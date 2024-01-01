Vakti Geldi Şarkı Sözleri
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Her şey gelip geçiyor
Hayat demir tavında
Başımdan neler geçti
Henüz erken yaşımda
***
Olmaz dediğim oldu
Olur dediğim olmaz
Bir sen varsın, gel etme
Gitme ne olur, gitme ne olur
Gitme ne olur, sabrım az
***
Nazlanma nazlı kız
Yaralarım azdı kız
Yetmez mi, az mı kız?
Öldürmen farz mı kız?
***
Nazlanma nazlı kız
Yaralarım azdı kız
Yetmez mi, az mı kız?
Öldürmen farz mı kız?
***
Birçok işte bulundum
Dikiş tutturmak için
Vur kaç işte, vuruldum
İçimi yiyor içim
***
Olmaz dediğim oldu
Olur dediğim olmaz
Bir sen varsın, gel etme
Gitme ne olur, gitme ne olur
Gitme ne olur, sabrım az
***
Nazlanma nazlı kız
Yaralarım azdı kız
Yetmez mi, az mı kız?
Öldürmen farz mı kız?
***
Nazlanma nazlı kız
Yaralarım azdı kız
Yetmez mi, az mı kız?
Öldürmen farz mı kız?
***
Olmaz bu kadar naz
Bu kadar yaz
Boşuna mı yaşadık?
Durmaz bu can yerinde
Uçar gider, konmaz
***
Nazlanma nazlı kız
Yaralarım azdı kız
Yetmez mi, az mı kız?
Öldürmen farz mı kız?
***
Nazlanma nazlı kız
Yaralarım azdı kız
Yetmez mi, az mı kız?
Öldürmen farz mı kız?
***
Nazlanma nazlı kız
Yaralarım azdı kız
Yetmez mi, az mı kız?
Öldürmen farz mı kız?
-
Gözümde canlanır koskoca Mazi
Sevdiğim nerede ben neredeyim
Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle
Kaybolmuş benliğim, ben ne haldeyim
*
Efkarım birikti sığmaz içime
Bin Sitem etsem de azdır Kadere
Gülmeyi unutan yaşlı Gözlere
Mutluluktan bir Haber ver Dilektaşı
*
Bir Hayal Tufanı eser başımda
Hangi Yana baksam durur karşımda
Artık tüm Umutlar yabancı bana
Onu aramaktan ben ne haldeyim
*
Efkarım birikti sığmaz içime
Bin Sitem etsem de azdır Kadere
Gülmeyi unutan yaşlı Gözlere
Mutluluktan bir Haber ver Dilektaşı
*
Efkarım birikti sığmaz içime
Bin Sitem etsem de azdır Kadere
Gülmeyi unutan yaşlı Gözlere
Mutluluktan bir Haber, mutluluktan bir Haber,
mutluluktan bir Haber ver Dilektaşı
*
Efkarım birikti sığmaz içime
Bin Sitem etsem de azdır Kadere
Gülmeyi unutan yaşlı Gözlere
Mutluluktan bir Haber ver Dilektaşı
-
Sabah uyandım baktım bir çevreme
Her şey dün gece bıraktığım yerde
Anlamı yok her şey düzenli olsa bile
Sevgilimin resmi bana bakmıyor yine.
Çünkü çok güzel, çok çok çok güzel
Yalnız dolaşmak
Çünkü çok güzel, çok çok çok güzel
Yanımda sen olmayınca.
Anladım bugün yalnızım tek başıma
Çıkar dolaşırım sakin kafam
Bir oraya bir buraya eski dostlara
Özlemişim eskilerden bir hava.
Çünkü çok güzel, çok çok çok güzel
Yalnız dolaşmak
Çünkü çok güzel, çok çok çok güzel
Yanımda sen olmayınca.
Güneş battı çaresiz döndüm eve
Sensiz farketmez ne gündüz ne gece
Anlamı yok her şey düzenli olsa bile
Sevgilimin resmi bana bakmıyor yine.
Çünkü çok güzel, çok çok çok güzel
Yalnız dolaşmak
Çünkü çok güzel, çok çok çok güzel
Yanımda sen olmayınca.
-
-
aynı mavi topta yaşıyoruz
tüm canlılar hep beraber
her kim söylerse yanılır
insandır tek hükümdar.
***
bir arpa boyu gidemedim
bunca yıldır bana sorsan
ne aklın alır, ne gönlün görür
ah sana yazık, yazık kör hükümdar.
***
kör hükümdar
kör hükümdar
kör hükümdar
***
biri varmış satmış
biri yemiş içmiş
biri kesip biçmiş doymamış hiç doymamış yine
biri vurmuş kırmış
biri yitmiş gitmiş
biri esmiş geçmiş
doymamış hiç doymamış.
***
bir arpa boyu gidemedim
bunca yıldır bana sorsan
ne aklın alır, ne gönlün görür
ah sana yazık, yazık kör hükümdar.
***
kime kaldı kim söyle bu dünya
yaptıkların kaldı mı yanına
bir gün gelir bakarsın ardına
bomboş bir dünya.
***
kör hükümdar
kör hükümdar
kör hükümdar
-
Bugün de bitti
Yarın ne olur bilinmez
***
Aslında hiç mi farketmiyor ki
Nasıl olsa insan bir yolunu buluyor ki
Biraz dikkat dünya elden gidiyor ki
***
Hadi gidelim gel Mars'a
Hadi gidelim gel Ay'a
Hadi gidelim gel başka bir Dünya'ya
***
Hadi gidelim gel Mars'a
Hadi gidelim gel Ay'a
Hadi gidelim gel başka bir Dünya'ya
***
Hadi gidelim gel
Hadi gidelim gel
Hadi gidelim gel başka bir Dünya'ya
***
Hadi gidelim gel
Hadi gidelim gel
Hadi gidelim gel başka bir Dünya'ya
***
Bugün de bitti
Yarın ne olur pek de umrumda değil ah be dostlar
***
Bugün de bitti
Yarın ne olur pek de umrumda değil ah be dostlar
***
Aslında hiç mi farketmiyor ki
Nasıl olsa insan bir yolunu buluyor ki
Biraz dikkat dünya elden gidiyor ki
***
Hadi gidelim gel Mars'a
Hadi gidelim gel Ay'a
Hadi gidelim gel başka bir Dünya'ya
***
Hadi gidelim gel Mars'a
Hadi gidelim gel Ay'a
Hadi gidelim gel başka bir Dünya'ya
***
Hadi gidelim gel
Hadi gidelim gel
Hadi gidelim gel başka bir Dünya'ya
***
Hadi gidelim gel
Hadi gidelim gel
Hadi gidelim gel başka bir Dünya'ya
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