Nara Bu gece aşkı biraz fazla kaçırdım galiba Kalbim dönüyor Seni düşündüğüm her an, yangınım buram buram Aklım beni terk ediyor *** Saçını okşadım yalnızlığımın Seni bi' daha buralarda görmeyim dedim Yasakladım hüznü halka açık yerlerde Hayatımda ilk defa bu kadar sevdim *** Aman naralar atıp atıp Aman adını göğsüme yazıp Günahını boynuma seni koynuma alıp Bu gece İstanbul'u aşka boğasım var *** Aman naralar atıp atıp Aman adını göğsüme yazıp Günahını boynuma seni koynuma alıp Bu gece İstanbul'u aşka boğasım var *** Bu gece aşkı biraz fazla kaçırdım galiba Kalbim dönüyor Seni düşündüğüm her an, aşka çakıp bir selam Aklım beni terk ediyor *** Saçını okşadım yalnızlığımın Seni bi' daha buralarda görmeyim dedim Yasakladım hüznü halka açık yerlerde Hayatımda ilk defa bu kadar sevdim *** Aman naralar atıp atıp Aman adını göğsüme yazıp Günahını boynuma seni koynuma alıp Bu gece İstanbul'u aşka boğasım var *** Aman naralar atıp atıp Aman adını göğsüme yazıp Günahını boynuma seni koynuma alıp Bu gece İstanbul'u aşka boğasım var *** Aman naralar atıp atıp Aman adını göğsüme yazıp Günahını boynuma seni koynuma alıp Bu gece İstanbul'u aşka boğasım var *** Aman naralar atıp atıp Aman adını göğsüme yazıp Günahını boynuma seni koynuma alıp Bu gece İstanbul'u aşka boğasım var *** Günahını boynuma seni koynuma alıp Bu gece İstanbul'u aşka boğasım var Bu gece bütün İstanbul'u öpesim var

Aşk Bozumu Martılara simit attım bugün Sevabı senin olsun Seni sevdiğim her gece senin hakkın Sabahı benim olsun *** Bir kır papatyasına bizi sordum Cevabı bende kalsın Kimin suçu varsa ayrılığımızda Günahı onlar alsın *** Bu aşk bozumunda İki yaralı kalp hasat Dur bakalım daha neler Gösterir hayat *** Şimdi biz senle ayrı ayrı şehirlerde Aynı şarkıyı dinliyoruz belki de Benim aklım sende seninki nerde *** Şimdi biz senle ayrı ayrı gönüllerde Aynı sevdayı düşlüyoruz belki de Benim kalbim sende seninki kimde Söyle söyle?

Anca Madem kalbimden gittin Hala ne işin var aklımda Zaten beni başka sevdin Aşk diyorlar buna her lisanda *** Madem kalbimden gittin Hala ne işin var aklımda Zaten beni başka sevdin Aşk diyorlar buna her lisanda *** Bu neyin inkarı kalbinin hünkarı Ömrünün son kârı ben değil miydim Soldun bak ellerde dikenli tellerde Keşke beni çok değil de hep sevseydin *** Dünya bir gün dönmediğinde Sular alev alıp sönmediğinde Kalbinden vurulup ölmediğinde Sen anca o gün beni unutursun *** Dünya bir gün dönmediğinde Sular alev alıp sönmediğinde Kalbinden vurulup ölmediğinde Sen anca o gün beni unutursun *** Madem kalbimden gittin Hala ne işin var aklımda Zaten beni başka sevdin Aşk diyorlar buna her lisanda *** Bu neyin inkarı kalbinin hünkarı Ömrünün son kârı ben değil miydim Soldun bak ellerde dikenli tellerde Keşke beni çok değil de hep sevseydin *** Dünya bir gün dönmediğinde Sular alev alıp sönmediğinde Kalbinden vurulup ölmediğinde Sen anca o gün beni unutursun *** Dünya bir gün dönmediğinde Sular alev alıp sönmediğinde Kalbinden vurulup ölmediğinde Sen anca o gün beni unutursun *** Dünya bir gün dönmediğinde Sular alev alıp sönmediğinde Kalbinden vurulup ölmediğinde Sen anca o gün beni unutursun *** Dünya bir gün dönmediğinde Sular alev alıp sönmediğinde Kalbinden vurulup ölmediğinde Sen anca o gün beni unutursun Sen anca o gün beni unutursun

Markiz Flamenko Yoruldum ben seni gönül gözüyle görmekten Eşe dosta hatta kendime yalan söylemekten Şimdi karşımda olsan, sana öylece baksam Konuşmadan da anlaşırdık biz *** Boğaz çöl sanki sensiz Yüksek kaldırım öksüz Çoktan kapandı markiz Bur'da her şey usulsüz Üzülürdük bunlara Sen biraz utansan da Karşılıklı ağlaşırdık biz *** Göl gör ki Bütün büyük aşklar gibi yarım kaldı hikâyemiz *** Bir akşamüstü çıksan gelsen Yüzün sevda, ardın Beyoğlu Sen neredeysen oralıyım ben Sıcacık aşkındır kalbimin yurdu *** Bir akşamüstü çıksan gelsen Yüzün sevda, ardın Beyoğlu Sen neredeysen oralıyım ben Sıcacık aşkındır kalbimin yurdu *** Yoruldum ben seni gönül gözüyle görmekten Eşe dosta hatta kendime yalan söylemekten Şimdi karşımda olsan, sana sadece baksam Konuşmadan da anlaşırdık biz *** Boğaz çöl sanki sensiz Yüksek kaldırım öksüz Çoktan kapandı markiz Bur'da her şey usulsüz Üzülürdük bunlara Sen biraz utansan da Karşılıklı ağlaşırdık biz *** Göl gör ki Bütün büyük aşklar gibi yarım kaldı hikâyemiz *** Bir akşamüstü çıksan gelsen Yüzün sevda, ardın Beyoğlu Sen neredeysen oralıyım ben Sıcacık aşkındır kalbimin yurdu *** Bir akşamüstü çıksan gelsen Yüzün sevda, ardın Beyoğlu Sen neredeysen oralıyım ben Sıcacık aşkındır kalbimin yurdu *** Sen neredeysen oralıyım ben Sıcacık aşkındır Kalbimin yurdu

Nevizade Sokağı Sen o zalim ayrılığa Hangi akla hizmet uydun? Senin işin unutmaksa Benim hatırlamak olsun *** Bu deli yürek her sabah Seninle uyanır aşka Bizim gibi sevenlerde Gecelerin hâli başka *** Sen bile bilmiyo'sun, ne Beni ayakta tutan Yaşadığım bu şehirde Senin de yaşıyor olman *** Bir klarnet sesinde ağladı tüm şarkılar Hiç kimse hak etmedi bu aşkı senin kadar Her kadehte içtim seni, düğümlendin boğazımda Yanımdaymışsın gibi Nevizade Sokağı'nda *** Bir klarnet sesinde ağladı tüm şarkılar Hiç kimse hak etmedi bu aşkı senin kadar Her kadehte içtim seni, düğümlendin boğazımda Yanımdaymışsın gibi Nevizade Sokağı'nda *** Sen o zalim ayrılığa Hangi akla hizmet uydun? Senin işin unutmaksa Benim hatırlamak olsun *** Sen bile bilmiyo'sun, ne Beni ayakta tutan Yaşadığım bu şehirde Senin de yaşıyor olman *** Bir klarnet sesinde ağladı tüm şarkılar Hiç kimse hak etmedi bu aşkı senin kadar Her kadehte içtim seni, düğümlendin boğazımda Yanımdaymışsın gibi Nevizade Sokağı'nda *** Bir klarnet sesinde ağladı tüm şarkılar Hiç kimse hak etmedi bu aşkı senin kadar Her kadehte içtim seni, düğümlendin boğazımda Yanımdaymışsın gibi Nevizade Sokağı'nda *** Bir klarnet sesinde ağladı tüm şarkılar Hiç kimse hak etmedi bu aşkı senin kadar Her kadehte içtim seni, düğümlendin boğazımda Yanımdaymışsın gibi Nevizade Sokağı'nda

Seni Sevmeyi Sevmiyorum Güneş batmış Bi daha hiç doğmayacakmış gibi Gece susmuş Tüm dünya dilsiz sanki *** Güneş batmış Bi daha hiç doğmayacakmış gibi Gece susmuş Tüm dünya dilsiz sanki *** Hayat öpüp kaçmış beni En son senle kandırmış Hasret ayrılıkla bir olmuş Yalnızlığıma kadeh kaldırmış *** Seni sevmeyi sevmiyorum Canımı bu kadar çok yakarken Seni sevmeyi sevmiyorum Aşkın kalbime batarken *** Seni sevmeyi sevmiyorum Acımı bu kadar anlamazken Seni sevmeyi sevmiyorum Çık içimden lütfen *** Güneş batmış Bi daha hiç doğmayacakmış gibi Gece susmuş Tüm dünya dilsiz sanki *** Hayat öpüp kaçmış beni En son senle kandırmış Hasret ayrılıkla bir olmuş Yalnızlığıma kadeh kaldırmış *** Seni sevmeyi sevmiyorum Canımı bu kadar çok yakarken Seni sevmeyi sevmiyorum Aşkın kalbime batarken *** Seni sevmeyi sevmiyorum Acımı bu kadar anlamazken Seni sevmeyi sevmiyorum Çık içimden lütfen *** Seni sevmeyi sevmiyorum Canımı bu kadar çok yakarken Seni sevmeyi sevmiyorum Aşkın kalbime batarken *** Seni sevmeyi sevmiyorum Acımı bu kadar anlamazken Seni sevmeyi sevmiyorum Çık içimden lütfen

Son Göz Ağrım Neler neler gördü bu kalp Kaç ayrılık, kaç ihanet Ne kadar elveda varsa Kapında bıraktım nihayet *** Kader yazmış seni bana Kimin gücü yeter ayırmaya? Tut aşkın bir ucundan sen de Ne kaldı şur'da mutluluğa *** Bir gün yaşlandığımızda Saçlarına düşen o ilk akta Benim çocuk yanımı hatırla Öylece al kollarına *** Hayatımı gözlerinle bağladım İlk görüşte içime aşk sakladın Ben ilk defa mutluluktan ağladım Sen benim son göz ağrımsın *** Hayatımı gözlerinle bağladım İlk görüşte içime aşk sakladın Ben ilk defa mutluluktan ağladım Sen benim son göz ağrımsın *** Kader yazmış seni bana Kimin gücü yeter ayırmaya? Tut aşkın bir ucundan sen de Ne kaldı şur'da mutluluğa *** Bir gün yaşlandığımızda Saçlarına düşen o ilk akta Benim çocuk yanımı hatırla Öylece al kollarına *** Hayatımı gözlerinle bağladım İlk görüşte içime aşk sakladın Ben ilk defa mutluluktan ağladım Sen benim son göz ağrımsın *** Hayatımı gözlerinle bağladım İlk görüşte içime aşk sakladın Ben ilk defa mutluluktan ağladım Sen benim son göz ağrımsın *** Sen benim son göz ağrımsın

Ölmek Var Dönmek Yok Yürüdüğüm yollardan dönmem, dönemem Alışmadım caymaya, ölsem dönemem Deli gönül bunlardan ders al diyemem Alışmışım bir kere, ölsem dönemem *** Ölmek var, dönmek yok inan Yanmak var, sönmek yok inan Anla yâr, anla hâlimi yâr Aman aman aman, ne zor bi' zaman *** Ölmek var, dönmek yok inan Yanmak var, sönmek yok inan Anla yâr, anla hâlimi Anla hâlimi yâr *** Gelme diyorsun, prangalar tutmaz beni Gelme diyorsun, kalmalar avutmaz beni Gelme diyorsun, bunca yıl nasıl geçti? Sen biliyor musun? Gelme diyorsun, bana hakkın geçti Helal ediyor musun? Ah *** Ölmek var, dönmek yok inan Yanmak var, sönmek yok inan Anla yâr, anla hâlimi yâr Aman aman aman, ne zor bi' zaman *** Ölmek var, dönmek yok inan Yanmak var, sönmek yok inan Anla yâr, anla hâlimi *** Gelme diyorsun, prangalar tutmaz beni Gelme diyorsun, kalmalar avutmaz beni Gelme diyorsun, bunca yıl nasıl geçti? Sen biliyor musun? Gelme diyorsun, bana hakkın geçti Helal ediyor musun? Ah *** Ölmek var, dönmek yok inan Yanmak var, sönmek yok inan Anla yâr, anla hâlimi yâr Aman aman, ne zor bi' zaman *** Ölmek var, dönmek yok inan Yanmak var, sönmek yok inan Anla yâr, anla hâlimi *** Ölmek var, dönmek yok inan Yanmak var, sönmek yok inan Anla yâr, anla hâlimi yâr Aman aman aman, ne zor bi' zaman Aman aman aman

Şakası Yok Aşk bunları yazmaz Ayrılık son yalan Seni bir daha görmezsem Dayanamam, inan *** Biliyorum, biliyorum Çaresi yok sevdiğim Sessizliğim senden kalan Ağlıyorum sonuma *** Gül desen gülemem Söz desen veremem *** Ayrılık, şakası yok bunun Artık yorgunum, biliyorsun Aldığım nefesim yokluğun Verişi yok bunun, biliyorsun *** Ayrılık, şakası yok bunun Artık yorgunum, biliyorsun Aldığım nefesim yokluğun Verişi yok bunun, biliyorsun *** Aşk bunları yazmaz Ayrılık son yalan Seni bir daha görmezsem Dayanamam, inan *** Biliyorum, biliyorum Çaresi yok sevgilim Sessizliğim senden kalan Ağlıyorum sonuma *** Gül desen gülemem Söz desen veremem *** Ayrılık, şakası yok bunun Artık yorgunum, biliyorsun Aldığım nefesim yokluğun Verişi yok bunun, biliyorsun *** Ayrılık, şakası yok bunun Artık yorgunum, biliyorsun Aldığım nefesim yokluğun Verişi yok bunun, biliyorsun *** Ayrılık, şakası yok bunun Artık yorgunum, biliyorsun Aldığım nefesim yokluğun Verişi yok bunun, biliyorsun *** Ah, ayrılık, şakası yok bunun Artık yorgunum, biliyorsun Aldığım nefesim yokluğun Verişi yok bunun, biliyorsun *** Ayrılık, şakası yok bunun Artık yorgunum, biliyorsun

Şehir Yalnızlığı Hiç bu kadar çaresiz olmamıştı kelimeler Hiç bu kadar kimsesiz kalmamıştı hikâyeler Boynu bükük vedaların faydası yok duaların Döndüm de herkese baktım, nerede eski divaneler *** Peşimde iflah olmaz bir şehir yalnızlığı Dilimde çoktan unutulup gitmiş bi şarkı Bir tek benim gibiler hatırlar sözlerini Benim yerime o anlatıyor özlemini *** Geceler eskisinden daha mı uzun artık? Ben ölmeden önce son bulur mu bu yalnızlık? Her sabah aynada seni görmekten yoruldum Gelip al gözlerini *** Geceler eskisinden daha mı uzun artık? Ben ölmeden önce son bulur mu bu yalnızlık? Her sabah aynada seni görmekten yoruldum Gelip al gözlerini *** Peşimde iflah olmaz bir şehir yalnızlığı Dilimde çoktan unutulup gitmiş bi şarkı Bir tek benim gibiler hatırlar sözlerini Benim yerime o anlatıyor özlemini *** Geceler eskisinden daha mı uzun artık? Ben ölmeden önce son bulur mu bu yalnızlık? Her sabah aynada seni görmekten yoruldum Gelip al gözlerini *** Geceler eskisinden daha mı uzun artık? Ben ölmeden önce son bulur mu bu yalnızlık? Her sabah aynada seni görmekten yoruldum Gelip al gözlerini Gelip al gözlerini Geri ver eski beni