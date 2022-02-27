Seni Severdim/ Yıldız Usmanova Şarkı Sözleri
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Yaşar
Seni Severdim/ Yıldız Usmanova
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Yazık ne mazi yazık
Anlatmaya yoruldum
Sen benden vaz geçince
Ben o gün de vuruldum
***
Yazık günah ben oysa
Kardelen gibi
Acıyla boy veren gibi
***
Seni severdim
Hüznün koynunda
Seni severdim
Hem uyanık, hem uykumda
***
Seni severdim
Ve sana rağmen yine severdim
Dar ağacı ip boynumda
***
Sen aşkı anlamaz bilmez
Gül yansa ağlamaz sakin
Ben akmayan göz yaşında
Seni severdim
***
Sen hisli korkak savaşçı
Aşkı kime satmış hain
Ben her savaş meydanında
Seni severdim
***
Yazık ah mazi yazık
Bir yalnızlık, bir vurgun
Sen benden vaz geçince
Ben o gün de vuruldum
***
Yazık günah ben oysa
Pervane gibi
Ateşle can veren gibi
***
Seni severdim
Hüznün koynunda
Seni severdim
Hem uyanık, hem uykumda
***
Seni severdim
Ve sana rağmen yine severdim
Dar ağacı ip boynumda
***
Sen aşkı anlamaz bilmez
Gül yansa ağlamaz sakin
Ben akmayan göz yaşında
Seni severdim
***
Sen hisli korkak savaşçı
Aşkı kime satmış hain
Ben her savaş meydanında
Seni severdim