Günün birinde olacak Gönül birinde duracak *** Günün birinde ben Günün birinde sen Günün birinde herkes Sevdalar kuracak *** Günün birinde ben Günün birinde sen Günün birinde herkes Sevdalar kuracak *** Ne kadar yaşanır dersen de Sevmeden yaşanır dersen de Gemiler bile gidemez olurlar Sevdasız yola çıkmışlarsa *** Günün birinde ben, sen Günün birinde biz, siz Günün birinde hepimiz Sevda yükleriyiz *** Günün birinde ben, sen Günün birinde biz, siz Günün birinde hepimiz Sevda yükleriyiz *** Günün birinde olacak Gönül birinde duracak *** Günün birinde ben Günün birinde sen Günün birinde herkes Sevdalar kuracak *** Günün birinde ben Günün birinde sen Günün birinde herkes Sevdalar kuracak *** Ne kadar yaşarız sevdasız? Rotasız yaşarız sevdasız Başıboş ama ümitli Bir gemi sevda sözleri *** Günün birinde ben, sen Günün birinde biz, siz Günün birinde hepimiz Sevda yükleriyiz *** Günün birinde ben, sen Günün birinde biz, siz Günün birinde hepimiz Sevda yükleriyiz *** Gemiler bize doğruyu söylerler Gelirler bize gemileri yüklerler Ah *** Günün birinde ben, sen Günün birinde biz, siz Günün birinde hepimiz Sevda yükleriyiz *** Günün birinde ben, sen Günün birinde biz, siz Günün birinde hepimiz Sevda yükleriyiz *** Günün birinde ben, sen Günün birinde biz, siz Günün birinde hepimiz Sevda yükleriyiz *** Günün birinde ben, sen Günün birinde biz, siz Günün birinde hepimiz Sevda yükleriyiz