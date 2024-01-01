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7/24 Dinle Vakti Geldi

Vakti Geldi Şarkı Sözleri

Yaşar Vakti Geldi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yaşar Vakti Geldi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Vakti Geldi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yaşar

Yaşar

Vakti Geldi

  • Nazlı Kız

  • Dilek Taşı

  • Yanımda Sen Olmayınca

  • Vakti Geldi

  • Kör Hükümdar

  • Mars

  • Rüya

  • Beynim Çatladı

  • Çok Mu Uzak

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