Yaz Bitti Yaz bitti, aşıklar şehre döndüler Yarıda kaldı sabah biten geceler Daha vardı yaşanacak tatlı günler Yaşanamadı erkenden bittiler *** "Yazacam canım" dendi, doldu gözler Alındı birer birer adresler *** Ya kalem bitti ne naz Bu yalan gibi biraz Ya istilada kalpler, sessiz Yazılmadı postacılar işsiz *** Ya kalem bitti ne naz Bu yalan gibi biraz Ya istilada kalpler, sessiz Yazılmadı postacılar işsiz *** Mevsim biterken böyle aşklar da biter Başka biriyle başka başka şehirler Yaz yaklaşınca düşer akıllar başa Sonra postacılar işe yağmurlar bitince *** Mevsim biterken böyle aşklar da biter Başka biriyle başka başka şehirler Yaz yaklaşınca düşer akıllar başa Sonra postacılar işe yağmurlar bitince *** Yaz bitti, aşıklar şehre döndüler Yarıda kaldı sabah biten geceler Daha vardı yaşanacak tatlı günler Yaşanamadı erkenden bittiler *** "Yazacam canım" dendi, doldu gözler Alındı birer birer adresler *** Ya kalem bitti ne naz Bu yalan gibi biraz Ya istilada kalpler, sessiz Yazılmadı postacılar işsiz *** Ya kalem bitti ne naz Bu yalan gibi biraz Ya istilada kalpler, sessiz Yazılmadı postacılar işsiz *** Mevsim biterken böyle aşklar da biter Başka biriyle başka başka şehirler Yaz yaklaşınca düşer akıllar başa Sonra postacılar işe yağmurlar bitince *** Mevsim biterken böyle aşklar da biter Başka biriyle başka başka şehirler Yaz yaklaşınca düşer akıllar başa Sonra postacılar işe yağmurlar bitince

Cezayir Menekşesi Yine kar yağıyor sokaklara Sana yar yol bulamıyorum Dinlenmiyor şu gönlümün kavuşmak endişesi Gözlerin Cezayir Menekşesi Dinlenmiyor şu gönlümün kavuşmak endişesi Gözlerin Cezayir Menekşesi *** İmdat yine mi yol İmdat yine mi kar İmdat yine mi karlardan Yollar örtülüyor *** İmdat yine mi yol İmdat yine mi kar İmdat yine mi karlardan Yollar örtülüyor *** Yaptığın cezaya girer senin Gün olur her alev küllenir Küllenmiyor şu yangının büyüyor hay aksi Gözlerin Cezayir Menekşesi *** İmdat yine mi yol İmdat yine mi kar İmdat yine mi karlardan Yollar örtülüyor *** İmdat yine mi yol İmdat yine mi kar İmdat yine mi karlardan Yollar örtülüyor *** Şu yağan karlar gönlümün cezai müeyyidesi Gözlerin Cezayir Menekşesi Şu yağan karlar gönlümün cezai müeyyidesi Gözlerin Cezayir Menekşesi *** İmdat yine mi yol İmdat yine mi kar İmdat yine mi karlardan Yollar örtülüyor *** İmdat yine mi yol İmdat yine mi kar İmdat yine mi karlardan Yollar örtülüyor

Divane Hele bir anla aşkı zamanla Kışlar bahara döner gibidir Var mı dünyada aşkından başka Yandı derken söner gibidir *** Her derdime yar ortağım ol da Gökten melekler iner gibidir o zaman Kar mı dünyada bin yıl yaşansa Yokluğunda cehennem gibidir *** Sana yine muhtacım Gel benim baş tacım yar Bana yine sen lazımsın Gel benim sultanım yar *** Sana yine muhtacım Gel benim baş tacım yar Bana yine sen lazımsın Gel benim sultanım yar *** Ay aman yar sana Söylemeliyim içimde tutamam yar Tutamam yar unutamam yar Ölüm var dünyada Tutamam yar unutamam yar Ay ay ay ay *** Yeri göğü deldin yar Bana geri geldin mi yar Bana divane diyorlar Yok artık uslandım yar *** Yeri göğü deldin yar Bana geri geldin mi yar Bana divane diyorlar Yok artık uslandım yar *** Hele bir anla aşkı zamanla Kışlar bahara döner gibidir Var mı dünyada aşkından başka Aşk sevdiğim şehirler gibidir *** Her derdime yar ortağım olda Gökten melekler iner gibidir o zaman Al aşkını yar ah ver aşkını yar Aşk kışın doğan güneşler gibidir *** Sana yine muhtacım Gel benim baş tacım yar Bana yine sen lazımsın Gel benim sultanım yar *** Sana yine muhtacım Gel benim baş tacım yar Bana yine sen lazımsın Gel benim sultanım yar *** Ay aman yar sana Söylemeliyim içimde tutamam yar Tutamam yar unutamam yar Ölüm var dünyada Tutamam yar unutamam yar Ay ay ay ay *** Yeri göğü deldin yar Bana geri geldin mi yar Bana divane diyorlar Yok artık uslandım yar *** Sana yine muhtacım Gel benim baş tacım yar Bana yine sen lazımsın Gel benim sultanım yar *** Sana yine muhtacım Gel benim baş tacım yar Bana yine sen lazımsın Gel benim sultanım yar *** Yeri göğü deldin yar Bana geri geldin mi yar Bana divane diyorlar Yok artık uslandım yar

Gel Benimle Gel benimle çok çok uzaklara Hüzünlerimi bir parça aşkla değiştir Gel benimle bilinmez duraklara Mevsimlerimi bir dalga yaza dönüştür *** Gel benimle çok çok uzaklara Hüzünlerimi bir parça aşkla değiştir Gel benimle bilinmez duraklara Mevsimlerimi bir dalga yaza dönüştür *** Bırak dudaklarımdan benler okunsun Bırak ellerim saçlarına dokunsun Bırak kulaklarımda sesin uğulsun Bırak ellerim saçlarına dokunsun *** Söz veriyorum her şey çok güzel olacak Sadece sen ve ben (Sen ve ben) *** Söz veriyorum her şey çok güzel olacak Sadece sen ve ben *** Gel benimle çok çok uzaklara Hüzünlerimi bir parça aşkla değiştir Gel benimle bilinmez duraklara Mevsimlerimi bir dalga yaza dönüştür *** Bırak dudaklarımdan benler okunsun Bırak ellerim saçlarına dokunsun Bırak kulaklarımda sesin uğulsun Bırak ellerim saçlarına dokunsun *** Söz veriyorum her şey çok güzel olacak Sadece sen ve ben (Sen ve ben) *** Söz veriyorum her şey çok güzel olacak Sadece sen ve ben *** Bırak dudaklarımdan benler okunsun Bırak ellerim saçlarına dokunsun Bırak kulaklarımda sesin uğulsun Bırak ellerim saçlarına dokunsun *** Bırak dudaklarımdan benler okunsun Bırak ellerim saçlarına dokunsun Bırak kulaklarımda sesin uğulsun Bırak ellerim saçlarına dokunsun *** Bırak dudaklarımdan benler okunsun Bırak ellerim saçlarına dokunsun

Kumralım Hüzünler başıma vurdu yine Sevginin çıkmaz yollarında senin dolaylarında Sana dair hasretim yüzyıllardan kalma Aklımı kaçırıyorum bu cinnet akşamlarında *** Orda her kiminleysen belki sevgilinleysen Söyle kumralım için sızlamaz mı Bilmem hatırlar mısın gözlerim ne renkti Söyle kumralım benim adım neydi *** Orda her kiminleysen belki sevgilinleysen Söyle kumralım için sızlamaz mı Bilmem hatırlar misin gözlerim ne renkti Söyle kumralım benim adım neydi *** Orda her kiminleysen belki sevgilinleysen Söyle kumralım için sızlamaz mı Bilmem hatırlar mısın gözlerim ne renkti Söyle kumralım benim adım neydi *** Orda her kiminleysen belki sevgilinleysen Söyle kumralım için sızlamaz mı Bilmem hatırlar mısın gözlerim ne renkti Söyle kumralım benim adım neydi *** Orda her kiminleysen belki sevgilinleysen Söyle kumralım için sızlamaz mı Bilmem hatırlar mısın gözlerim ne renkti Söyle kumralım benim adım neydi *** Orda her kiminleysen belki sevgilinleysen Söyle kumralım için sızlamaz mı Bilmem hatırlar mısın gözlerim ne renkti Söyle kumralım benim adım neydi

O'nun Vedası Çok mu kolay bu son demesi Vermiyorum ki son nefesi Ellerin eskisi gibi beyaz mı Bana bunları o ellerle mi yazdın *** Ah yeniden başlamalı dersen Zaman daha yavaşlamalı dersen Beklemek eskisi gibi kolay mı Zaman geçmiyor zaman yalan mı *** Yine karşılaşırız Dünya küçük aşkın büyük Yine karşılaşırız Dünya küçük aşkın büyük *** Mevsimler dönünce yaza Kuşlar döner pişman Şimdi sen mi ben mi Kim suçlu kimse yar *** Voltalar atıyorlar İçimde pişmanlıklar Şimdi sen mi ben mi Kıydılar ikimize *** Çok mu kolay bu son demesi Vermiyorum ki son nefesi Ellerin eskisi gibi beyaz mı Bana bunları o ellerle mi yazdın *** Ah yeniden başlamalı dersen Zamanı var beklemeli dersen Beklemek eskisi gibi kolay mı Zaman geçmiyor zaman yalan mı *** Yine karşılaşırız Dünya küçük aşkın büyük Yine karşılaşırız Dünya küçük aşkın büyük *** Mevsimler dönünce yaza Kuşlar döner pişman Şimdi sen mi ben mi Kim suçlu kimse yar *** Voltalar atıyorlar İçimde pişmanlıklar Şimdi sen mi ben mi Kıydılar ikimize *** Çok mu kolay Bu son demesi Vermiyorum ki son nefesi Sen ne yazarsan yaz ey sevgili Mektupla biten ömrümce sürmeli Yok sensiz olmaz