Toplayıver Beni (Senfonik) Şarkı Sözleri
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Yaşar
Toplayıver Beni (Senfonik)
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Sen, "Benim ol" dedin de
Olmadım mı?
"Yanımda kal", dedin de
Kalmadım mı?
***
Şimdi beni bitmek tükenmek
Bilmeyen bir yola
Atmadın mı be?
***
Şimdi beni bitmek tükenmek
Bilmeyen bir yola
Atmadın mı be?
***
Yana yana yansam da
Kenara atılsam da
Gel de toplayıver beni
***
Yana yana yansam da
Ah, dağılsam da
Gel de toplayıver beni
***
Sevdanın yükü bende
Yüzümün çizgisinde
Kaçmadın mı be?
Benden senelerce
Eriyor birer birer benimle
Aşkım, yeter be
***
Bi' taraf sen
Bi' taraf ben
Gel de toplayıver bizi
***
Bi' taraf sen
Bi' taraf ben
Gel de toplayıver bizi
***
Sen, "Benim ol" dedin de
Olmadım mı?
"Yanımda kal", dedin de
Kalmadım mı?
***
Şimdi beni bitmek tükenmek
Bilmeyen bir yola
Atmadın mı be?
***
Şimdi beni bitmek tükenmek
Bilmeyen bir yola
Atmadın mı be?
***
Yana yana yansam da
Kenara atılsam da
Gel de toplayıver beni
***
Yana yana yansam da
Ah, dağılsam da
Gel de toplayıver beni
***
Sevdanın yükü bende
Yüzümün çizgisinde
Kaçmadın mı be?
Benden senelerce
Eriyor birer birer benimle
Aşkım, yeter be
***
Yana yana yansam da
Kenara atılsam da
Gel de toplayıver beni
***
Yana yana yansam da
Ah, dağılsam da
Gel de toplayıver beni
***
Bi' taraf sen
Bi' taraf ben
Gel de toplayıver bizi
***
Bi' taraf sen
Bi' taraf ben
Gel de toplayıver bizi