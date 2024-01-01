Selvi Şarkı Sözleri
Yaşar Selvi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yaşar Selvi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Selvi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Hüzünleniyorum hâlâ
O evin önünden gelip geçerken
"Üzülme" diyor hâlâ bir ses
Bir deli yıkamaz, aşkımız koskocaman
***
Sevginin kendi de zamanla değişir
Belki de dönüşür biraz huzur kalır
Sevgilim, can evinde sen bana ağladığında
Belki de yanağında biraz tuzu kalır
***
Bir selvi kadar uzun, bir sevgi daha uzun
Seni ne kadar uzun sevdim bilmiyorlar
Bir selvi kadar uzun, bu sevgi daha uzun
Sevmeyi, iki gözüm, anlamıyorlar
***
Hüzün ağaçları bunlar
O evin önünde sessiz büyüyen
"Üzülme" diyor hâlâ bir ses
Bir deli yıkamaz, aşkımız koskocaman
***
Sevginin kendi de zamanla değişir
Belki de dönüşür biraz huzur kalır
Sevgilim, can evinde sen bana ağladığında
Belki de yanağında biraz tuzu kalır
***
Bir selvi kadar uzun, bir sevgi daha uzun
Seni ne kadar uzun sevdim bilmiyorlar
Bir selvi kadar uzun, bu sevgi daha uzun
Sevmeyi, iki gözüm, anlamıyorlar
***
Bir selvi kadar uzun, bir sevgi daha uzun
Seni ne kadar uzun sevdim bilmiyorlar
Bir selvi kadar uzun, bu sevgi daha uzun
Binlerce gözyaşından kalan biraz tuzun