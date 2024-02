Sessiz Gemi Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol *** Bir çok giden Memnun ki yerinden Çok seneler geçti çok seneler geçti Dönen yok seferinden *** Biçare gönüller ne giden son gemidir bu Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler *** Bir çok giden Memnun ki yerinden Çok seneler geçti çok seneler geçti Dönen yok seferinden

Benim Bütün Rüyalarım Seninle benim bütün rüyalarım seninle her sabah uyanırsın benimle sen beni hatırlarsın şarkılar yazardı dersin.. seneler sonra yine *** benim bütün rüyalarım seninle her sabah uyanırsın benimle sen beni hatırlarsın şarkılar yazardı dersin.. aklında öyle kalsın *** sevenin yolu açık olsun sevgilim biz aşkı aşktan daha çok sevdik sevgilim uzun sahiller boyunca yürüsem sessiz usulca sığınacağım liman yok.. sevgilim senden başka *** benim bütün rüyalarım seninle ahh unutmak ne yalan kelime sen beni hatırlarsın şarkılar yazdı dersin.. aklında öyle kalsın... *** sevenin yolu açık olsun sevgilim biz aşkı aşktan daha çok sevdik sevgilim ben ne sahiller dolaştım denizler fırtınalarda ve bir sahile ulaştım kimse yok benden başka.. *** benim bütün rüyalarım seninle her sabah uyanırsın benimle bir gitar sesi duyarsın.. aklında öyle kalsın...!!!!

Boş Sokak Hiç niyetim yoktu Ben maziye Dönüp seni anıp,düşünmeye Eski bir şarkının o an birden Geldiğini duydum penceremden *** Koştum birden koştum baktım hemen Seni aradım hep penceremden Gözlerimde yaşlar birden coştu Fakat ne yazık ki sokak boştu *** Gözlerim dolaştı bir bir bu yollarda Aradım seni her köşe başında Kalbim ağlarken ah ne yazık ki Belki de sen, sen başka, kollarda *** Kapandı pencerem, şarkım sustu Artık o kalbimde çalıyordu O eski hislerim tekrar coştu Fakat ne yazık ki sokak boştu *** Gözlerim dolaştı bir bir bu yollarda Aradım seni her köşe başında Kalbim ağlarken ah ne yazık ki Belki de sen, sen başka, kollarda

Her Yerde Kar Var Her yerde kar var Kalbim senin bu gece Her yerde kar var Kalbim senin bu gece *** Belki gelirsin sen Bakarken pencereden Gözler yalnız özler Karda senden izler *** Yürümek karda zordur Gelirsen bak aşk budur Dönsen köşeden şöyle Şarkı söylerim böyle *** Yağma kar, dur artık Bak buz oldu kalbim Yağma, sesimi duy Belki gelir sevgilim *** Gözyaşım dur düşme Gelmeyecek, düşünme Kes ağlamayı artık Bak oldu bana yazık *** Karda zordur yürümek Anladım gelmeyecek Dünya oldu bana dar Neden yağdın söyle kar? Dünya oldu bana dar Neden yağdın söyle kar?

Kadınım Eşyalar toplanmış seninle birlikte Anılar saçılmış odaya, her yere Sevdiğim o koku yok artık bu evde Sen *** Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte Sen kadınım *** Kadınım *** Hatırla o günü karşıki sokakta Seni öptüğümü ilk defa hayatta Kollarımda benim ilkbahar sabahım Sen *** Sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık O ılık aydınlık, yuvamız soğumuş Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık Sen kadınım *** Kadınım *** Eşyalar toplanmış seninle birlikte Anılar saçılmış odaya, her yere Sevdiğim o koku yok artık bu evde Sen *** Masamız köşede öylece duruyor Bardaklar boşalmış, her biri bir yerde Sanki hepsi hasret senin nefesine Sen kadınım *** Kadınım *** Bana bıraktığın bütün bu hayatın Yaşanan aşkların değeri yok artık Ben sensiz olamam, artık anlıyorum Sen *** Şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle O kapıyı kapat, elini ver bana Dışarıda yalnız, yalnız üşüyorsun Sen kadınım *** Kadınım

Vakit Yok Gemi Kalkıyor Geç kalacaksın, hiç yok zaman Düşünme sakın, olma pişman Yalnız kalamaz hiçbir yaratık Vakit yok, gemi kalkıyor artık *** Ah o gemide ben de olsaydım Açık denizlere yol alsaydım Vız gelirdi her şey inan bana Yeter ki ben sana varsaydım *** Ah o gemide ben de olsaydım Açık denizlere yol alsaydım Vız gelirdi her şey inan bana Yeter ki ben sana varsaydım *** Sormuyor musun kendi kendine? Dünyada her şey dengi dengine Aldırma, saat işliyor tıktık Vakit yok, gemi kalkıyor artık *** Ah o gemide ben de olsaydım Açık denizlere yol alsaydım Vız gelirdi her şey inan bana Yeter ki ben sana varsaydım *** Ah o gemide ben de olsaydım Açık denizlere yol alsaydım Vız gelirdi her şey inan bana Yeter ki ben sana varsaydım *** Hayat zalim, yolları pürüz Bir damla güneş, sonra hep güz Mutlu olmak en büyük varlık Vakit yok, gemi kalkıyor artık *** Ah o gemide ben de olsaydım Açık denizlere yol alsaydım Vız gelirdi her şey inan bana Yeter ki ben sana varsaydım *** Ah o gemide ben de olsaydım Açık denizlere yol alsaydım Vız gelirdi her şey inan bana Yeter ki ben sana varsaydım *** Ah o gemide... Açık denizlere... Vız gelirdi her şey... Yeter ki ben sana varsay... *** Ah o gemide ben de olsaydım Açık denizlere yol alsaydım Vız gelirdi her şey inan bana Yeter ki ben sana varsaydım *** Yeter ki ben sana varsaydım

Bir Günah Gibi Bir sayfa kopuyor zamandan Ayrılırken sen yanımdan Bu aşkın daha en başından Korkuyordum ben sonundan *** Bir günah gibi gizledim seni Kimse görmedi seninle beni Ağlarken içim güldü gözlerim Bir günah gibi gizledim Ağlarken içim güldü gözlerim Bir günah gibi gizledim *** Ne bugün ne de yarından Beklediğim ne kaldı? Beni o gün senden kıskanan Resimler sarardı *** Bir günah gibi gizledim seni Kimse görmedi seninle beni Ağlarken içim güldü gözlerim Bir günah gibi gizledim Ağlarken içim güldü gözlerim Bir günah gibi gizledim *** Bir günah gibi gizledim seni Kimse görmedi seninle beni Ağlarken içim güldü gözlerim Bir günah gibi gizledim

Senden Benden Bizden Hiçbir zaman affetmedin beni Ben ne çok sevdim seni Herkese bahset Senden, benden, bizden *** Defalarca sordum sana Neden cevap vermedin? İçten herkese bahset Senden, benden, bizden *** Eğer dans etmek istersen Kırık kalpler salonunda Bana hiçbir zaman dönme Arkadaşça ya da dostça *** Beni gerçekten sevdiysen söyle Asla hayır deme Herkese bahset Senden, benden, bizden *** Eğer dans etmek istersen Kırık kalpler salonunda Bana hiçbir zaman dönme Arkadaşça ya da dostça *** Beni gerçekten sevdiysen söyle Asla hayır (hayır) deme Herkese bahset Senden, benden, bizden *** Senden, benden, bizden Senden Benden Bizden

Hatıralar Hayal Oldu Ben uzaklarda hasretle inlerken Ben ümit dolu bir haber beklerken Duydum ki artık beni unutmuşsun Sen her gün bir başka dala konmuşsun *** Hiç, şimdi anladım beni sevmedin Ben uğruna senin neler vermedim Yok, bir daha aldatamazsın Her şey bitecek, mani olamazsın *** Bak hatıralar hayal oldu Dur desem dönmez ki, gitti kayboldu Dönemez artık mutlu günler *** Açılmadan solacak tomurcuklar Her yanını saracak karanlıklar Son bir gemi kalkacak bu limandan Mendil sallanmayacak ardından Bitecek hayat, elveda, elveda

Boş Sokak (2.Version) Hiç niyetim yoktu, ben maziye Dönüp seni anıp düşünmeye Eski bir şarkının o an birden Geldiğini duydum penceremden *** Koştum birden koştum, baktım hemen Seni aradım hep penceremden Gözlerimde yaşlar birden coştu Fakat ne yazık ki sokak boştu *** Gözlerim dolaştı bir bir bu yollarda Aradım seni her köşe başında Kalbim ağlarken, ah ne yazık ki Belki de sen, sen başka kollarda *** Kapandı pencerem, şarkım sustu Artık o kalbimde çalıyordu O eski hislerim tekrâr coştu Fakat ne yazık ki sokak boştu *** Gözlerim dolaştı bir bir bu yollarda Aradım seni her köşe başında Kalbim ağlarken, ah ne yazık ki Belki de sen, sen başka kollarda