-
Aşk bunları yazmaz
Ayrılık son yalan
Seni bir daha görmezsem
Dayanamam, inan
***
Biliyorum, biliyorum
Çaresi yok sevdiğim
Sessizliğim senden kalan
Ağlıyorum sonuma
***
Gül desen gülemem
Söz desen veremem
***
Ayrılık, şakası yok bunun
Artık yorgunum, biliyorsun
Aldığım nefesim yokluğun
Verişi yok bunun, biliyorsun
***
Ayrılık, şakası yok bunun
Artık yorgunum, biliyorsun
Aldığım nefesim yokluğun
Verişi yok bunun, biliyorsun
***
Aşk bunları yazmaz
Ayrılık son yalan
Seni bir daha görmezsem
Dayanamam, inan
***
Biliyorum, biliyorum
Çaresi yok sevgilim
Sessizliğim senden kalan
Ağlıyorum sonuma
***
Gül desen gülemem
Söz desen veremem
***
Ayrılık, şakası yok bunun
Artık yorgunum, biliyorsun
Aldığım nefesim yokluğun
Verişi yok bunun, biliyorsun
***
Ayrılık, şakası yok bunun
Artık yorgunum, biliyorsun
Aldığım nefesim yokluğun
Verişi yok bunun, biliyorsun
***
Ayrılık, şakası yok bunun
Artık yorgunum, biliyorsun
Aldığım nefesim yokluğun
Verişi yok bunun, biliyorsun
***
Ah, ayrılık, şakası yok bunun
Artık yorgunum, biliyorsun
Aldığım nefesim yokluğun
Verişi yok bunun, biliyorsun
***
Ayrılık, şakası yok bunun
Artık yorgunum, biliyorsun
-
Bölünür sancıyla uykular
Sığınak değil en kuytular
Gökte ay on dört ben dolunay
Son hatıranı sinene say
Bu kadarına razıyım yar
***
Uzak diyarlarda evli barklı
Mutluluk en çok onun hakkı
Bu yorgun kırık dökük hikayede
Adı bende saklı
***
Dalda muhabbette kumrular
Bana ayrılığı sordular
Dedim afet, yangın dedim kar
Dedim adet aşkı vururlar
***
Uzak diyarlarda evli barklı
Mutluluk en çok onun hakkı
Bu yorgun kırık dökük hikayede
Adı bende saklı
-
Bu şehrin meydanlarında, garında, rıhtımında
Sensizlik bir türlü yakamı bırakmıyor
Bütün duraklarda, kahvelerde
Büyük küçük yalanların
Dönüp dönüp vuruyor ansızın beni
Vuruyor yerden yere
***
Yok ettim salındığın billur aynaları
Şimdi uzun uykuların tam zamanıdır
Bir yorgan misali örtündüm yalnızlığı
Bu yıl da aşk buraya hiç uğramadı
***
Silinsin izim, hiçliğim sokakta kalsın
Gölgemi yakın, bu dünya beni yok saysın
Emanet ettim bıraktığın her şeyi
Dedim siz susuz bırakmayın menekşeyi
***
Silinsin izim, hiçliğim sokakta kalsın
Gölgemi yakın, bu dünya beni yok saysın
Emanet ettim bıraktığın her şeyi
Dedim siz susuz bırakmayın menekşeyi
-
Sizin alınız al inandım
Morunuz mor inandım
Tanrınız büyük amenna
Şiiriniz adamakıllı şiir
Dumanı da caba
Dumanı da caba
Dumanı da caba
Dumanı da caba
***
Bütün ağaçlarla uyuşmuşum
Kalabalık ha olmuş ha olmamış
Sokaklarda yitirmiş cebimde bulmuşum
Ama sokaklar şöyleymiş
Sokaklar şöyleymiş
Ağaçlar böyleymiş
Sokaklar şöyleymiş
Ağaçlar böyleymiş
***
Ama sizin adınız ne
Benim dengemi bozmayınız
Ama sizin adınız ne
Benim dengemi bozmayınız
***
Sokaklar şöyleymiş
Ağaçlar böyleymiş
Sokaklar şöyleymiş
Ağaçlar böyleymiş
***
Aşkım da değişebilir gerçeklerim de
Pırıl pırıl dalgalı bir denize karşı
Yan gelmişim diz boyu sulara
Hepinize iyi niyetle gülümsüyorum
Hiçbirinizle dövüşemem
Siz ne derseniz deyiniz
Benim bir gizli bildiğim var
Sizin alınız al inandım
Morunuz mor inandım
Ben tam kendime göre
Ben tam dünyaya göre
Ama sizin adınız ne
Benim dengemi bozmayınız
***
Sokaklar şöyleymiş
Ağaçlar böyleymiş...
-
Gözlerim gözlerine kitlenir
Doyamam seyretmelere seni
Özledim bir kaç saat fazla gelir
Yağızım yiğidim erkek güzeli
***
Gel de eğ, eğ şu asi başını
Kaçırma gel şu olgun yaşını
Anladım korkunu telaşını
Görünce çakmak çakmak yeşillerini
***
Seni pamuklara sarmalar sararım
Ne bedel isterim ne hesap sorarım
Ne sitemle güzel kalbini yorarım
Sakınma tatlı dillerini
***
Gözlerim gözlerine kitlenir
Doyamam seyretmelere seni
Özledim bir kaç saat fazla gelir
Yağızım yiğidim erkek güzeli
***
Gel de eğ, eğ şu asi başını
Kaçırma gel şu olgun yaşını
Anladım korkunu telaşını
Görünce çakmak çakmak yeşillerini
***
Ben yazdım ben bozdum
Kaç sevdayı gezdim
Aşkın aslını sezdim
Hadi gel al sonuna kadar
Sonuna kadar, Sonuna kadar al al...
***
...sarmalar sararım
Ne bedel isterim ne hesap sorarım
Ne sitemle güzel kalbini yorarım
Sakınma tatlı dillerini
***
Seni pamuklara sarmalar sararım
Ne bedel isterim ne hesap sorarım
-
Yoruldum alınmaktan kırılmaktan
Yıllar yılı peşinde
Kovuldum cennetten cehennemden
Öldüm öldüm dirildim içimde
Sen her su veren ele açan kolay çiçek
Bende hazan, bende hüzün, dert bende
***
Yetimim sensiz, yurtsuz yersiz
Dilerim bensiz anlayacaksın
Yetimim sensiz, yurtsuz yersiz
Dilerim bensiz anlayacaksın
***
Ölürüm yoluna
Ölürüm yoluna sonum olacaksın
Günahın boynuna
Onun koynuna ne zaman doyacaksın
***
Ölürüm yoluna
Ölürüm yoluna sonum olacaksın
Günahın boynuna
Onun koynuna ne zaman doyacaksın
-
Az gittim uz gittim
Eğri gittim düz gittim
Yar sen sen diye bittim
***
Uçurum gözlerinde
Açık saçık sözlerinde
İhanet yüzlerinde yittim
***
Kaderim kastın mı var
Ya sen gel ya beni aldır
Yeminin ahtın mı var
Hasretten yüreğim hardır
***
Ya bu ateşi söndür ya beni öldür
Ya da bu kalbi bu bedenden sür
-
Ne senden öncesi
Ne senden sonrası
Ne senden öncesi
Ne senden sonrası
***
Ayrılık aman
Ölümden yaman
Geçmiyor zaman geçmiyor
Ne anam, babam
Ne hoş hatıram
Yetmiyor canım yetmiyor
***
Ben sende tutuklu kaldım
Kendi hayatımdan çaldım
Yedi cihan dolandım
Bana mısın demiyor
***
Ben sende tutuklu kaldım
Kendi hayatımdan çaldım
Yedi cihan dolandım
Bana mısın demiyor
***
Sakladım gözlerimi
Sustum hep sözlerimi
Yandım yar közlerimi aah...
Savur savur bitmiyor
***
Ben sende tutuklu kaldım
Kendi hayatımdan çaldım
Yedi cihan dolandım
Bana mısın demiyor
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