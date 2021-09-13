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7/24 Dinle Yaşar Söyle Canım
Söyle Canım

Söyle Canım

134 Parça | 08:07:52

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Söyle Canım

Yaşar 04:05
02

Sebepsiz Fırtına

Yaşar 03:49
03

Cezayir Menekşesi

Yaşar 00:00
04

Kumralım

Yaşar 04:23
05

Gel Benimle

Yaşar 04:23
06

Aldanırım

Yaşar 05:03
07

Divane

Yaşar 05:07
08

Sevda Sinemalarda

Yaşar 03:39
09

Yaprağın Kaderi

Yaşar 03:57
10

Vakit Yok Gemi Kalkıyor Artık

Yaşar 03:04

...

KAPAT
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