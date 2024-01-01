-
Yüreğimdeki fırtına
Dinmedi hâlâ
Titrerdim, isterdim
Seni hep kollarımda
***
Yine bana gel
Yana yana yine beni sev
Yine bana gel
Yana yana yine beni sev
***
Hadi beni yine sev, beni deli deli sev
Beni yine yine yeni, yeni yine yine yeniden sev
Hadi beni yine sev, beni deli deli sev
Beni yine yine yeni, yeni yine yine yeniden sev
***
Ben yandıkça bağrımda sönmez ateş
Gece yıldız tenimde, gündüz güneş
Ben yandıkça bağrımda sönmez ateş
Gece yıldız tenimde, gündüz güneş
***
Hadi beni yine sev, beni deli deli sev
Beni yine yine yeni, yeni yine yine yeniden sev
Hadi beni yine sev, beni deli deli sev
Beni yine yine yeni, yeni yine yine yeniden sev
***
Yüreğimdeki fırtına
Dinmedi hâlâ
Titrerdim, isterdim
Seni hep kollarımda
***
Yine bana gel
Yana yana yine beni sev
Yine bana gel
Yana yana yine beni sev
***
Hadi beni yine sev, beni deli deli sev
Beni yine yine yeni, yeni yine yine yeniden sev
Hadi beni yine sev, beni deli deli sev
Beni yine yine yeni, yeni yine yine yeniden sev
***
Ben yandıkça bağrımda sönmez ateş
Gece yıldız tenimde, gündüz güneş
Ben yandıkça bağrımda sönmez ateş
Gece yıldız tenimde, gündüz güneş
***
Hadi beni yine sev, beni deli deli sev
Beni yine yine yeni, yeni yine yine yeniden sev
Hadi beni yine sev, beni deli deli sev
Beni yine yine yeni, yeni yine yine yeniden sev
***
Hadi beni yine sev, beni deli deli sev
Beni yine yine yeni, yeni yine yine yeniden sev
Hadi beni yine sev, beni deli deli sev
Beni yine yine yeni, yeni yine yine yeniden sev
***
Hadi beni yine sev, beni deli deli sev
Beni yine yine yeni, yeni yine yine yeniden sev
Hadi beni yine sev, beni deli deli sev
Beni yine yine yeni, yeni yine yine yeniden sev
***
Hadi beni yine sev
-
Buraya kadardı, canıma tak etti
E içime fenalık aman be yetti
Sinemaya gitme sokakta dolaşma
Telefona da bakma E yeter be, a a
***
Köle miyiz abi buda aşkmı yani
Nede acayipsin medeniyet hani
Hadi düş yakamdan gelme arkamdan
Kenardan kenardan dandirindin din din dan
Eeeeee stop ! Konuşmaa !
***
Şaşırdın artık iyice şaşırdın
Kendine gel sabrımı taşırdın
Dır dır, vır vır, zır zır, hır hır
Sonunda keyfimi fena kaçırdın
***
Köle miyiz abi buda aşkmı yani
Nede acayipsin medeniyet hani
Mini mini giyme kolonya sürme
Oturma kalkma konuşma e öl be
Oooof...ayıpsın ayıp oooof...
***
E anladık yakışıklı ve hoşsun
Kılık kıyafet yerinde de boşsun
Benim için farketmez yeter ki gönüller coşsun coşsun
***
Usanmadın mı daha oyunlardan,
E ne farkımız kaldı koyunlardan
Kelimeler zaten üç yüz tane
Al onları dilediğin gibi kullan
Hadi canım bu kadarda zor değil hayat
Bu numaraların hepsi inan ki bayat
***
Bu duruma göre sen
İyisimi yeniden işi gücü bırakta rüyaya yat
Oooof...ayıpsın ayıp oooof...
-
unutuldum, unutuldum
kurutulmuş güller gibi
yosun tutmuş duvarlara
yazılmış günler gibi
***
gece bitmez gündüz bitmez
bu yalnızlık hiç bitmez
ne kavgam bitti ne sevdam
ömür geçer gönül geçmez
***
her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma
benden selam söyleyin bütün aşklarıma
her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma
benden selam söyleyin bütün aşklarıma
***
çiçeklerim dökülür her mevsim
sonra yeniden açar
ümidimin boynu bükülür
sonra deniz bin defa taşar
bin defa taşar
***
unutuldum, unutuldum
kurutulmuş güller gibi
yosun tutmuş duvarlara
yazılmış günler gibi
***
gece bitmez gündüz bitmez
bu yalnızlık hiç bitmez
ne kavgam bitti ne sevdam
ömür geçer gönül geçmez
***
her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma
benden selam söyleyin bütün aşklarıma
her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma
benden selam söyleyin bütün aşklarıma
***
çiçeklerim dökülür her mevsim
sonra yeniden açar
ümidimin boynu bükülür
sonra deniz bin defa taşar
bin defa taşar
***
her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma
benden selam söyleyin bütün aşklarıma
her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma
benden selam söyleyin bütün aşklarıma
-
Önce resimleri duvardan kaldırdım
Çay içtiğin bardağı rafa sakladım
Giydiğin ne varsa bir bir katladım
Bir damla yaş düştü çok ağlamadım
***
Kokun uçtu gitti açık camlardan
Sevdiğin şarkıyı hiç söylemedim
Korkmuyorum sensiz akşamlardan
Sevdiğimi unut özleyemedim
***
Sen haylaz rüzgarlar önünde şimdi
Sevdanın yükünü attım omuzumdan
Sen sandığım şey belki benim yüreğimdi
İyi ki dönmüşüm yolun başından
Of yolun başından
-
Damarlarımda yine aşk var
Gözlerim yine bir manalı
Başladı güneşli yağmurlar
Islandı umudumun saçları
***
Kırılan dallar gibiyim
Ben her bahar dirilirim
Gizli bir kaynaktır içim
Kendime bir yol bulurum
***
Ben her bahar aşık olurum
Rüzgar olur yağmur olurum
Filizlenir anılarda gururum
Taşar içimden ruhum
***
Gönlümde sönen ateşin
Küllerini savururum
Kalbimdeki acelenin
Peşinde ben kaybolurum.
-
-
Giderken düşündün mü
Ne kadar sevinçliydi
Başka sevgili bulmuştu
Sanki çılgın gibiydi
Sanki çılgın gibiydi
Giderken düşündün mü
Ne kadar sevinçliydi
Başka sevgili bulmuştu
Sanki çılgın gibiydi
Sanki çılgın gibiydi
Olacak olacak, daha neler olacak
Kapıma gelecek yalvaracak
Olacak olacak, daha neler olacak
Kapıma gelecek ağlayacak
Kalbimin damgasını
Vurmuşum ben aşkıma
Bana nasılsa dönecek
Gitsede başkasına
Gitsede başkasına
Kalbimin damgasını
Vurmuşum ben aşkıma
Bana nasılsa dönecek
Gitsede başkasına
Gitsede başkasına
Olacak olacak, daha neler olacak
Kapıma gelecek yalvaracak
Olacak olacak, daha neler olacak
Kapıma gelecek ağlayacak
Başlamış fırtınalar
Kaç kere darılmışlar
Olmaz olamaz demiştim
Aşkı oyun sandılar
Aşkı oyun sandılar
Başlamış fırtınalar
Kaç kere darılmışlar
Olmaz olamaz demiştim
Aşkı oyun sandılar
Aşkı oyun sandılar
Olacak olacak, daha neler olacak
Kapıma gelecek yalvaracak
Olacak olacak, daha neler olacak
Kapıma gelecek ağlayacak
Olacak olacak, daha neler olacak
Kapıma gelecek yalvaracak
Olacak olacak, daha neler olacak
Kapıma gelecek ağlayacak
Olacak olacak, daha neler olacak
Kapıma gelecek yalvaracak
Olacak olacak, daha neler olacak
Kapıma gelecek ağlayacak
-
-
-
Ateş olup yaksan da
Gonca güller taksanda
Ahu olup baksan da
Affetmem asla seni
***
Som alından taç olsan
Aşkıma muhtaç olsan
Derdime ilaç olsan
Affetmem asla seni
***
Yakut yüklü dal olsan
Al ipekten şal olsan
Peteklerde bal olsan
Affetmem asla seni
***
Şarkı olsan dillerde
Gonca olsan güllerde
Leyla olsan çöllerde
Affetmem asla seni
***
Som altından taç olsan
Aşkıma muhtaç olsan
Derdime ilaç olsan
Affetmem asla seni
***
Yakut yüklü dal olsan
Al ipekten şal olsan
Peteklerde bal olsan
Affetmem asla seni
-
Kaç sene oldu zaman durdu?
Deniz öyle hep aynı dünya bilinmez
Taş duvar aynı kaldı
Ümit öylece kaldı da ümit edeni, söyle kim aldı?
***
Kaç devir geldi? kaç nesil geçti?
Yürek öyle sevdalı yollar kavuşmaz
Hasretin ne tadı kaldı
Sabır öylece kaldı da sabredeni, söyle kim aldı?
***
Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman'a kalmadı
Böyle hiçbir kitap yazmaz
***
Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman'a kalmadı
Böyle hiçbir kitap yazmaz
***
Kaç çiçek soldu? hani bu sondu
Hani bir sarı fırtına koptu zamansız
Kaç tohum filiz dondu?
Hani bir acı yel savurdu yürekler, son defa vurdu
***
Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman'a kalmadı
Böyle hiçbir kitap yazmaz
***
Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman'a kalmadı
Böyle hiçbir kitap yazmaz
***
Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman'a kalmadı
Böyle hiçbir kitap yazmaz
***
Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman'a kalmadı
Böyle hiçbir kitap yazmaz
***
Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan Süleyman'a kalmadı
Böyle hiçbir kitap yazmaz
***
Sultan Süleyman'a kalmadı
Böyle hiç bir kitap yazmaz
Sultan Süleyman'a kalmadı
Böyle hiç bir kitap yazmaz
-
-
Que hermosa es, igual que los ríos
Los ríos que llegan a la mar
Esa tristeza de tu alma
No te deja olvidar
***
Tantas sonrisas, tratan de cubrir
Una vida entera, no dejas de mentir
Ay, ¿por qué te castigas?
No mereces sufrir
***
Sevda, Sevda, la vida vale la pena de vivir
Sevda, ay, Sevda aunque te cueste morir
***
Ojos muertos de tanto llorar
Igual que un pájaro herido que no es capaz de volar
Ay, la cuerda de tu corazón llora
Como el llanto de un violín
***
Esta es la historia de tu vida
Una vida de una mujer engañada
Ay, estos años tan perdidos
Jamás te van a perdonar
***
Sevda, Sevda, la vida vale la pena de vivir
Sevda, ay, Sevda aunque te cueste morir
Sevda, Sevda, la vida vale la pena de vivir
Sevda, ay, Sevda aunque te cueste morir
***
Sevda, Sevda, la vida vale la pena de vivir
Sevda, ay, Sevda
Aunque te cueste morir