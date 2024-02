Eskidim kendim kadar Kapandı tüm kapılar Geçip giden zamanlar Artık gözümde değil Artık gözümde değil *** Savruldum yıllar yılı Ağlattım bulutları Şu hayatın kahrını Çeksem de lüzum değil *** Resimler mi karışmış Bu benim mazim değil Aynalar mı buruşmuş Bu benim yüzüm değil *** Resimler mi karışmış Bu benim mazim değil Aynalar mı buruşmuş Bu benim yüzüm değil *** Eskidim kendim kadar Kapandı tüm kapılar Geçip giden zamanlar Artık gözümde değil Artık gözümde değil *** Savruldum yıllar yılı Ağlattım bulutları Şu hayatın kahrını Çeksem de lüzum değil *** Resimler mi karışmış Bu benim mazim değil Aynalar mı buruşmuş Bu benim yüzüm değil *** Resimler mi karışmış Bu benim mazim değil Aynalar mı buruşmuş Bu benim yüzüm değil *** Resimler mi karışmış Bu benim mazim değil Aynalar mı buruşmuş Bu benim yüzüm değil *** Resimler mi karışmış Bu benim mazim değil Aynalar mı buruşmuş Bu benim yüzüm değil *** Ağlayan gözlerinden ben mi damlıyorum? Süzülüp akan yoksa ben miyim? Belki çok sonbaharlı bir özlem bu Yaprağın kaderi düşmekmiş Yaprağın kaderi düşmekmiş *** Göz bebeklerinden martılar uçuyor İçinde beyaz bir hüzün uluyor Vazgeçmek elimde değil gerisi boş Yaprağın kaderi düşmekmiş *** Bir damla gözyaşın Karışsa sularıma Beyaz eder *** Her zaman böyle bitimsiz ol Kimi zaman da öyle hüzünlü Hoşça kal diyor gözler ah Yaprağım düştün mü? *** Her zaman böyle bitimsiz ol Kimi zaman da öyle hüzünlü Hoşça kal diyor gözler ah Yaprağım düştün mü? *** Ağlayan gözlerinden ben mi damlıyorum? Süzülüp akan yoksa ben miyim? Belki çok sonbaharlı bir özlem bu Yaprağın kaderi düşmekmiş Yaprağın kaderi düşmekmiş *** Bir damla gözyaşın Karışsa sularıma Beyaz eder *** Her zaman böyle bitimsiz ol Kimi zaman da öyle hüzünlü Hoşça kal diyor gözler ah Yaprağım düştün mü? *** Her zaman böyle bitimsiz ol Kimi zaman da öyle hüzünlü Hoşça kal diyor gözler ah Yaprağım düştün mü? *** Ağlayan gözlerinden ben mi damlıyorum? Süzülüp akan yoksa ben miyim? Vazgeçmek elimde değil gerisi boş Yaprağın kaderi düşmekmiş