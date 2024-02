Sen, "Benim ol" dedin de Olmadım mı? "Yanımda kal", dedin de Kalmadım mı? *** Şimdi beni bitmek tükenmek Bilmeyen bir yola Atmadın mı be? *** Şimdi beni bitmek tükenmek Bilmeyen bir yola Atmadın mı be? *** Yana yana yansam da Kenara atılsam da Gel de toplayıver beni *** Yana yana yansam da Ah, dağılsam da Gel de toplayıver beni *** Sevdanın yükü bende Yüzümün çizgisinde Kaçmadın mı be? Benden senelerce Eriyor birer birer benimle Aşkım, yeter be *** Bi' taraf sen Bi' taraf ben Gel de toplayıver bizi *** Bi' taraf sen Bi' taraf ben Gel de toplayıver bizi *** Sen, "Benim ol" dedin de Olmadım mı? "Yanımda kal", dedin de Kalmadım mı? *** Şimdi beni bitmek tükenmek Bilmeyen bir yola Atmadın mı be? *** Şimdi beni bitmek tükenmek Bilmeyen bir yola Atmadın mı be? *** Yana yana yansam da Kenara atılsam da Gel de toplayıver beni *** Yana yana yansam da Ah, dağılsam da Gel de toplayıver beni *** Sevdanın yükü bende Yüzümün çizgisinde Kaçmadın mı be? Benden senelerce Eriyor birer birer benimle Aşkım, yeter be *** Yana yana yansam da Kenara atılsam da Gel de toplayıver beni *** Yana yana yansam da Ah, dağılsam da Gel de toplayıver beni *** Bi' taraf sen Bi' taraf ben Gel de toplayıver bizi *** Bi' taraf sen Bi' taraf ben Gel de toplayıver bizi