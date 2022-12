Yıllardan yollardan Yabancı kollardan gel Bin kere tövbe etsen Bin kere bozsan yine gel *** Yıllardan yollardan Yalancı kullardan bil Etme bulma dünyası On beş yaş rüyası değil *** Sana bir ay bana bir ay Yetmez gülüm on bir ay O birayı tut da gülüm On bin aydan say *** Benim sevdam bana kolay Nay nay ninay nay ninay Sana sevdam kolay kolay Geçmez on bir ay *** Say yarama bastığın tuzlara Gülü bir gün seni her gün Gülü soluncaya seni ölünceye Yine kimi sevdiğine emin oluncaya kadar Beni ellerden sayma