Nazlı Kız Her şey gelip geçiyor Hayat demir tavında Başımdan neler geçti Henüz erken yaşımda *** Olmaz dediğim oldu Olur dediğim olmaz Bir sen varsın, gel etme Gitme ne olur, gitme ne olur Gitme ne olur, sabrım az *** Nazlanma nazlı kız Yaralarım azdı kız Yetmez mi, az mı kız? Öldürmen farz mı kız? *** Nazlanma nazlı kız Yaralarım azdı kız Yetmez mi, az mı kız? Öldürmen farz mı kız? *** Birçok işte bulundum Dikiş tutturmak için Vur kaç işte, vuruldum İçimi yiyor içim *** Olmaz dediğim oldu Olur dediğim olmaz Bir sen varsın, gel etme Gitme ne olur, gitme ne olur Gitme ne olur, sabrım az *** Nazlanma nazlı kız Yaralarım azdı kız Yetmez mi, az mı kız? Öldürmen farz mı kız? *** Nazlanma nazlı kız Yaralarım azdı kız Yetmez mi, az mı kız? Öldürmen farz mı kız? *** Olmaz bu kadar naz Bu kadar yaz Boşuna mı yaşadık? Durmaz bu can yerinde Uçar gider, konmaz *** Nazlanma nazlı kız Yaralarım azdı kız Yetmez mi, az mı kız? Öldürmen farz mı kız? *** Nazlanma nazlı kız Yaralarım azdı kız Yetmez mi, az mı kız? Öldürmen farz mı kız? *** Nazlanma nazlı kız Yaralarım azdı kız Yetmez mi, az mı kız? Öldürmen farz mı kız?

Dilek Taşı Gözümde canlanır koskoca Mazi Sevdiğim nerede ben neredeyim Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle Kaybolmuş benliğim, ben ne haldeyim * Efkarım birikti sığmaz içime Bin Sitem etsem de azdır Kadere Gülmeyi unutan yaşlı Gözlere Mutluluktan bir Haber ver Dilektaşı * Bir Hayal Tufanı eser başımda Hangi Yana baksam durur karşımda Artık tüm Umutlar yabancı bana Onu aramaktan ben ne haldeyim﻿ * Efkarım birikti sığmaz içime Bin Sitem etsem de azdır Kadere Gülmeyi unutan yaşlı Gözlere Mutluluktan bir Haber ver Dilektaşı * Efkarım birikti sığmaz içime Bin Sitem etsem de azdır Kadere Gülmeyi unutan yaşlı Gözlere Mutluluktan bir Haber, mutluluktan bir Haber, mutluluktan bir Haber ver Dilektaşı * Efkarım birikti sığmaz içime Bin Sitem etsem de azdır Kadere Gülmeyi unutan yaşlı Gözlere Mutluluktan bir Haber ver Dilektaşı

Yanımda Sen Olmayınca Sabah uyandım baktım bir çevreme Her şey dün gece bıraktığım yerde Anlamı yok her şey düzenli olsa bile Sevgilimin resmi bana bakmıyor yine. Çünkü çok güzel, çok çok çok güzel Yalnız dolaşmak Çünkü çok güzel, çok çok çok güzel Yanımda sen olmayınca. Anladım bugün yalnızım tek başıma Çıkar dolaşırım sakin kafam Bir oraya bir buraya eski dostlara Özlemişim eskilerden bir hava. Çünkü çok güzel, çok çok çok güzel Yalnız dolaşmak Çünkü çok güzel, çok çok çok güzel Yanımda sen olmayınca. Güneş battı çaresiz döndüm eve Sensiz farketmez ne gündüz ne gece Anlamı yok her şey düzenli olsa bile Sevgilimin resmi bana bakmıyor yine. Çünkü çok güzel, çok çok çok güzel Yalnız dolaşmak Çünkü çok güzel, çok çok çok güzel Yanımda sen olmayınca.

Kör Hükümdar aynı mavi topta yaşıyoruz tüm canlılar hep beraber her kim söylerse yanılır insandır tek hükümdar. *** bir arpa boyu gidemedim bunca yıldır bana sorsan ne aklın alır, ne gönlün görür ah sana yazık, yazık kör hükümdar. *** kör hükümdar kör hükümdar kör hükümdar *** biri varmış satmış biri yemiş içmiş biri kesip biçmiş doymamış hiç doymamış yine biri vurmuş kırmış biri yitmiş gitmiş biri esmiş geçmiş doymamış hiç doymamış. *** bir arpa boyu gidemedim bunca yıldır bana sorsan ne aklın alır, ne gönlün görür ah sana yazık, yazık kör hükümdar. *** kime kaldı kim söyle bu dünya yaptıkların kaldı mı yanına bir gün gelir bakarsın ardına bomboş bir dünya. *** kör hükümdar kör hükümdar kör hükümdar