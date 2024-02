Her şey gelip geçiyor Hayat demir tavında Başımdan neler geçti Henüz erken yaşımda *** Olmaz dediğim oldu Olur dediğim olmaz Bir sen varsın, gel etme Gitme ne olur, gitme ne olur Gitme ne olur, sabrım az *** Nazlanma nazlı kız Yaralarım azdı kız Yetmez mi, az mı kız? Öldürmen farz mı kız? *** Nazlanma nazlı kız Yaralarım azdı kız Yetmez mi, az mı kız? Öldürmen farz mı kız? *** Birçok işte bulundum Dikiş tutturmak için Vur kaç işte, vuruldum İçimi yiyor içim *** Olmaz dediğim oldu Olur dediğim olmaz Bir sen varsın, gel etme Gitme ne olur, gitme ne olur Gitme ne olur, sabrım az *** Nazlanma nazlı kız Yaralarım azdı kız Yetmez mi, az mı kız? Öldürmen farz mı kız? *** Nazlanma nazlı kız Yaralarım azdı kız Yetmez mi, az mı kız? Öldürmen farz mı kız? *** Olmaz bu kadar naz Bu kadar yaz Boşuna mı yaşadık? Durmaz bu can yerinde Uçar gider, konmaz *** Nazlanma nazlı kız Yaralarım azdı kız Yetmez mi, az mı kız? Öldürmen farz mı kız? *** Nazlanma nazlı kız Yaralarım azdı kız Yetmez mi, az mı kız? Öldürmen farz mı kız? *** Nazlanma nazlı kız Yaralarım azdı kız Yetmez mi, az mı kız? Öldürmen farz mı kız?

Sabah uyandım baktım bir çevreme Her şey dün gece bıraktığım yerde Anlamı yok her şey düzenli olsa bile Sevgilimin resmi bana bakmıyor yine. Çünkü çok güzel, çok çok çok güzel Yalnız dolaşmak Çünkü çok güzel, çok çok çok güzel Yanımda sen olmayınca. Anladım bugün yalnızım tek başıma Çıkar dolaşırım sakin kafam Bir oraya bir buraya eski dostlara Özlemişim eskilerden bir hava. Çünkü çok güzel, çok çok çok güzel Yalnız dolaşmak Çünkü çok güzel, çok çok çok güzel Yanımda sen olmayınca. Güneş battı çaresiz döndüm eve Sensiz farketmez ne gündüz ne gece Anlamı yok her şey düzenli olsa bile Sevgilimin resmi bana bakmıyor yine. Çünkü çok güzel, çok çok çok güzel Yalnız dolaşmak Çünkü çok güzel, çok çok çok güzel Yanımda sen olmayınca.