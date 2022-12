Geç kalacaksın hiç yok zaman Düşünme sakın olma pişman Yalnız kalamaz hiçbir yaratık Vakit yok gemi kalkıyor artık *** Ah o gemide ben de olsaydım Açık denizlere yol alsaydım Vız gelirdi her şey inan bana Yeter ki ben sana varsaydım *** Sormuyor musun kendi kendine Dünyada her şey dengi dengine Aldırma saat işliyor tıktık Vakit yok gemi kalkıyor artık *** Ah o gemide ben de olsaydım Açık denizlere yol alsaydım Vız gelirdi her şey inan bana Yeter ki ben sana varsaydım *** Hayat zalim yolları pürüz Bir damla güneş sonra hep güz Mutlu olmak en büyük varlık Vakit yok gemi kalkıyor artık *** Ah o gemide ben de olsaydım Açık denizlere yol alsaydım Vız gelirdi her şey inan bana Yeter ki ben sana varsaydım