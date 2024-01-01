Sevmemiz Lazım Ne lazım, ne lazım bana sana? Ne lazım, ne lazım anlasana Korkular kuşkular, sorgu sual Yarına kalır mı hiç bu hâl? *** Bence bizim Uykusuz gecelerimiz Korkusuz sevişmemiz Kuşkusuz sevmemiz lazım *** Bence bizim Uykusuz gecelerimiz Korkusuz sevişmemiz Kuşkusuz sevmemiz lazım *** İçimde korkuların en şahanesi olsun Korkular kuşkularımın bahanesi olsun Diye sordum, korkarım zor oldu sual Bitiyor gecem, yaz arzuhâl *** Bence bizim Uykusuz gecelerimiz Korkusuz sevişmemiz Kuşkusuz sevmemiz lazım *** Bence bizim Uykusuz gecelerimiz Korkusuz sevişmemiz Kuşkusuz sevmemiz lazım *** Ne lazım, ne lazım diye diye Korkular, kuşkularla bitiyor gece Gelecek zaman ekleri ancak İçime bıçak saplayacak *** Bence bizim Uykusuz gecelerimiz Korkusuz sevişmemiz Kuşkusuz sevmemiz lazım *** Bence bizim Uykusuz gecelerimiz Korkusuz sevişmemiz Kuşkusuz sevmemiz lazım *** Yoksuluz, gecelerimiz çok kısa Dört nala sevmemiz, sevişmemiz lazım *** Bence bizim Uykusuz gecelerimiz Korkusuz sevişmemiz Kuşkusuz sevmemiz lazım

Anlatamıyorum Anlatamıyorum Gözlerin Ne Renk Ve Ben Neden Seni Unutamıyorum Dur Bir Bak Yarınlar Çok Uzak Bu Aşk Bize Yasak Bana Derken Ağlıyorsak Benim Olmasaydın Seni Sevmezdim Deli Olmasaydım Yar Senin Gözlerin Unutamıyorum *** Aşkım Vakit Çok Geç Değil Sana Yalvarsam Umrunda Değil Yarınından Avuçlarından Deli Aklından Beni Atmasaydın *** Yollarımdan Geçmez Oldun Bir Gün Esmez Rüzgar Oldun Aşkın Büyüyor Hüznün Bürüyor Sen Dönmüyorsun *** Anlatamıyorum Gözlerin Ne Renk Ve Ben Neden Seni Unutamıyorum Dur Bir Bak Yarınlar Çok Uzak Bu Aşk Bize Yasak Bana Derken Ağlıyorsak Benim Olmasaydın Seni Sevmezdim Deli Olmasaydım Yar Senin Gözlerin Anlatamıyorum *** Aşkım Vakit Çok Geç Değil Sana Yalvarsam Umrunda Değil Yarınından Avuçlarından Deli Aklından Beni Atmasaydın *** Yollarımdan Geçmez Oldun Bir Gün Esmez Rüzgar Oldun Aşkın Büyüyor Hüznün Bürüyor Sen Dönmüyorsun

Cadde Nedir o akan yazık yaşına Zaten hep yalnız değil miyiz İki kişiliktir aşk aslında Bitivermekte birinciyiz Ağlama çiçeğime su Çiyle gelen çiçek buğusu *** Geliriz belki yan yana Bir akşam üstü caddede Bilirsin ayrılıklar kalbe Sevmeyi öğretir aslında *** Geliriz belki yan yana Bir akşam üstü caddede Bilirsin ayrılıklar kalbe Sevmeyi öğretir aslında *** Nedir o akan yazık yaşına Zaten hep yalnız değil miyiz Yeni biri çıkarsa karşına Unutma biz hala sevgiliyiz Ağlama çiçeğime su Çiyle gelen çiçek buğusu *** Geliriz belki yan yana Bir akşam üstü caddede Bilirsin ayrılıklar kalbe Sevmeyi öğretir aslında *** Geliriz belki yan yana Bir akşam üstü caddede Bilirsin ayrılıklar kalbe Sevmeyi öğretir aslında *** Geliriz belki yan yana Bir akşam üstü caddede Bilirsin ayrılıklar kalbe *** Geliriz belki yan yana Bir akşam üstü caddede Bilirsin ayrılıklar kalbe Sevmeyi öğretir aslında *** Geliriz belki yan yana Bir akşam üstü caddede Bilirsin ayrılıklar kalbe Sevmeyi öğretir aslında *** Geliriz belki yan yana Bir akşam üstü caddede Bilirsin ayrılıklar kalbe Sevmeyi öğretir aslında *** Geliriz belki yan yana Bir akşam üstü caddede Bilirsin ayrılıklar kalbe Sevmeyi öğretir aslında

Gamzelendi Günler boş yere boş yere Geçmez göz göre göz göre Sevdan ellere ellere Gitse yazık olmaz mı? *** Günler boş yere boş yere Geçmez göz göre göz göre Sevdan ellere ellere Gitse yazık olmaz mı? *** Orada burada zor anımda Etme bulma dünyasında Çekip aldım seni yanıma *** Olsa olsa kitaplarda Sayfalarda yazıp dursa Masalını anlatsam sana *** Gamzelendi yine yüzüm Mühürlendi sana gözüm Üzüm üzüm bakma öyle Dayanamam yalan mı gözüm? *** Gamzelendi yine yüzüm Mühürlendi sana gözüm Üzüm üzüm bakma öyle Dayanamam yalan mı gözüm? *** Günler boş yere boş yere Geçti göz göre göz göre Sevdan yerlere yerlere Düşse yazık olmaz mı? *** Orada burada zor anımda Etme bulma dünyasında Çekip aldım seni yanıma *** Olsa olsa kitaplarda Sayfalarda yazıp dursa Masalını anlatsam sana *** Gamzelendi yine yüzüm Mühürlendi sana gözüm Üzüm üzüm bakma öyle Dayanamam yalan mı gözüm? *** Gamzelendi yine yüzüm Mühürlendi sana gözüm Üzüm üzüm bakma öyle Dayanamam yalan mı gözüm? *** Gamzelendi yine yüzüm Mühürlendi sana gözüm Üzüm üzüm bakma öyle Dayanamam yalan mı gözüm? *** Gamzelendi yine yüzüm Mühürlendi sana gözüm Üzüm üzüm bakma öyle Dayanamam yalan mı gözüm?

Geri Gelmez Misin Seni deli seven Beni bilmez misin sen Gerekirse canını veren Beni bilmez misin sen *** Gidip geri gelen olmuyor Seni şu denizden çıkartmıyor Olmuyor yok olmuyor Seni seni seni geri vermiyor *** Geri gelmez misin Geri gelmez misin Geri gelmez misin sen Acı verme Gelmez misin Geri gelmez misin Geri gelmez misin sen *** Seni deli seven Beni bilmez misin sen Gerekirse canını veren Beni bilmez misin sen *** Gidip geri gelen olmuyor Seni şu denizden çıkartmıyor Ah hayat garip hayat Seni seni bana geri vermiyor *** Geri gelmez misin Geri gelmez misin Geri gelmez misin sen Acı verme Gelmez misin Geri gelmez misin Geri gelmez misin sen *** Geri gelmez misin Geri gelmez misin Geri gelmez misin sen Acı verme Gelmez misin Geri gelmez misin Geri gelmez misin sen *** Acı verme Gelmez misin Geri gelmez misin Geri gelmez misin sen Acı verme

Gözlerinde Sabah Gözlerinde sabah oluyor aşkım, açıyorsun pencereni Âşığa mübah dediler geldim görmeye gözlerini Gözlerinde sabah oluyor aşkım, açıyorsun pencereni Âşığa mübah dediler geldim görmeye gözlerini *** Aylara, yıllara, senelere varsa Saylara, sayılara, buralara sığmaz Derdimi ah sorsam, ah kimlere sorsam? Hekimlere sorsam anlamaz *** Al beni, buralara buralar denmez Yâr seni benim gibi eller bilmez Kıymetin keyfine değişerek gel Yaralar çoğalır, eksilmez *** Bırak, bırak kendini Bırak, bırak gözlerimden aşağı Uçurum yok, yok Hiç yalan yok *** Hasreti senelere çarpmadan gel Ay sabır taşlarım çatlamadan gel Yan yürek yan, sönüp de ne yapacaksın? Yanacak, yanacak, yanacaksın Yine yanacak, yanacak, yanacaksın Yanacak, yanacak, yanacaksın Yine yanacak, yanacak, yanacaksın *** Bırak biraz kendini Bırak, bulur uçurtmalar gibi Bu gönüller gidecek yerlerini *** Hasreti senelere çarpmadan gel Ay sabır taşlarım çatlamadan gel Yan yürek yan, sönüp de ne yapacaksın? Yanacak, yanacak, yanacaksın Yine yanacak, yanacak, yanacaksın Yanacak, yanacak, yanacaksın Yine yanacak, yanacak, yanacaksın *** Gözlerinde sabah oluyor aşkım, açıyorsun pencereni Âşığa mübah dediler geldim görmeye gözlerini

Kahretsin Ey benim yerlere ve göklere sığmayanım Gök ve deniz yerine gözlerini koyalım Ey benim yerlere ve göklere sığmayanım Birbirimiz yerine kimseyi koymayalım ay, ay, ay *** Dünyada olana aldırmam bana ne Ben aşkının yoluna ah çektim neler çektim Nerelere gittin de beni incittin? *** Hep bu saat kahretsin Hep bu saat sen yoksun Hep mi sana çeyrek? *** Hep bu seni kahretsin Görmeleri sen yoksun Hep mi bana seyrek? *** Hep bu saat kahretsin Hep bu saat sen yoksun Hep mi sana çeyrek? *** Hep bu seni kahretsin Görmeleri sen yoksun Hep mi bana seyrek? *** Ey benim yerlere ve göklere sığmayanım Gök ve deniz yerine gözlerini koyalım Ey benim yerlere ve göklere sığmayanım Birbirimiz yerine kimseyi koymayalım ay, ay, ay *** Hayat yolunu yürümek elbette ki zor Her adım seni başka hallere kor Hayat yolunu yürümek elbette ki zor Her adım seni başka hallere kor *** Sığınılacak yerin yoktur, yoktur Yârin koynundan yüce Sığınılacak yerin yoktur, yoktur Yârin koynundan yüce *** Hep bu saat kahretsin Hep bu saat sen yoksun Hep mi sana çeyrek? *** Hep bu seni kahretsin Görmeleri sen yoksun Hep mi bana seyrek? *** Hep bu saat kahretsin Hep bu saat sen yoksun Hep mi sana çeyrek? *** Hep bu seni kahretsin Görmeleri sen yoksun Hep mi bana seyrek?

Neler Oluyor Bir zamanlar aşkını her şey sanardım Ben sana değil kendime zarardım Bir zamanlar aşkını her şey sanardım Ben sana değil kendime zarardım *** Şimdi oturmuş soruyorsam ben kendi kendime Ner'desin sevgilim, aşk neden böyle? *** Neler oluyor ve neler bitiyor bana anlat Sesini özlemişim Al beni kollarına, kollarında rahatlat Kokunu özlemişim *** Neler oluyor ve neler bitiyor bana anlat Sesini özlemişim Al beni kollarına, kollarında rahatlat Kokunu özlemişim *** Bir zamanlar sokaklar ikimizindi Yürürüdük el ele, iyi gelirdi Bir zamanlar sokaklar ikimizindi Yürürüdük el ele, iyi gelirdi *** Şimdi oturmuş soruyorsam ben kendi kendime Ner'desin sevgilim, aşk neden böyle? *** Neler oluyor ve neler bitiyor bana anlat Sesini özlemişim Al beni kollarına, kollarında rahatlat Kokunu özlemişim *** Neler oluyor ve neler bitiyor bana anlat Sesini özlemişim Al beni kollarına, kollarında rahatlat Kokunu özlemişim *** Zamanlar geçiyor Ne zaman kavuşmak? Ne zaman alışmak? Alışamam ki *** Neler oluyor ve neler bitiyor bana anlat Sesini özlemişim Al beni kollarına, kollarında rahatlat Kokunu özlemişim *** Neler oluyor ve neler bitiyor bana anlat Sesini özlemişim Al beni kollarına, kollarında rahatlat Kokunu özlemişim

Yalnızım Hülasa Sensizliğim mühür gibi Boğazımda düğüm gibi Sensizliğim mühür gibi Boğazımda düğüm gibi *** Bitmiyor senin gözlerin Bitmiyor benim özlemim Hiç bitmiyor senin gözlerin Bitmiyor benim özlemim *** Sen yoksun gözüm görmüyor Sen yoksun yüzüm gülmüyor Yar elini veren olmuyor Yalnızım hülasa *** Bitmiyor senin gözlerin Bitmiyor benim özlemim Hiç bitmiyor senin gözlerin Bitmiyor benim özlemim *** Sensizliğim mühür gibi Boğazımda düğüm gibi Sensizliğim mühür gibi Boğazımda düğüm gibi *** Bitmiyor senin gözlerin Bitmiyor benim özlemim Hiç bitmiyor senin gözlerin Bitmiyor benim özlemim *** Sen yoksun gözüm görmüyor Sen yoksun yüzüm gülmüyor Yar elini veren olmuyor Yalnızım hülasa *** Bitmiyor senin gözlerin Bitmiyor benim özlemim Hiç bitmiyor senin gözlerin Bitmiyor benim özlemim *** Bitmiyor senin gözlerin Bitmiyor benim özlemim Hiç bitmiyor senin gözlerin Bitmiyor benim özlemim *** Bitmiyor senin gözlerin Bitmiyor benim özlemim Hiç bitmiyor senin gözlerin Bitmiyor benim özlemim