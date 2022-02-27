Bir Zamanlar V Şarkı Sözleri
Yaşar Bir Zamanlar V şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yaşar Bir Zamanlar V şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Zamanlar V sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Geç kalacaksın hiç yok zaman
Düşünme sakın olma pişman
Yalnız kalamaz hiçbir yaratık
Vakit yok gemi kalkıyor artık
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Ah o gemide ben de olsaydım
Açık denizlere yol alsaydım
Vız gelirdi her şey inan bana
Yeter ki ben sana varsaydım
***
Sormuyor musun kendi kendine
Dünyada her şey dengi dengine
Aldırma saat işliyor tıktık
Vakit yok gemi kalkıyor artık
***
Ah o gemide ben de olsaydım
Açık denizlere yol alsaydım
Vız gelirdi her şey inan bana
Yeter ki ben sana varsaydım
***
Hayat zalim yolları pürüz
Bir damla güneş sonra hep güz
Mutlu olmak en büyük varlık
Vakit yok gemi kalkıyor artık
***
Ah o gemide ben de olsaydım
Açık denizlere yol alsaydım
Vız gelirdi her şey inan bana
Yeter ki ben sana varsaydım
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Her karşıma çıkana dört elle sarıldım
Her yüzüme güleni dost sandım yanıldım
Kalbimde yer yok artık sahte duygulara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
***
Gün oldu insanlara, hayata darıldım
Gün oldu bir hayali aşk sandım, yanıldım
Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
***
Zayıf günlerim oldu, ne olsa insandım
Kutsal bir duyguydu aşk, sevdim, yanıldım
Kalbimde yer yok artık sahte duygulara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
***
Gün oldu insanlara, hayata darıldım
Gün oldu bir hayali aşk sandım yanıldım
Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
***
Gün oldu insanlara, hayata darıldım
Gün oldu bir hayali aşk sandım, yanıldım
Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
***
Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara
Seni kaybettim ama kendimi kazandım
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