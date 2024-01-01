Hüzünleniyorum hâlâ O evin önünden gelip geçerken "Üzülme" diyor hâlâ bir ses Bir deli yıkamaz, aşkımız koskocaman *** Sevginin kendi de zamanla değişir Belki de dönüşür biraz huzur kalır Sevgilim, can evinde sen bana ağladığında Belki de yanağında biraz tuzu kalır *** Bir selvi kadar uzun, bir sevgi daha uzun Seni ne kadar uzun sevdim bilmiyorlar Bir selvi kadar uzun, bu sevgi daha uzun Sevmeyi, iki gözüm, anlamıyorlar *** Hüzün ağaçları bunlar O evin önünde sessiz büyüyen "Üzülme" diyor hâlâ bir ses Bir deli yıkamaz, aşkımız koskocaman *** Sevginin kendi de zamanla değişir Belki de dönüşür biraz huzur kalır Sevgilim, can evinde sen bana ağladığında Belki de yanağında biraz tuzu kalır *** Bir selvi kadar uzun, bir sevgi daha uzun Seni ne kadar uzun sevdim bilmiyorlar Bir selvi kadar uzun, bu sevgi daha uzun Sevmeyi, iki gözüm, anlamıyorlar *** Bir selvi kadar uzun, bir sevgi daha uzun Seni ne kadar uzun sevdim bilmiyorlar Bir selvi kadar uzun, bu sevgi daha uzun Binlerce gözyaşından kalan biraz tuzun