Şarkı Halinde Kal Sen de her şey gibi yanımda iken Sen misin, sen mi oluyorsun gözlerimde diken? Sen de her şey gibi yanımda iken Sen misin, sen mi oluyorsun gözlerimde diken? *** Git, git benden uzak, uzak bir yere git Ne olur içimde her zaman bir ümit *** Her uzak şey gibi öyle yalnız hayal Yalnız rahiya ve renk şarkı, şarkı hâlinde kal Her uzak şey gibi öyle yalnız hayal Yalnız rahiya ve renk şarkı, şarkı hâlinde kal *** Sen de her şey gibi yanımda iken Sen misin, sen mi oluyorsun gözlerimde diken? Sen de her şey gibi yanımda iken Sen misin, sen mi oluyorsun gözlerimde diken? *** Git, git benden uzak, uzak bir yere git Ne olur içimde her zaman bir ümit *** Her uzak şey gibi öyle yalnız hayal Yalnız rahiya ve renk şarkı, şarkı hâlinde kal Her uzak şey gibi öyle yalnız hayal Yalnız rahiya ve renk şarkı, şarkı hâlinde kal *** Her uzak şey gibi öyle yalnız hayal Yalnız rahiya ve renk şarkı, şarkı hâlinde kal Her uzak şey gibi öyle yalnız hayal Yalnız rahiya ve renk şarkı, şarkı hâlinde kal *** Her uzak şey gibi öyle yalnız hayal Yalnız rahiya ve renk şarkı, şarkı...

Hayırdır İnşallah Bir rüya gördüm, içinde sen Beni terkedip gitmişsin, beni yok etmişsin Hayırdır inşallah *** Bir rüya gördüm, içinde sen Beni terkedip gitmişsin, beni yok etmişsin Hayırdır inşallah *** Dön diyorum dönmüyorsun Kal diyorum ağlyorsun Ne yaptığını bilmiyorsun Hayırdır inşallah *** Dön diyorum dönmüyorsun Kal diyorum gidiyorsun Bir karar bile vermiyorsun Hayırdır inşallah *** Bu rüya nerden çıktı geldi sahi Aradan kaç yıl geçti yoktun hani Seni çok özlemişim görmeyeli Hayırdır inşallah *** Bu kaçıncı ayrılık ayrılık hali Aşkımız şarkılarda hayat fani Terler içinde kaldım uyandım ani Hayırdır inşallah *** Bir rüya gördüm, içinde sen Beni terkedip gitmişsin, beni yok etmişsin Hayırdır inşallah *** Dön diyorum dönmüyorsun Kal diyorum ağlyorsun Ne yaptığını bilmiyorsun Hayırdır inşallah *** Bu rüya nerden çıktı geldi sahi Aradan kaç yıl geçti yoktun hani Seni çok özlemişim görmeyeli Hayırdır inşallah *** Bu kaçıncı ayrılık ayrılık hali Aşkımız şarkılarda hayat fani Terler içinde kaldım uyandım ani Hayırdır inşallah *** Kaçıncı ayrılık Aşkımız şarkılarda Seni çok özlemişim Hayırdır inşallah

Sevda Sinemalarda Kimi sevdalar aranır hani dağların ardında Kimi sevdaya boyanır en umulmadık anında *** Kimi 25'inde kimi bilmem kaçında Kimi yok der inanmaz kimi bulur anlamaz Sevda uzak değil ki sevda başucumuzda Sevda pek yakında sinemalarda *** Kimi yellerde aranır Kimi dağların ardında Kimi yollarda aranır Kimi yol ayrımında *** Kimi 25'inde kimi bilmem kaçında Kimi yok der inanmaz kimi bulur anlamaz Sevda uzak değil ki sevda başucumuzda Sevda pek yakında sinemalarda *** Benim sevdam cevap bana sevda soranlara Benim sevdam sanat hatta sinemalarda Benim sevdam yarın benim sevdam öbür gün Benim sevdam başlar yeniden her gün *** Kimi sevdalar aranır hani dağların ardında Kimi sevdaya boyanır en umulmadık anında *** Kimi 25'inde kimi bilmem kaçında Kimi yok der inanmaz kimi bulur anlamaz Sevda uzak değil ki sevda başucumuzda Sevda pek yakında sinemalarda *** Benim sevdam cevap bana sevda soranlara Benim sevdam sanat hatta sinemalarda Benim sevdam yarın benim sevdam öbür gün Benim sevdam başlar yeniden her gün *** Benim sevdam cevap bana sevda soranlara Benim sevdam sanat hatta sinemalarda Benim sevdam yarın benim sevdam öbür gün Benim sevdam başlar yeniden her gün

Göz Yakmayan Yandığım çok oldu Nazarla göz oldu Birdenbire karşımda Sen diye göz doldu *** Yaşım da çok oldu Başıma gelen sondu Birdenbire karşımda Dillere söz oldu *** Her gün yıkanmayan, gözüme ziyan Bana yalvaran nerede şu an? Senin aşkın bana şampuan Ne yüzü ne de gözümü yakmayan *** Her gün ağlayan, bana yalvaran Gözüme ziyan nerede şu an? Senin aşkın bana şampuan Ne yüzü ne de gözümü yakmayan *** Ah bir bilsen Ah bir görsen Senin aşkın, yarı şaştım Hmm, göz yakmayan *** Yandığım çok oldu Nazarla göz oldu Birdenbire karşımda Sen diye göz doldu *** Yaşım da çok oldu Başıma gelen sondu Birdenbire karşımda Dillere söz oldu *** Her gün yıkanmayan, gözüme ziyan Bana yalvaran nerede şu an? Senin aşkın bana şampuan Ne yüzü ne de gözümü yakmayan *** Her gün ağlayan, bana yalvaran Gözüme ziyan nerede şu an? Senin aşkın bana şampuan Ne yüzü ne de gözümü yakmayan *** Ah bir bilsen Ah bir görsen Senin aşkın, yarı şaştım Göz yakmayan *** Her gün ağlayan, bana yalvaran Gözüme ziyan nerede şu an? Senin aşkın bana şampuan Ne yüzü ne de gözümü yakmayan *** Her gün ağlayan, bana yalvaran Gözüme ziyan nerede şu an? Senin aşkın bana şampuan Ne yüzü ne de gözümü yakmayan

Selvi Hüzünleniyorum hâlâ O evin önünden gelip geçerken "Üzülme" diyor hâlâ bir ses Bir deli yıkamaz, aşkımız koskocaman *** Sevginin kendi de zamanla değişir Belki de dönüşür biraz huzur kalır Sevgilim, can evinde sen bana ağladığında Belki de yanağında biraz tuzu kalır *** Bir selvi kadar uzun, bir sevgi daha uzun Seni ne kadar uzun sevdim bilmiyorlar Bir selvi kadar uzun, bu sevgi daha uzun Sevmeyi, iki gözüm, anlamıyorlar *** Hüzün ağaçları bunlar O evin önünde sessiz büyüyen "Üzülme" diyor hâlâ bir ses Bir deli yıkamaz, aşkımız koskocaman *** Sevginin kendi de zamanla değişir Belki de dönüşür biraz huzur kalır Sevgilim, can evinde sen bana ağladığında Belki de yanağında biraz tuzu kalır *** Bir selvi kadar uzun, bir sevgi daha uzun Seni ne kadar uzun sevdim bilmiyorlar Bir selvi kadar uzun, bu sevgi daha uzun Sevmeyi, iki gözüm, anlamıyorlar *** Bir selvi kadar uzun, bir sevgi daha uzun Seni ne kadar uzun sevdim bilmiyorlar Bir selvi kadar uzun, bu sevgi daha uzun Binlerce gözyaşından kalan biraz tuzun

Deniz Yoksulu Hey, benim ellerim mi var? Ey, benim dört yanım duvar Eh işte, imkansız bir aşkı isteriz Bize Akdenizli derler *** Hep böyle içimde kal Kim daha sen? Kim daha bana yakın? Ay, ay *** Uzak olma eller gibi Çok özledim deliler gibi Ben daha deniz yoksulu *** Hep böyle içimde kal Kim daha sen? Kim daha bana yakın? Ay, ay *** Uzak olma eller gibi Çok özledim deliler gibi Ben daha deniz yoksulu *** Hey, benim ellerim mi var? Ey, benim dört yanım duvar Eh işte, imkansız bir aşkı isteriz Bize Akdenizli derler *** Hep böyle içimde kal Kim daha sen? Kim daha bana yakın? Ay, ay *** Uzak olma eller gibi Çok özledim deliler gibi Ben daha deniz yoksulu *** Hep böyle içimde kal Kim daha sen? Kim daha bana yakın? Ay, ay *** Sen şimdi uykuda Sabahlar uzaklarda Ben hâlâ deniz yoksulu *** Deniz yoksulu Deniz yoksulu *** Deniz yoksulu Deniz yoksulu

Yılgın Besbelli bir giden var, sen misin yoksa? Neden bu limanda gemiler ağlamaklı? Kaldırın şu masayı gözlerimden Bu ne çok deniz, bu ne çok martı *** En iyisi meyhane yokluğunda Belki durulur o zaman bu çalkantı Götürün şu masayı, gözüm görmesin Bu ne çok kadeh, bu ne çok rakı *** Ne güzel ayaklardı ki hâlâ unutmadım Ve elleri şarkı söylerken ağlardı Susturun şu şarkıları, yeter artık Bu ne çok beste, bu ne çok şarkı *** Batırın gemileri, vurun zamana Ya bir hançer verin bana gümüş saplı Bırakmayın, öldürün, öldürün beni Bu ne çok keder, bu ne çok acı *** Besbelli bir giden var, sen misin yoksa? Neden bu limanda gemiler ağlamaklı? Kaldırın şu masayı gözlerimden Bu ne çok deniz, bu ne çok martı *** Ne güzel ayaklardı ki hâlâ unutmadım Ve elleri şarkı söylerken ağlardı Susturun şu şarkıları, yeter artık Bu ne çok beste, bu ne çok şarkı *** Batırın gemileri, vurun zamana Ya bir hançer verin bana gümüş saplı Bırakmayın, öldürün, öldürün beni Bu ne çok keder, bu ne çok acı *** Bu ne çok deniz, bu ne çok martı Bu ne çok kadeh, bu ne çok rakı Bu ne çok keder, bu ne çok acı Bu ne çok beste, bu ne çok şarkı

Alıştım Kulaktan yanaktan Biraz da göz ucundan Alıştım alıştım alıştım sana Kulaktan yanaktan Biraz da göz ucundan Alıştım alıştım alıştım sana Alışmak çalışmak kadar zor bana *** Çalışmak kadar zor dava Alıştım alıştım alıştım Alışmalara çalıştım Bütün bu olanlardan Bütün yaşananlardan Öğrendiğim bişey varsa sabır Sıkıldığın zamanlarda *** Beni düşün dağılır Sıkıldığın zamanlarda Beni düşün dağılır Alıştım alıştım alıştım Alışmalara çalıştım *** Bütün bu olanlardan Öğrendiğim bişey varsa sabır sabır *** Okulda çalışmaya alışırken Yaşamda alışmaya çalışmak gerek Okulda çalışmaya alışırken Yaşamda alışmaya çalışmak gerek Bebek Alıştım alıştım alıştım Alışmalara çalıştım *** Bütün bu olanlardan Bütün yaşananlardan Öğrendiğim bişey varsa sabır Sıkıldığın zamanlarda Beni düşün dağılır ah Sıkıldığın zamanlarda Beni düşün dağılır Alıştım alıştım alıştım Alışmalara çalıştım

Akdenizli Aşkımın yarım kalmış öyküsü Ömür törpüsü sensiz zamanlar Aşk yarım yarım yaşanmıyor, canım Gel bu elmanın yarısını tamamla *** Talihim makûs, hasret amansız Ayrılık olmaz böyle zamansız Talihim makûs, martı firarda Yaşamak olmaz sensiz zamanlarda *** Aşkımın yarım kalmış öyküsü Ömür törpüsü sensiz zamanlar Ah, canım benim, ben Akdenizliyim Yelkenlerimde rüzgâr korkusu *** Talihim makûs, hasret amansız Ayrılık olmaz böyle zamansız Talihim makûs, martı firarda Yaşamak olmaz sensiz zamanlarda *** Aşka hep varım, kaldım uykusuz Üstümü ört de açık bırakma Ah, canım benim, tende bulduğumuz O güzel şeyi başkasında aratma *** Talihim makûs, hasret amansız Ayrılık olmaz böyle zamansız Talihim makûs, martı firarda Yaşamak olmaz sensiz zamanlarda *** Talihim makûs, hasret amansız Beni bırakma böyle zamansız Talihim makûs, akıl zararda Yaşamak olmaz sensiz zamanlarda

Cumartesi Başım önde sen gönülsün Gelirim ben çağırıyorsan Beni burada koyuyorsan Ağlarım sanma *** Aşım önde yediğim sen Geçmiyorsun boğazımdan Seni nurda buluyorsam Anlarım sanma *** Seni geri istiyor bu gönül Bir uykuda esniyor bu gönül Şu dünyada bir sana döndüm ben Şu garip yüzümü *** Seni geri istiyor bu gönül Bu uykudan uyandır özümü Şu dünyada ayrılığın lüzumu Var mı gülüm bana söyle *** Seni geri istiyor bu gönül Bir uykuda esniyor bu gönül Şu dünyada bir seni gördüm ben Yeter ağlatma gözümü

Elde Var Bir Ayrılırken var ya Yüzüne bakamıyorum Demesi çok zor ya Elveda diyemiyorum Aslında olur diye Gözyaşım yağmur diye Yağmur durur diye bekledim Ama yağdı ya Aklında kalır diye İçinde durur diye Bir gün vurur diye git dedim *** Ne garip nerde başladı nerde bittik ikimiz Bir muharip bin savaştı sevgimiz Ne garip nerde başladı nerde bitti sözümüz Ates söndü yerde kaldı külümüz *** Ayrılırken var ya Yüzüne bakamıyorum Demesi çok zor ya Elveda diyemiyorum Aslında bu derdime çare bulunur diye Kasırga durulur diye bekledim Ama koptu ya Aklında kalır diye İçimde durur diye Bir gün vurur diye git dedim *** Ne garip nerde başladı nerde bittik ikimiz Bir muharip bin savaştı sevgimiz Ne kolay nerde hani Nerde simdi o koskoca biz Nerde simdi o koskoca biz İki öldü elde kaldı birimiz İki öldü elde kaldı birimiz İki öldü elde kaldı birimiz İki öldü elde kaldı birimiz Ayrılırken var ya Git dedim

Kayıkçı Ağır çek kürekleri Varmasın kıyıya sandalım Hayır Allah'tan şer insandan Sen insan sen de insan değil misin *** Aklımda bir aşk başımda bin bela Varmasın sandalım varmasın kıyıya yar ah ah Aklımda bir aşk başımda bin bela Varmasın sandalım varmasın kıyıya yar ah ah *** Ağır çek kürekleri Varmasın kıyıya sandalım Başıma ne işler açtın ey sevgili Şimdi bu gönül kıyılara varmak ister mi yar ah *** Başıma ne işler açtın ey sevgili Şimdi bu gönül kıyılara varmak ister mi yar ah *** Aklımda bir aşk başımda bin bela Varmasın sandalım varmasın kıyıya yar ah ah ah *** Beni açıklarda bırak

Beni Arayabilir Misin Bir istek duydum içimde Seni sevmenin dışında Hani sevdanın sınırlarını arıyorum ya Bu gece sen gelsen gelsen sensiz olmayacak Ben senden sensiz ayrı kalmaya çok dayanamam Sen beni bilirsin Bu gece beni arayabilir misin Bu gece sen gelsen gelsen sensiz olmayacak Ben senden sensiz ayrı kalmaya çok dayanamam Sen beni bilirsin Bu gece beni arayabilir misin *** Bir istek duydum içimde Hani sevmenin dısında Ümitsiz ama acele aşk aranıyor Bu gece sen gelsen gelsen sensiz olmayacak Ben senden sensiz ayrı kalmaya çok Dayanamam Sen beni bilirsin Bu gece beni arayabilir misin *** Bir liste buldum cebimde Senin ismin en başında Hadi bir arayayım dedim de hep meşgul çalıyor Bu gece sen gelsen kalsan Gerisini boşver Sen gelsen ilham perisini boşver Bir şarkı yazsam ne sevimlisin Bu gece beni arayabilir misin *** Bu gece sen gelsen kalsan Gerisini boşver *** Sen gelsen ilham perisini boşver Bir şarkı yazsam ne sevimlisin Bu gece beni arayabilir misin Bu gece beni arayabilir misin