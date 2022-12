Yazık ne mazi yazık Anlatmaya yoruldum Sen benden vaz geçince Ben o gün de vuruldum *** Yazık günah ben oysa Kardelen gibi Acıyla boy veren gibi *** Seni severdim Hüznün koynunda Seni severdim Hem uyanık, hem uykumda *** Seni severdim Ve sana rağmen yine severdim Dar ağacı ip boynumda *** Sen aşkı anlamaz bilmez Gül yansa ağlamaz sakin Ben akmayan göz yaşında Seni severdim *** Sen hisli korkak savaşçı Aşkı kime satmış hain Ben her savaş meydanında Seni severdim *** Yazık ah mazi yazık Bir yalnızlık, bir vurgun Sen benden vaz geçince Ben o gün de vuruldum *** Yazık günah ben oysa Pervane gibi Ateşle can veren gibi *** Seni severdim Hüznün koynunda Seni severdim Hem uyanık, hem uykumda *** Seni severdim Ve sana rağmen yine severdim Dar ağacı ip boynumda *** Sen aşkı anlamaz bilmez Gül yansa ağlamaz sakin Ben akmayan göz yaşında Seni severdim *** Sen hisli korkak savaşçı Aşkı kime satmış hain Ben her savaş meydanında Seni severdim