-
Geç kalacaksın, hiç yok zaman
Düşünme sakın, olma pişman
Yalnız kalamaz hiçbir yaratık
Vakit yok, gemi kalkıyor artık
***
Ah o gemide ben de olsaydım
Açık denizlere yol alsaydım
Vız gelirdi her şey inan bana
Yeter ki ben sana varsaydım
***
Ah o gemide ben de olsaydım
Açık denizlere yol alsaydım
Vız gelirdi her şey inan bana
Yeter ki ben sana varsaydım
***
Sormuyor musun kendi kendine?
Dünyada her şey dengi dengine
Aldırma, saat işliyor tıktık
Vakit yok, gemi kalkıyor artık
***
Ah o gemide ben de olsaydım
Açık denizlere yol alsaydım
Vız gelirdi her şey inan bana
Yeter ki ben sana varsaydım
***
Ah o gemide ben de olsaydım
Açık denizlere yol alsaydım
Vız gelirdi her şey inan bana
Yeter ki ben sana varsaydım
***
Hayat zalim, yolları pürüz
Bir damla güneş, sonra hep güz
Mutlu olmak en büyük varlık
Vakit yok, gemi kalkıyor artık
***
Ah o gemide ben de olsaydım
Açık denizlere yol alsaydım
Vız gelirdi her şey inan bana
Yeter ki ben sana varsaydım
***
Ah o gemide ben de olsaydım
Açık denizlere yol alsaydım
Vız gelirdi her şey inan bana
Yeter ki ben sana varsaydım
***
Ah o gemide...
Açık denizlere...
Vız gelirdi her şey...
Yeter ki ben sana varsay...
***
Ah o gemide ben de olsaydım
Açık denizlere yol alsaydım
Vız gelirdi her şey inan bana
Yeter ki ben sana varsaydım
***
Yeter ki ben sana varsaydım
-
benim bütün rüyalarım seninle
her sabah uyanırsın benimle
sen beni hatırlarsın
şarkılar yazardı dersin.. seneler sonra yine
***
benim bütün rüyalarım seninle
her sabah uyanırsın benimle
sen beni hatırlarsın
şarkılar yazardı dersin.. aklında öyle kalsın
***
sevenin yolu açık olsun sevgilim
biz aşkı aşktan daha çok sevdik sevgilim
uzun sahiller boyunca yürüsem sessiz usulca
sığınacağım liman yok.. sevgilim senden başka
***
benim bütün rüyalarım seninle
ahh unutmak ne yalan kelime
sen beni hatırlarsın
şarkılar yazdı dersin.. aklında öyle kalsın...
***
sevenin yolu açık olsun sevgilim
biz aşkı aşktan daha çok sevdik sevgilim
ben ne sahiller dolaştım
denizler fırtınalarda ve bir sahile ulaştım
kimse yok benden başka..
***
benim bütün rüyalarım seninle
her sabah uyanırsın benimle
bir gitar sesi duyarsın.. aklında öyle kalsın...!!!!
-
Hiç niyetim yoktu
Ben maziye
Dönüp seni anıp,düşünmeye
Eski bir şarkının o an birden
Geldiğini duydum penceremden
***
Koştum birden koştum baktım hemen
Seni aradım hep penceremden
Gözlerimde yaşlar birden coştu
Fakat ne yazık ki sokak boştu
***
Gözlerim dolaştı bir bir bu yollarda
Aradım seni her köşe başında
Kalbim ağlarken ah ne yazık ki
Belki de sen, sen başka, kollarda
***
Kapandı pencerem, şarkım sustu
Artık o kalbimde çalıyordu
O eski hislerim tekrar coştu
Fakat ne yazık ki sokak boştu
***
Gözlerim dolaştı bir bir bu yollarda
Aradım seni her köşe başında
Kalbim ağlarken ah ne yazık ki
Belki de sen, sen başka, kollarda
-
Her yerde kar var
Kalbim senin bu gece
Her yerde kar var
Kalbim senin bu gece
***
Belki gelirsin sen
Bakarken pencereden
Gözler yalnız özler
Karda senden izler
***
Yürümek karda zordur
Gelirsen bak aşk budur
Dönsen köşeden şöyle
Şarkı söylerim böyle
***
Yağma kar, dur artık
Bak buz oldu kalbim
Yağma, sesimi duy
Belki gelir sevgilim
***
Gözyaşım dur düşme
Gelmeyecek, düşünme
Kes ağlamayı artık
Bak oldu bana yazık
***
Karda zordur yürümek
Anladım gelmeyecek
Dünya oldu bana dar
Neden yağdın söyle kar?
Dünya oldu bana dar
Neden yağdın söyle kar?
-
Eşyalar toplanmış seninle birlikte
Anılar saçılmış odaya, her yere
Sevdiğim o koku yok artık bu evde
Sen
***
Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş
Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı
Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte
Sen kadınım
***
Kadınım
***
Hatırla o günü karşıki sokakta
Seni öptüğümü ilk defa hayatta
Kollarımda benim ilkbahar sabahım
Sen
***
Sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık
O ılık aydınlık, yuvamız soğumuş
Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık
Sen kadınım
***
Kadınım
***
Eşyalar toplanmış seninle birlikte
Anılar saçılmış odaya, her yere
Sevdiğim o koku yok artık bu evde
Sen
***
Masamız köşede öylece duruyor
Bardaklar boşalmış, her biri bir yerde
Sanki hepsi hasret senin nefesine
Sen kadınım
***
Kadınım
***
Bana bıraktığın bütün bu hayatın
Yaşanan aşkların değeri yok artık
Ben sensiz olamam, artık anlıyorum
Sen
***
Şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle
O kapıyı kapat, elini ver bana
Dışarıda yalnız, yalnız üşüyorsun
Sen kadınım
***
Kadınım
-
Bir sayfa kopuyor zamandan
Ayrılırken sen yanımdan
Bu aşkın daha en başından
Korkuyordum ben sonundan
***
Bir günah gibi gizledim seni
Kimse görmedi seninle beni
Ağlarken içim güldü gözlerim
Bir günah gibi gizledim
Ağlarken içim güldü gözlerim
Bir günah gibi gizledim
***
Ne bugün ne de yarından
Beklediğim ne kaldı?
Beni o gün senden kıskanan
Resimler sarardı
***
Bir günah gibi gizledim seni
Kimse görmedi seninle beni
Ağlarken içim güldü gözlerim
Bir günah gibi gizledim
Ağlarken içim güldü gözlerim
Bir günah gibi gizledim
***
Bir günah gibi gizledim seni
Kimse görmedi seninle beni
Ağlarken içim güldü gözlerim
Bir günah gibi gizledim
-
Hiçbir zaman affetmedin beni
Ben ne çok sevdim seni
Herkese bahset
Senden, benden, bizden
***
Defalarca sordum sana
Neden cevap vermedin?
İçten herkese bahset
Senden, benden, bizden
***
Eğer dans etmek istersen
Kırık kalpler salonunda
Bana hiçbir zaman dönme
Arkadaşça ya da dostça
***
Beni gerçekten sevdiysen söyle
Asla hayır deme
Herkese bahset
Senden, benden, bizden
***
Eğer dans etmek istersen
Kırık kalpler salonunda
Bana hiçbir zaman dönme
Arkadaşça ya da dostça
***
Beni gerçekten sevdiysen söyle
Asla hayır (hayır) deme
Herkese bahset
Senden, benden, bizden
***
Senden, benden, bizden
Senden
Benden
Bizden
-
Ben uzaklarda hasretle inlerken
Ben ümit dolu bir haber beklerken
Duydum ki artık beni unutmuşsun
Sen her gün bir başka dala konmuşsun
***
Hiç, şimdi anladım beni sevmedin
Ben uğruna senin neler vermedim
Yok, bir daha aldatamazsın
Her şey bitecek, mani olamazsın
***
Bak hatıralar hayal oldu
Dur desem dönmez ki, gitti kayboldu
Dönemez artık mutlu günler
***
Açılmadan solacak tomurcuklar
Her yanını saracak karanlıklar
Son bir gemi kalkacak bu limandan
Mendil sallanmayacak ardından
Bitecek hayat, elveda, elveda
-
Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol
***
Bir çok giden
Memnun ki yerinden
Çok seneler geçti çok seneler geçti
Dönen yok seferinden
***
Biçare gönüller ne giden son gemidir bu
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu
Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler
***
Bir çok giden
Memnun ki yerinden
Çok seneler geçti çok seneler geçti
Dönen yok seferinden
-
Hiç niyetim yoktu, ben maziye
Dönüp seni anıp düşünmeye
Eski bir şarkının o an birden
Geldiğini duydum penceremden
***
Koştum birden koştum, baktım hemen
Seni aradım hep penceremden
Gözlerimde yaşlar birden coştu
Fakat ne yazık ki sokak boştu
***
Gözlerim dolaştı bir bir bu yollarda
Aradım seni her köşe başında
Kalbim ağlarken, ah ne yazık ki
Belki de sen, sen başka kollarda
***
Kapandı pencerem, şarkım sustu
Artık o kalbimde çalıyordu
O eski hislerim tekrâr coştu
Fakat ne yazık ki sokak boştu
***
Gözlerim dolaştı bir bir bu yollarda
Aradım seni her köşe başında
Kalbim ağlarken, ah ne yazık ki
Belki de sen, sen başka kollarda
-
Benim bütün rüyalarım seninle
Her sabah uyanırsın benimle
Sen beni hatırlarsın, "Şarkılar yazardı" dersin
Seneler sonra yine
***
Benim bütün rüyalarım seninle
Her sabah uyanırsın benimle
Sen beni hatırlarsın, "Şarkılar yazardı" dersin
Aklında öyle kalsın
***
Sevenin yolu açık olsun, sevgilim
Biz aşkı aşktan daha çok sevdik, sevgilim
***
Uzun sahiller boyunca
Yürüsem sessiz usulca
Sığınacağım liman yok
Sevgilim, senden başka
***
Sevenin yolu açık olsun, sevgilim
Biz aşkı aşktan daha çok sevdik, sevgilim
***
Ben ne sahiller dolaştım
Denizler fırtınalarda
Ve bir sahile ulaştım
Kimse yok benden başka
***
Benim bütün rüyalarım seninle
Ah, unutmak ne yalan kelime
Sen beni hatırlarsın, "Şarkılar yazardı" dersin
Aklında öyle kalsın
***
Benim bütün rüyalarım seninle
Ah, unutmak ne yalan kelime
Sen beni hatırlarsın, "Şarkılar yazardı" dersin
Aklında öyle kalsın