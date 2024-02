Paşa Paşa Paşa Paşa Paşa Paşa *** Ne Yaptım Da Ben Aynını Buldum Ne Ettim Senin Gibisinin Oldum Kimin Nazarı Gözü Bizi Vurdu Ayrılırken Sana Ne Oldu *** Βu sen misin senin yansıman mı ne tür bir utanman mı şunun arkasından net bir duralım bu sinir harbinin sebebi sensin *** Her Gelene Yakamı Kaptırmam Ben Kuru Söze Bu Canımı Yaktırmam O Buraya Gelecek, Sözlerini Yiyecek Paşa Paşa Dönecek Ardımdan *** Her Gelene Yakamı Kaptırmam Ben Kuru Söze Bu Canımı Yaktırmam O Buraya Gelecek, Sözlerini Yiyecek Paşa Paşa Dönecek Ardımdan *** Paşa Paşa Paşa Paşa Paşa Paşa Paşa Paşa *** Ne Yaptım Da Ben Aynını Buldum Ne Ettim Senin Gibisinin Oldum Kimin Nazarı Gözü Bizi Vurdu Ayrılırken Sana Ne Oldu *** Βu sen misin senin yansıman mı ne tür bir utanman mı şunun arkasından net bir duralım bu sinir harbinin sebebi sensin *** Her Gelene Yakamı Kaptırmam Ben Kuru Söze Bu Canımı Yaktırmam O Buraya Gelecek, Sözlerini Yiyecek Paşa Paşa Dönecek Ardımdan

Hiç olmadık bir durumdayım Nerdesin yok sabahlarım Silinmez hiç mesajlarım Bakar bakar, ağlarım Sevmekten tüm suçlarım Sonu bilmekten hep bu uçlarım Yardım et zor yasaklarım Yoksa ben senin hatan mıyım? Hata Seni sevmek, yüzüne dokunup Kokuna çekilip, içini dökmek hata Hata, bir daha sevmek Bu yalan dünyaya bir kere gelmek Dönülmez hata (Dönülmez hata) Hata Seni sevmek, yüzüne dokunup Kokuna çekilip, içini dökmek hata Hata, bir daha sevmek Bu yalan dünyaya bir kere gelmek Dönülmez hata (Dönülmez hata) Hiç olmadık bir durumdayım Nerdesin yok sabahlarım Silinmez hiç mesajlarım Bakar bakar, ağlarım Sevmekten tüm suçlarım Sonu bilmekten hep bu uçlarım Yardım et zor yasaklarım Yoksa ben senin hatan mıyım? Hata Seni sevmek, yüzüne dokunup Kokuna çekilip, içini dökmek hata Hata, bir daha sevmek Bu yalan dünyaya bir kere gelmek Dönülmez hata (Dönülmez hata) Hata Seni sevmek, yüzüne dokunup Kokuna çekilip, içini dökmek hata Hata, bir daha sevmek Bu yalan dünyaya bir kere gelmek Dönülmez hata (Dönülmez hata)

Şimdi sana içimdeki duyguları vururdum da Vurmam yukarda Allah var Zaten halinden de belli dağılmışsın yıkılmışsın Sanki başında bir iş var Umarım hayallerin benim yüzümden zarar görmez Bilemem çok beddua ettim Zaman hep böyle ağır ağır geçti Bilir misin hep böyle sabrettim Direniyorsam dimdik durmak için Gülemiyorsam hepsi senin suçun Sonunda adalet işleyecek elbet Durma sen devam et kara kara düşün Direniyorsam dimdik durmak için Gülemiyorsam hepsi senin suçun Sonunda adalet işleyecek elbet Durma sen devam et kara kara düşün Şimdi sana içimdeki duyguları vururdum da Vurmam yukarda Allah var Zaten halinden de belli dağılmışsın yıkılmışsın Sanki başında bir iş var Umarım hayallerin benim yüzümden zarar görmez Bilemem çok beddua ettim Zaman hep böyle ağır ağır geçti Bilir misin hep böyle sabrettim Direniyorsam dimdik durmak için Gülemiyorsam hepsi senin suçun Sonunda adalet işleyecek elbet Durma sen devam et kara kara düşün Direniyorsam dimdik durmak için Gülemiyorsam hepsi senin suçun Sonunda adalet işleyecek elbet Durma sen devam et kara kara düşün Zaman hep böyle ağır ağır geçti Bilir misin hep böyle sabrettim Direniyorsam dimdik durmak için Gülemiyorsam hepsi senin suçun Sonunda adalet işleyecek elbet Durma sen devam et kara kara düşün Direniyorsam dimdik durmak için Gülemiyorsam hepsi senin suçun Sonunda adalet işleyecek elbet Durma sen devam et kara kara düşün