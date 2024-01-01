Sevda Yükleri Şarkı Sözleri
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Günün birinde olacak
Gönül birinde duracak
***
Günün birinde ben
Günün birinde sen
Günün birinde herkes
Sevdalar kuracak
***
Günün birinde ben
Günün birinde sen
Günün birinde herkes
Sevdalar kuracak
***
Ne kadar yaşanır dersen de
Sevmeden yaşanır dersen de
Gemiler bile gidemez olurlar
Sevdasız yola çıkmışlarsa
***
Günün birinde ben, sen
Günün birinde biz, siz
Günün birinde hepimiz
Sevda yükleriyiz
***
Günün birinde ben, sen
Günün birinde biz, siz
Günün birinde hepimiz
Sevda yükleriyiz
***
Günün birinde olacak
Gönül birinde duracak
***
Günün birinde ben
Günün birinde sen
Günün birinde herkes
Sevdalar kuracak
***
Günün birinde ben
Günün birinde sen
Günün birinde herkes
Sevdalar kuracak
***
Ne kadar yaşarız sevdasız?
Rotasız yaşarız sevdasız
Başıboş ama ümitli
Bir gemi sevda sözleri
***
Günün birinde ben, sen
Günün birinde biz, siz
Günün birinde hepimiz
Sevda yükleriyiz
***
Günün birinde ben, sen
Günün birinde biz, siz
Günün birinde hepimiz
Sevda yükleriyiz
***
Gemiler bize doğruyu söylerler
Gelirler bize gemileri yüklerler
Ah
***
Günün birinde ben, sen
Günün birinde biz, siz
Günün birinde hepimiz
Sevda yükleriyiz
***
Günün birinde ben, sen
Günün birinde biz, siz
Günün birinde hepimiz
Sevda yükleriyiz
***
Günün birinde ben, sen
Günün birinde biz, siz
Günün birinde hepimiz
Sevda yükleriyiz
***
Günün birinde ben, sen
Günün birinde biz, siz
Günün birinde hepimiz
Sevda yükleriyiz