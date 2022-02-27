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7/24 Dinle Esirinim

Esirinim Şarkı Sözleri

Yaşar Esirinim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yaşar Esirinim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Esirinim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yaşar

Yaşar

Esirinim

  • Şarkılar Güzelse Hala

  • Bela Sevdan

  • Hasret Ayazları

  • Kuşlar

  • Sebepsiz Fırtına

  • Seni Ezbere Aldım

  • Şarkılar Güzelse Hala (Remix)

  • Onbir Ay

  • Nazlı Kız

  • Esirinim

  • Hoşçakal Gözbebeğim

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