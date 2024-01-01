-
Sen o zalim ayrılığa
Hangi akla hizmet uydun?
Senin işin unutmaksa
Benim hatırlamak olsun
***
Bu deli yürek her sabah
Seninle uyanır aşka
Bizim gibi sevenlerde
Gecelerin hâli başka
***
Sen bile bilmiyo'sun, ne
Beni ayakta tutan
Yaşadığım bu şehirde
Senin de yaşıyor olman
***
Bir klarnet sesinde ağladı tüm şarkılar
Hiç kimse hak etmedi bu aşkı senin kadar
Her kadehte içtim seni, düğümlendin boğazımda
Yanımdaymışsın gibi
Nevizade Sokağı'nda
***
Bir klarnet sesinde ağladı tüm şarkılar
Hiç kimse hak etmedi bu aşkı senin kadar
Her kadehte içtim seni, düğümlendin boğazımda
Yanımdaymışsın gibi
Nevizade Sokağı'nda
***
Sen o zalim ayrılığa
Hangi akla hizmet uydun?
Senin işin unutmaksa
Benim hatırlamak olsun
***
Sen bile bilmiyo'sun, ne
Beni ayakta tutan
Yaşadığım bu şehirde
Senin de yaşıyor olman
***
Bir klarnet sesinde ağladı tüm şarkılar
Hiç kimse hak etmedi bu aşkı senin kadar
Her kadehte içtim seni, düğümlendin boğazımda
Yanımdaymışsın gibi
Nevizade Sokağı'nda
***
Bir klarnet sesinde ağladı tüm şarkılar
Hiç kimse hak etmedi bu aşkı senin kadar
Her kadehte içtim seni, düğümlendin boğazımda
Yanımdaymışsın gibi
Nevizade Sokağı'nda
***
Bir klarnet sesinde ağladı tüm şarkılar
Hiç kimse hak etmedi bu aşkı senin kadar
Her kadehte içtim seni, düğümlendin boğazımda
Yanımdaymışsın gibi
Nevizade Sokağı'nda
-
Martılara simit attım bugün
Sevabı senin olsun
Seni sevdiğim her gece senin hakkın
Sabahı benim olsun
***
Bir kır papatyasına bizi sordum
Cevabı bende kalsın
Kimin suçu varsa ayrılığımızda
Günahı onlar alsın
***
Bu aşk bozumunda
İki yaralı kalp hasat
Dur bakalım daha neler
Gösterir hayat
***
Şimdi biz senle ayrı ayrı şehirlerde
Aynı şarkıyı dinliyoruz belki de
Benim aklım sende seninki nerde
***
Şimdi biz senle ayrı ayrı gönüllerde
Aynı sevdayı düşlüyoruz belki de
Benim kalbim sende seninki kimde
Söyle söyle?
-
Bu gece aşkı biraz fazla kaçırdım galiba
Kalbim dönüyor
Seni düşündüğüm her an, yangınım buram buram
Aklım beni terk ediyor
***
Saçını okşadım yalnızlığımın
Seni bi' daha buralarda görmeyim dedim
Yasakladım hüznü halka açık yerlerde
Hayatımda ilk defa bu kadar sevdim
***
Aman naralar atıp atıp
Aman adını göğsüme yazıp
Günahını boynuma seni koynuma alıp
Bu gece İstanbul'u aşka boğasım var
***
Aman naralar atıp atıp
Aman adını göğsüme yazıp
Günahını boynuma seni koynuma alıp
Bu gece İstanbul'u aşka boğasım var
***
Bu gece aşkı biraz fazla kaçırdım galiba
Kalbim dönüyor
Seni düşündüğüm her an, aşka çakıp bir selam
Aklım beni terk ediyor
***
Saçını okşadım yalnızlığımın
Seni bi' daha buralarda görmeyim dedim
Yasakladım hüznü halka açık yerlerde
Hayatımda ilk defa bu kadar sevdim
***
Aman naralar atıp atıp
Aman adını göğsüme yazıp
Günahını boynuma seni koynuma alıp
Bu gece İstanbul'u aşka boğasım var
***
Aman naralar atıp atıp
Aman adını göğsüme yazıp
Günahını boynuma seni koynuma alıp
Bu gece İstanbul'u aşka boğasım var
***
Aman naralar atıp atıp
Aman adını göğsüme yazıp
Günahını boynuma seni koynuma alıp
Bu gece İstanbul'u aşka boğasım var
***
Aman naralar atıp atıp
Aman adını göğsüme yazıp
Günahını boynuma seni koynuma alıp
Bu gece İstanbul'u aşka boğasım var
***
Günahını boynuma seni koynuma alıp
Bu gece İstanbul'u aşka boğasım var
Bu gece bütün İstanbul'u öpesim var
-
Madem kalbimden gittin
Hala ne işin var aklımda
Zaten beni başka sevdin
Aşk diyorlar buna her lisanda
***
Madem kalbimden gittin
Hala ne işin var aklımda
Zaten beni başka sevdin
Aşk diyorlar buna her lisanda
***
Bu neyin inkarı kalbinin hünkarı
Ömrünün son kârı ben değil miydim
Soldun bak ellerde dikenli tellerde
Keşke beni çok değil de hep sevseydin
***
Dünya bir gün dönmediğinde
Sular alev alıp sönmediğinde
Kalbinden vurulup ölmediğinde
Sen anca o gün beni unutursun
***
Dünya bir gün dönmediğinde
Sular alev alıp sönmediğinde
Kalbinden vurulup ölmediğinde
Sen anca o gün beni unutursun
***
Madem kalbimden gittin
Hala ne işin var aklımda
Zaten beni başka sevdin
Aşk diyorlar buna her lisanda
***
Bu neyin inkarı kalbinin hünkarı
Ömrünün son kârı ben değil miydim
Soldun bak ellerde dikenli tellerde
Keşke beni çok değil de hep sevseydin
***
Dünya bir gün dönmediğinde
Sular alev alıp sönmediğinde
Kalbinden vurulup ölmediğinde
Sen anca o gün beni unutursun
***
Dünya bir gün dönmediğinde
Sular alev alıp sönmediğinde
Kalbinden vurulup ölmediğinde
Sen anca o gün beni unutursun
***
Dünya bir gün dönmediğinde
Sular alev alıp sönmediğinde
Kalbinden vurulup ölmediğinde
Sen anca o gün beni unutursun
***
Dünya bir gün dönmediğinde
Sular alev alıp sönmediğinde
Kalbinden vurulup ölmediğinde
Sen anca o gün beni unutursun
Sen anca o gün beni unutursun
-
Yoruldum ben seni gönül gözüyle görmekten
Eşe dosta hatta kendime yalan söylemekten
Şimdi karşımda olsan, sana öylece baksam
Konuşmadan da anlaşırdık biz
***
Boğaz çöl sanki sensiz
Yüksek kaldırım öksüz
Çoktan kapandı markiz
Bur'da her şey usulsüz
Üzülürdük bunlara
Sen biraz utansan da
Karşılıklı ağlaşırdık biz
***
Göl gör ki
Bütün büyük aşklar gibi yarım kaldı hikâyemiz
***
Bir akşamüstü çıksan gelsen
Yüzün sevda, ardın Beyoğlu
Sen neredeysen oralıyım ben
Sıcacık aşkındır kalbimin yurdu
***
Bir akşamüstü çıksan gelsen
Yüzün sevda, ardın Beyoğlu
Sen neredeysen oralıyım ben
Sıcacık aşkındır kalbimin yurdu
***
Yoruldum ben seni gönül gözüyle görmekten
Eşe dosta hatta kendime yalan söylemekten
Şimdi karşımda olsan, sana sadece baksam
Konuşmadan da anlaşırdık biz
***
Boğaz çöl sanki sensiz
Yüksek kaldırım öksüz
Çoktan kapandı markiz
Bur'da her şey usulsüz
Üzülürdük bunlara
Sen biraz utansan da
Karşılıklı ağlaşırdık biz
***
Göl gör ki
Bütün büyük aşklar gibi yarım kaldı hikâyemiz
***
Bir akşamüstü çıksan gelsen
Yüzün sevda, ardın Beyoğlu
Sen neredeysen oralıyım ben
Sıcacık aşkındır kalbimin yurdu
***
Bir akşamüstü çıksan gelsen
Yüzün sevda, ardın Beyoğlu
Sen neredeysen oralıyım ben
Sıcacık aşkındır kalbimin yurdu
***
Sen neredeysen oralıyım ben
Sıcacık aşkındır
Kalbimin yurdu
-
Yoruldum ben seni gönül gözüyle görmekten
Eşe dosta hatta kendime yalan söylemekten
Şimdi karşımda olsan, sana öylece baksam
Konuşmadan da anlaşırdık biz
***
Boğaz çöl sanki sensiz
Yüksek kaldırım öksüz
Çoktan kapandı markiz
Bur'da her şey usulsüz
Üzülürdük bunlara
Sen biraz utansan da
Karşılıklı ağlaşırdık biz
***
Göl gör ki
Bütün büyük aşklar gibi yarım kaldı hikâyemiz
***
Bir akşamüstü çıksan gelsen
Yüzün sevda, ardın Beyoğlu
Sen neredeysen oralıyım ben
Sıcacık aşkındır kalbimin yurdu
***
Bir akşamüstü çıksan gelsen
Yüzün sevda, ardın Beyoğlu
Sen neredeysen oralıyım ben
Sıcacık aşkındır kalbimin yurdu
***
Yoruldum ben seni gönül gözüyle görmekten
Eşe dosta hatta kendime yalan söylemekten
Şimdi karşımda olsan, sana sadece baksam
Konuşmadan da anlaşırdık biz
***
Boğaz çöl sanki sensiz
Yüksek kaldırım öksüz
Çoktan kapandı markiz
Bur'da her şey usulsüz
Üzülürdük bunlara
Sen biraz utansan da
Karşılıklı ağlaşırdık biz
***
Göl gör ki
Bütün büyük aşklar gibi yarım kaldı hikâyemiz
***
Bir akşamüstü çıksan gelsen
Yüzün sevda, ardın Beyoğlu
Sen neredeysen oralıyım ben
Sıcacık aşkındır kalbimin yurdu
***
Bir akşamüstü çıksan gelsen
Yüzün sevda, ardın Beyoğlu
Sen neredeysen oralıyım ben
Sıcacık aşkındır kalbimin yurdu
***
Sen neredeysen oralıyım ben
Sıcacık aşkındır
Kalbimin yurdu
-
Güneş batmış
Bi daha hiç doğmayacakmış gibi
Gece susmuş
Tüm dünya dilsiz sanki
***
Güneş batmış
Bi daha hiç doğmayacakmış gibi
Gece susmuş
Tüm dünya dilsiz sanki
***
Hayat öpüp kaçmış beni
En son senle kandırmış
Hasret ayrılıkla bir olmuş
Yalnızlığıma kadeh kaldırmış
***
Seni sevmeyi sevmiyorum
Canımı bu kadar çok yakarken
Seni sevmeyi sevmiyorum
Aşkın kalbime batarken
***
Seni sevmeyi sevmiyorum
Acımı bu kadar anlamazken
Seni sevmeyi sevmiyorum
Çık içimden lütfen
***
Güneş batmış
Bi daha hiç doğmayacakmış gibi
Gece susmuş
Tüm dünya dilsiz sanki
***
Hayat öpüp kaçmış beni
En son senle kandırmış
Hasret ayrılıkla bir olmuş
Yalnızlığıma kadeh kaldırmış
***
Seni sevmeyi sevmiyorum
Canımı bu kadar çok yakarken
Seni sevmeyi sevmiyorum
Aşkın kalbime batarken
***
Seni sevmeyi sevmiyorum
Acımı bu kadar anlamazken
Seni sevmeyi sevmiyorum
Çık içimden lütfen
***
Seni sevmeyi sevmiyorum
Canımı bu kadar çok yakarken
Seni sevmeyi sevmiyorum
Aşkın kalbime batarken
***
Seni sevmeyi sevmiyorum
Acımı bu kadar anlamazken
Seni sevmeyi sevmiyorum
Çık içimden lütfen
-
Neler neler gördü bu kalp
Kaç ayrılık, kaç ihanet
Ne kadar elveda varsa
Kapında bıraktım nihayet
***
Kader yazmış seni bana
Kimin gücü yeter ayırmaya?
Tut aşkın bir ucundan sen de
Ne kaldı şur'da mutluluğa
***
Bir gün yaşlandığımızda
Saçlarına düşen o ilk akta
Benim çocuk yanımı hatırla
Öylece al kollarına
***
Hayatımı gözlerinle bağladım
İlk görüşte içime aşk sakladın
Ben ilk defa mutluluktan ağladım
Sen benim son göz ağrımsın
***
Hayatımı gözlerinle bağladım
İlk görüşte içime aşk sakladın
Ben ilk defa mutluluktan ağladım
Sen benim son göz ağrımsın
***
Kader yazmış seni bana
Kimin gücü yeter ayırmaya?
Tut aşkın bir ucundan sen de
Ne kaldı şur'da mutluluğa
***
Bir gün yaşlandığımızda
Saçlarına düşen o ilk akta
Benim çocuk yanımı hatırla
Öylece al kollarına
***
Hayatımı gözlerinle bağladım
İlk görüşte içime aşk sakladın
Ben ilk defa mutluluktan ağladım
Sen benim son göz ağrımsın
***
Hayatımı gözlerinle bağladım
İlk görüşte içime aşk sakladın
Ben ilk defa mutluluktan ağladım
Sen benim son göz ağrımsın
***
Sen benim son göz ağrımsın
-
Yürüdüğüm yollardan dönmem, dönemem
Alışmadım caymaya, ölsem dönemem
Deli gönül bunlardan ders al diyemem
Alışmışım bir kere, ölsem dönemem
***
Ölmek var, dönmek yok inan
Yanmak var, sönmek yok inan
Anla yâr, anla hâlimi yâr
Aman aman aman, ne zor bi' zaman
***
Ölmek var, dönmek yok inan
Yanmak var, sönmek yok inan
Anla yâr, anla hâlimi
Anla hâlimi yâr
***
Gelme diyorsun, prangalar tutmaz beni
Gelme diyorsun, kalmalar avutmaz beni
Gelme diyorsun, bunca yıl nasıl geçti?
Sen biliyor musun?
Gelme diyorsun, bana hakkın geçti
Helal ediyor musun?
Ah
***
Ölmek var, dönmek yok inan
Yanmak var, sönmek yok inan
Anla yâr, anla hâlimi yâr
Aman aman aman, ne zor bi' zaman
***
Ölmek var, dönmek yok inan
Yanmak var, sönmek yok inan
Anla yâr, anla hâlimi
***
Gelme diyorsun, prangalar tutmaz beni
Gelme diyorsun, kalmalar avutmaz beni
Gelme diyorsun, bunca yıl nasıl geçti?
Sen biliyor musun?
Gelme diyorsun, bana hakkın geçti
Helal ediyor musun?
Ah
***
Ölmek var, dönmek yok inan
Yanmak var, sönmek yok inan
Anla yâr, anla hâlimi yâr
Aman aman, ne zor bi' zaman
***
Ölmek var, dönmek yok inan
Yanmak var, sönmek yok inan
Anla yâr, anla hâlimi
***
Ölmek var, dönmek yok inan
Yanmak var, sönmek yok inan
Anla yâr, anla hâlimi yâr
Aman aman aman, ne zor bi' zaman
Aman aman aman
-
Aşk bunları yazmaz
Ayrılık son yalan
Seni bir daha görmezsem
Dayanamam, inan
***
Biliyorum, biliyorum
Çaresi yok sevdiğim
Sessizliğim senden kalan
Ağlıyorum sonuma
***
Gül desen gülemem
Söz desen veremem
***
Ayrılık, şakası yok bunun
Artık yorgunum, biliyorsun
Aldığım nefesim yokluğun
Verişi yok bunun, biliyorsun
***
Ayrılık, şakası yok bunun
Artık yorgunum, biliyorsun
Aldığım nefesim yokluğun
Verişi yok bunun, biliyorsun
***
Aşk bunları yazmaz
Ayrılık son yalan
Seni bir daha görmezsem
Dayanamam, inan
***
Biliyorum, biliyorum
Çaresi yok sevgilim
Sessizliğim senden kalan
Ağlıyorum sonuma
***
Gül desen gülemem
Söz desen veremem
***
Ayrılık, şakası yok bunun
Artık yorgunum, biliyorsun
Aldığım nefesim yokluğun
Verişi yok bunun, biliyorsun
***
Ayrılık, şakası yok bunun
Artık yorgunum, biliyorsun
Aldığım nefesim yokluğun
Verişi yok bunun, biliyorsun
***
Ayrılık, şakası yok bunun
Artık yorgunum, biliyorsun
Aldığım nefesim yokluğun
Verişi yok bunun, biliyorsun
***
Ah, ayrılık, şakası yok bunun
Artık yorgunum, biliyorsun
Aldığım nefesim yokluğun
Verişi yok bunun, biliyorsun
***
Ayrılık, şakası yok bunun
Artık yorgunum, biliyorsun
-
Hiç bu kadar çaresiz olmamıştı kelimeler
Hiç bu kadar kimsesiz kalmamıştı hikâyeler
Boynu bükük vedaların faydası yok duaların
Döndüm de herkese baktım, nerede eski divaneler
***
Peşimde iflah olmaz bir şehir yalnızlığı
Dilimde çoktan unutulup gitmiş bi şarkı
Bir tek benim gibiler hatırlar sözlerini
Benim yerime o anlatıyor özlemini
***
Geceler eskisinden daha mı uzun artık?
Ben ölmeden önce son bulur mu bu yalnızlık?
Her sabah aynada seni görmekten yoruldum
Gelip al gözlerini
***
Geceler eskisinden daha mı uzun artık?
Ben ölmeden önce son bulur mu bu yalnızlık?
Her sabah aynada seni görmekten yoruldum
Gelip al gözlerini
***
Peşimde iflah olmaz bir şehir yalnızlığı
Dilimde çoktan unutulup gitmiş bi şarkı
Bir tek benim gibiler hatırlar sözlerini
Benim yerime o anlatıyor özlemini
***
Geceler eskisinden daha mı uzun artık?
Ben ölmeden önce son bulur mu bu yalnızlık?
Her sabah aynada seni görmekten yoruldum
Gelip al gözlerini
***
Geceler eskisinden daha mı uzun artık?
Ben ölmeden önce son bulur mu bu yalnızlık?
Her sabah aynada seni görmekten yoruldum
Gelip al gözlerini
Gelip al gözlerini
Geri ver eski beni
-
Gülüşüne aşığım en çok
Yok yok yürüyüşüne
İki güvercine benzeyen
O pamuk ellerine
***
Kararsız kaldım şimdi
Bak görüyo musun?
Haksızlık etmek istemem
O çocuk dillerine
***
Peki ya rüzgar saçların (saçların)
Ya o masum suçların (suçların)
Utanınca al al olan
Gül bahçesi yanakların
***
Hele o kalem kaşların (kaşların)
Yeni bi' şiire başlarım (başlarım)
Her derde mi deva?
Şerbet mi o dudakların?
***
Sen adama ne şarkılar yazdırırsın var ya
Gözlerin gördüğüm en gerçek rüya
Sen gibi sevgilim olsun bi' milyon da borcum olsun
Aşığım ulan duysun bütün dünya
***
Sen adama ne şarkılar yazdırırsın var ya (var ya)
Gözlerin gördüğüm en gerçek rüya
Sen gibi sevgilim olsun bi' milyon da borcum olsun
Aşığım ulan duysun bütün dünya
***
Gülüşüne aşığım en çok
Yok yok yürüyüşüne
İki güvercine benzeyen
O pamuk ellerine
***
Kararsız kaldım şimdi
Bak görüyo musun?
Haksızlık etmek istemem
O çocuk dillerine
***
Peki ya rüzgar saçların (saçların)
Ya o masum suçların (suçların)
Utanınca al al olan
Gül bahçesi yanakların
***
Hele o yay gibi kaşların (kaşların)
Seni sevmeyeni taşlarım (taşlarım)
Her derde mi deva?
Şerbet mi o dudakların?
***
Sen adama ne şarkılar yazdırırsın var ya
Gözlerin gördüğüm en gerçek rüya
Sen gibi sevgilim olsun bi' milyon da borcum olsun
Aşığım ulan duysun bütün dünya
***
Sen adama ne şarkılar yazdırırsın var ya (var ya)
Gözlerin gördüğüm en gerçek rüya
Sen gibi sevgilim olsun bi' milyon da borcum olsun
Aşığım ulan duysun bütün dünya
***
Sen adama ne şarkılar yazdırırsın var ya
Gözlerin gördüğüm en gerçek rüya
Sen gibi sevgilim olsun bi' milyon da borcum olsun
Aşığım ulan duysun bütün dünya