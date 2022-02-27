Kâh orada, kâh burada Geçti günler, mevsimler Nerede akşam, orada sabah Gezdim durdum derbeder *** Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden Senden önce hiç kimseyi böylesine sevmeden *** Bir tanem söyle canım ne istersen iste benden İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla İstersen dönsün dünya cümbüşlerle, çalgılarla *** Bir tanem söyle canım ne dilersen dile benden İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla İstersen evlenelim davullarla, zurnalarla stersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla *** Yeryüzünden, gökyüzünden Benliğimden bir haber Nerede akşam, orada sabah Gezdi durdum derbeder

Hele bir bak şu hâlime (Etme eyleme canım) Yazık olur gençliğime (Etme eyleme canım) Sana gönül verdim diye (Etme eyleme canım) Bana gülüp geçme öyle, etme eyleme *** Kim demiş ki ben bilmem aşkı, sevdayı? Sevgilimle kol kola gezip tozmayı Kim demiş ki ben bilmem aşkı, sevdayı? Sevgilimle kol kola gezip tozmayı Kahrını, cefasını çok çektim amma Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı? *** Hele bir bak şu hâlime (Etme eyleme canım) Acı çökmüş gözlerime (Etme eyleme canım) Alın yazım buymuş diye (Etme eyleme canım) Kaşlarını çatma öyle, etme eyleme *** Kim demiş ki ben bilmem aşkı, sevdayı? Sevgilimle kol kola gezip tozmayı Kim demiş ki ben bilmem aşkı, sevdayı? Sevgilimle kol kola gezip tozmayı Kahrını, cefasını çok çektim amma Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı? *** Kahrını, cefasını çok çektim amma Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı? Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı?