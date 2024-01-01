Divane Şarkı Sözleri
Yaşar Divane şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yaşar Divane şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Divane sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yaz bitti, aşıklar şehre döndüler
Yarıda kaldı sabah biten geceler
Daha vardı yaşanacak tatlı günler
Yaşanamadı erkenden bittiler
***
"Yazacam canım" dendi, doldu gözler
Alındı birer birer adresler
***
Ya kalem bitti ne naz
Bu yalan gibi biraz
Ya istilada kalpler, sessiz
Yazılmadı postacılar işsiz
***
Ya kalem bitti ne naz
Bu yalan gibi biraz
Ya istilada kalpler, sessiz
Yazılmadı postacılar işsiz
***
Mevsim biterken böyle aşklar da biter
Başka biriyle başka başka şehirler
Yaz yaklaşınca düşer akıllar başa
Sonra postacılar işe yağmurlar bitince
***
Mevsim biterken böyle aşklar da biter
Başka biriyle başka başka şehirler
Yaz yaklaşınca düşer akıllar başa
Sonra postacılar işe yağmurlar bitince
***
Yaz bitti, aşıklar şehre döndüler
Yarıda kaldı sabah biten geceler
Daha vardı yaşanacak tatlı günler
Yaşanamadı erkenden bittiler
***
"Yazacam canım" dendi, doldu gözler
Alındı birer birer adresler
***
Ya kalem bitti ne naz
Bu yalan gibi biraz
Ya istilada kalpler, sessiz
Yazılmadı postacılar işsiz
***
Ya kalem bitti ne naz
Bu yalan gibi biraz
Ya istilada kalpler, sessiz
Yazılmadı postacılar işsiz
***
Mevsim biterken böyle aşklar da biter
Başka biriyle başka başka şehirler
Yaz yaklaşınca düşer akıllar başa
Sonra postacılar işe yağmurlar bitince
***
Mevsim biterken böyle aşklar da biter
Başka biriyle başka başka şehirler
Yaz yaklaşınca düşer akıllar başa
Sonra postacılar işe yağmurlar bitince
-
Yine kar yağıyor sokaklara
Sana yar yol bulamıyorum
Dinlenmiyor şu gönlümün kavuşmak endişesi
Gözlerin Cezayir Menekşesi
Dinlenmiyor şu gönlümün kavuşmak endişesi
Gözlerin Cezayir Menekşesi
***
İmdat yine mi yol
İmdat yine mi kar
İmdat yine mi karlardan
Yollar örtülüyor
***
İmdat yine mi yol
İmdat yine mi kar
İmdat yine mi karlardan
Yollar örtülüyor
***
Yaptığın cezaya girer senin
Gün olur her alev küllenir
Küllenmiyor şu yangının büyüyor hay aksi
Gözlerin Cezayir Menekşesi
***
İmdat yine mi yol
İmdat yine mi kar
İmdat yine mi karlardan
Yollar örtülüyor
***
İmdat yine mi yol
İmdat yine mi kar
İmdat yine mi karlardan
Yollar örtülüyor
***
Şu yağan karlar gönlümün cezai müeyyidesi
Gözlerin Cezayir Menekşesi
Şu yağan karlar gönlümün cezai müeyyidesi
Gözlerin Cezayir Menekşesi
***
İmdat yine mi yol
İmdat yine mi kar
İmdat yine mi karlardan
Yollar örtülüyor
***
İmdat yine mi yol
İmdat yine mi kar
İmdat yine mi karlardan
Yollar örtülüyor
-
Hele bir anla aşkı zamanla
Kışlar bahara döner gibidir
Var mı dünyada aşkından başka
Yandı derken söner gibidir
***
Her derdime yar ortağım ol da
Gökten melekler iner gibidir o zaman
Kar mı dünyada bin yıl yaşansa
Yokluğunda cehennem gibidir
***
Sana yine muhtacım
Gel benim baş tacım yar
Bana yine sen lazımsın
Gel benim sultanım yar
***
Sana yine muhtacım
Gel benim baş tacım yar
Bana yine sen lazımsın
Gel benim sultanım yar
***
Ay aman yar sana
Söylemeliyim içimde tutamam yar
Tutamam yar unutamam yar
Ölüm var dünyada
Tutamam yar unutamam yar
Ay ay ay ay
***
Yeri göğü deldin yar
Bana geri geldin mi yar
Bana divane diyorlar
Yok artık uslandım yar
***
Yeri göğü deldin yar
Bana geri geldin mi yar
Bana divane diyorlar
Yok artık uslandım yar
***
Hele bir anla aşkı zamanla
Kışlar bahara döner gibidir
Var mı dünyada aşkından başka
Aşk sevdiğim şehirler gibidir
***
Her derdime yar ortağım olda
Gökten melekler iner gibidir o zaman
Al aşkını yar ah ver aşkını yar
Aşk kışın doğan güneşler gibidir
***
Sana yine muhtacım
Gel benim baş tacım yar
Bana yine sen lazımsın
Gel benim sultanım yar
***
Sana yine muhtacım
Gel benim baş tacım yar
Bana yine sen lazımsın
Gel benim sultanım yar
***
Ay aman yar sana
Söylemeliyim içimde tutamam yar
Tutamam yar unutamam yar
Ölüm var dünyada
Tutamam yar unutamam yar
Ay ay ay ay
***
Yeri göğü deldin yar
Bana geri geldin mi yar
Bana divane diyorlar
Yok artık uslandım yar
***
Sana yine muhtacım
Gel benim baş tacım yar
Bana yine sen lazımsın
Gel benim sultanım yar
***
Sana yine muhtacım
Gel benim baş tacım yar
Bana yine sen lazımsın
Gel benim sultanım yar
***
Yeri göğü deldin yar
Bana geri geldin mi yar
Bana divane diyorlar
Yok artık uslandım yar
-
Gel benimle çok çok uzaklara
Hüzünlerimi bir parça aşkla değiştir
Gel benimle bilinmez duraklara
Mevsimlerimi bir dalga yaza dönüştür
***
Gel benimle çok çok uzaklara
Hüzünlerimi bir parça aşkla değiştir
Gel benimle bilinmez duraklara
Mevsimlerimi bir dalga yaza dönüştür
***
Bırak dudaklarımdan benler okunsun
Bırak ellerim saçlarına dokunsun
Bırak kulaklarımda sesin uğulsun
Bırak ellerim saçlarına dokunsun
***
Söz veriyorum her şey çok güzel olacak
Sadece sen ve ben
(Sen ve ben)
***
Söz veriyorum her şey çok güzel olacak
Sadece sen ve ben
***
Gel benimle çok çok uzaklara
Hüzünlerimi bir parça aşkla değiştir
Gel benimle bilinmez duraklara
Mevsimlerimi bir dalga yaza dönüştür
***
Bırak dudaklarımdan benler okunsun
Bırak ellerim saçlarına dokunsun
Bırak kulaklarımda sesin uğulsun
Bırak ellerim saçlarına dokunsun
***
Söz veriyorum her şey çok güzel olacak
Sadece sen ve ben
(Sen ve ben)
***
Söz veriyorum her şey çok güzel olacak
Sadece sen ve ben
***
Bırak dudaklarımdan benler okunsun
Bırak ellerim saçlarına dokunsun
Bırak kulaklarımda sesin uğulsun
Bırak ellerim saçlarına dokunsun
***
Bırak dudaklarımdan benler okunsun
Bırak ellerim saçlarına dokunsun
Bırak kulaklarımda sesin uğulsun
Bırak ellerim saçlarına dokunsun
***
Bırak dudaklarımdan benler okunsun
Bırak ellerim saçlarına dokunsun
-
Hüzünler başıma vurdu yine
Sevginin çıkmaz yollarında senin dolaylarında
Sana dair hasretim yüzyıllardan kalma
Aklımı kaçırıyorum bu cinnet akşamlarında
***
Orda her kiminleysen belki sevgilinleysen
Söyle kumralım için sızlamaz mı
Bilmem hatırlar mısın gözlerim ne renkti
Söyle kumralım benim adım neydi
***
Orda her kiminleysen belki sevgilinleysen
Söyle kumralım için sızlamaz mı
Bilmem hatırlar misin gözlerim ne renkti
Söyle kumralım benim adım neydi
***
Orda her kiminleysen belki sevgilinleysen
Söyle kumralım için sızlamaz mı
Bilmem hatırlar mısın gözlerim ne renkti
Söyle kumralım benim adım neydi
***
Orda her kiminleysen belki sevgilinleysen
Söyle kumralım için sızlamaz mı
Bilmem hatırlar mısın gözlerim ne renkti
Söyle kumralım benim adım neydi
***
Orda her kiminleysen belki sevgilinleysen
Söyle kumralım için sızlamaz mı
Bilmem hatırlar mısın gözlerim ne renkti
Söyle kumralım benim adım neydi
***
Orda her kiminleysen belki sevgilinleysen
Söyle kumralım için sızlamaz mı
Bilmem hatırlar mısın gözlerim ne renkti
Söyle kumralım benim adım neydi
-
Çok mu kolay bu son demesi
Vermiyorum ki son nefesi
Ellerin eskisi gibi beyaz mı
Bana bunları o ellerle mi yazdın
***
Ah yeniden başlamalı dersen
Zaman daha yavaşlamalı dersen
Beklemek eskisi gibi kolay mı
Zaman geçmiyor zaman yalan mı
***
Yine karşılaşırız
Dünya küçük aşkın büyük
Yine karşılaşırız
Dünya küçük aşkın büyük
***
Mevsimler dönünce yaza
Kuşlar döner pişman
Şimdi sen mi ben mi
Kim suçlu kimse yar
***
Voltalar atıyorlar
İçimde pişmanlıklar
Şimdi sen mi ben mi
Kıydılar ikimize
***
Çok mu kolay bu son demesi
Vermiyorum ki son nefesi
Ellerin eskisi gibi beyaz mı
Bana bunları o ellerle mi yazdın
***
Ah yeniden başlamalı dersen
Zamanı var beklemeli dersen
Beklemek eskisi gibi kolay mı
Zaman geçmiyor zaman yalan mı
***
Yine karşılaşırız
Dünya küçük aşkın büyük
Yine karşılaşırız
Dünya küçük aşkın büyük
***
Mevsimler dönünce yaza
Kuşlar döner pişman
Şimdi sen mi ben mi
Kim suçlu kimse yar
***
Voltalar atıyorlar
İçimde pişmanlıklar
Şimdi sen mi ben mi
Kıydılar ikimize
***
Çok mu kolay
Bu son demesi
Vermiyorum ki son nefesi
Sen ne yazarsan yaz ey sevgili
Mektupla biten ömrümce sürmeli
Yok sensiz olmaz
-
Bir gün artı bir gün daha
Bir günahtı her gün daha
Bir gün aktı gözyaşlarım
Durmadı, durmadı
***
Yemin olsun bir gün daha
Dedim olsun bir gün daha
Senede bir bir gün daha
Olmadı, olmadı
***
Önlerime duvarlar örseler
Kara sevdam her gün öldürseler
Kör bıçağım kimseleri kesemem
Beni yine, beni yine seninle bileseler
***
Gözlerimi kor demirle delseler
Üzerimi topraklarla örtseler
Saplı durur rengi gözlerinin
Sana kayar, sana kaçar yine deli aklım benim
***
Bir gün artı bir gün daha
Bir günahtı her gün daha
Bir gün aktı gözyaşlarım
Durmadı, durmadı
***
Yemin olsun bir gün daha
Dedim olsun bir gün daha
Senede bir bir gün daha
Olmadı, olmadı
***
Önlerime duvarlar örseler
Kara sevdam her gün öldürseler
Kör bıçağım kimseleri kesemem
Beni yine, beni yine teninle bileseler
***
Gözlerimi kor demirle delseler
Üzerimi topraklarla örtseler
Saplı durur rengi gözlerinin
Sana kayar, sana kaçar yine deli aklım benim
***
Önlerime duvarlar örseler
Kara sevdam her gün öldürseler
Kör bıçağım kimseleri kesemem
Beni yine, beni yine teninle bileseler
***
Gözlerimi kor demirle delseler
Üzerimi topraklarla örtseler
Saplı durur rengi gözlerinin
Sana kayar, sana kaçar yine deli aklım benim