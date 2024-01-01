Ya Seninle Ya Sensiz Şarkı Sözleri
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Yaşar
Ya Seninle Ya Sensiz
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Ya hep ya hiç sevgilim
Ya seninle ya sensiz
Olamaz başka biri
Ya seninle ya sensiz
***
İstersen al at beni
İstersen yarat beni
Dağ gibi, deniz gibi
Ya seninle ya sensiz
***
İstersen öldür beni
İstersen güldür beni
Gün gibi, güneş gibi
Ya seninle ya sensiz
***
İstersen öldür beni
İstersen güldür beni
Gün gibi, güneş gibi
Ya seninle ya sensiz
***
Yalnız bir mevsim değil
Yalnız bir bahar değil
Her zaman, her yerde bil
Ya seninle ya sensiz
***
Yalnız bir mevsim değil
Yalnız bir bahar değil
Her zaman, her yerde bil
Ya seninle ya sensiz
***
İstersen sevme beni
İstersen bekle beni
Taş gibi, toprak gibi
Ya seninle ya sensiz
***
Olmasa da sevenim
Ağlayanım, gülenim
İlk sözüm, son yeminim
Ya seninle ya sensiz
***
İstersen öldür beni
İstersen güldür beni
Gün gibi, güneş gibi
Ya seninle ya sensiz
***
İstersen öldür beni
İstersen güldür beni
Gün gibi, güneş gibi
Ya seninle ya sensiz
***
Yalnız bir mevsim değil
Yalnız bir bahar değil
Her zaman, her yerde bil
Ya seninle ya sensiz
***
Yalnız bir mevsim değil
Yalnız bir bahar değil
Her zaman, her yerde bil
Ya seninle ya sensiz