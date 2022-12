Kimi sevdalar aranır hani dağların ardında Kimi sevdaya boyanır en umulmadık anında ** Kimi 25'inde kimi bilmem kaçında Kimi yok der inanmaz kimi bulur anlamaz Sevda uzak değil ki sevda başucumuzda Sevda pek yakında sinemalarda ** Kimi yellerde aranır Kimi dağların ardında Kimi yollarda aranır Kimi yol ayrımında ** Kimi 25'inde kimi bilmem kaçında Kimi yok der inanmaz kimi bulur anlamaz Sevda uzak değil ki sevda başucumuzda Sevda pek yakında sinemalarda ** Benim sevdam cevap bana sevda soranlara Benim sevdam sanat hatta sinemalarda Benim sevdam yarın benim sevdam öbür gün Benim sevdam başlar yeniden her gün ** Kimi sevdalar aranır hani dağların ardında Kimi sevdaya boyanır en umulmadık anında ** Kimi 25'inde kimi bilmem kaçında Kimi yok der inanmaz kimi bulur anlamaz Sevda uzak değil ki sevda başucumuzda Sevda pek yakında sinemalarda ** Benim sevdam cevap bana sevda soranlara Benim sevdam sanat hatta sinemalarda Benim sevdam yarın benim sevdam öbür gün Benim sevdam başlar yeniden her gün ** Benim sevdam cevap bana sevda soranlara Benim sevdam sanat hatta sinemalarda Benim sevdam yarın benim sevdam öbür gün Benim sevdam başlar yeniden her gün