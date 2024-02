Yorgun Gözler Beklerim şu bahtım gülecek diye Beklerim bahtımı gülecek diye Beklerim sevgilim bir gün dönecek diye Beklerim sevgilim bir gün dönecek diye *** Şu yorgun gözlerim seni görmeden Şu yorgun gözlerim seni görmeden Korkarım kalbimden sanki duracak diye Korkuyorum kalbimden duracak diye *** Hata benim, günah benim, affet sevgilim Dön gel artık kapanmadan yorgun gözlerim *** Söylesene şimdi nerelerdesin Söylesene şimdi nerelerdesin Belki her gün başka gönüllerdesin Öyle yalnızım ki ne çok özledim Ne kadar uzakta olsan yine bendesin

Hatasız Kul Olmaz (O G) Hatasız kul olmaz, hatamla sev beni Dermansız dert olmaz, dermana sal beni Kaybettim kendimi, ne olur bul beni Yoruldum halim yok, sen gel de al beni. *** Feryada gücüm yok, feryatsız duy beni Sevenlerin aşkına, ne olur sev beni Sev beni... *** Bu feryat, bu hasret öldürür aşk beni Uzaktan olsa da, razıyım sev beni Razıyım sev beni... *** Ümitsiz yaşanmaz, sevmemek elde mi Can demek, sen demek, gel de gör bendemi Sözünde sitem var, kalpte mi dilde mi Tez elden haber ver, o gönlün elde mi *** Feryada gücüm yok, feryatsız duy beni Sevenlerin aşkına, ne olur sev beni Sev beni...

Kaderimin Oyunu (O G) Ne sevenim var ne soranım var Öyle yalnızım ki Çilesiz günüm yok, dert ararsan çok Öyle dertliyim ki *** Bana kaderimin bi' oyunu mu bu? Aldı sevdiğimi, verdi zulumu Dünyaya doymadan geçip gideceğim Yoksa yaşamanın kanunu mu bu? *** Bıktım artık yaşamaktan Çekmekle biter mi bu hayat yolu? Of Bu yalnızlık, bu dertler Bu dertler *** Bıktım artık *** Bekleyeceğim, bekleyeceğim Geri dönmese bile Alıştım kaderin zulmüne artık Bana gülmese bile *** Geri dönmez artık giden sevgililer Her ümit ufkunda ağlıyor gözler Bitmeyen çilenin, derdin sarhoşuyum Kahredip geçiyor en güzel günler *** Bıktım artık yaşamaktan Çekmekle biter mi bu hayat yolu? Of Bu yalnızlık, bu dertler *** Bıktım artık *** Bu dertler *** Bıktım artık

Dünya Dönüyor Sen ne dersen de Sen ne dersen de *** Dünya dönüyor, dönecek Hayat sensiz de sürecek Bitecek acılar, bu günler geçecek Sen ne dersen de *** Yalan değil, yalan değil Seni sevdiğim yalan değil Kahrolduğum yalan değil Duyarsam bir gün başka sevgili bulduğunu yalan değil *** Artık kızmıyorum kaderime Bıraktı beni kendime Bahtın açık olsun, yolun açık olsun Bırak beni hâlime *** Dünya dönüyor, dönecek Hayat sensiz de sürecek Bitecek acılar, bu günler geçecek Sen ne dersen de *** Dünya dönüyor, dönecek Hayat sensiz de sürecek Bitecek acılar, bu günler geçecek Sen ne dersen de *** Unutacağım, unutacağım Gözlerinin rengini Acı veren sevgini Karar verdim artık, senin her şeyini unutacağım *** Kader değil, kader değil İçimdeki duygular Kaybettiğim umutlar Zalimce imzalanan o acı hatıralar kader değil *** Artık kızmıyorum kaderime Bıraktı beni kendime Bahtın açık olsun, yolun açık olsun Bırak beni hâlime *** Dünya dönüyor, dönecek Hayat sensiz de sürecek Bitecek acılar, bu günler geçecek Sen ne dersen de *** Dünya dönüyor, dönecek Hayat sensiz de sürecek Bitecek acılar, bu günler geçecek Sen ne dersen de

Farkında Mısın Bazen şu gölüme bir ateş düşer Sen o zaman benim gibi yanıyor musun? Bazen kulaklarım öyle çınlar ki Sen de beni benim gibi anıyor musun? *** Seviyorum seni farkında mısın? Bana uzaklarda mı yakında mısın? *** Söyle söyle yaradan aşkına söyle Yoksa şu feleğin çarkında mısın? Başka başka gönüllerin tahtında mısın? *** Öyle güzelsin ki sana kıyamam Senden gelen derdi bile dertten sayamam Önümüzde nice nice yıllar var Seni nasıl sevdiğimi anlatacaklar *** Seviyorum seni farkında mısın? Bana uzaklarda mı yakında mısın? *** Söyle söyle yaradan aşkına söyle Yoksa şu feleğin çarkında mısın? Başka başka gönüllerin tahtında mısın?

Benim Dünyam Benim dünyam *** Sen benim içimde bir korkulu rüya Her gün sevip sardığım bir hülyasın Yokluk ateşten gömlek, sensizlik ölüm gibi Rüyam, hülyam, benim dünyamsın *** Kanımda, canımda, alın yazımda Bir sen varsın bir de ben şu dünyamda Nazar değmesin sana, eller değmesin sana Sensizlik ölüm bana *** Seni benim gibi seven bulamazsın Tanrım bu rüyadan hiç uyandırmasın Ömrün vefası yok, korkum aşkımdan çok Gönül sensiz kalmasın *** Korkulu rüyam Gülen bahtımsın Sen benim, sen benim Sen benim dünyamsın *** Hepimizin hayatı iki kelime Bir varmış bir yokmuş şu âlemde Bir gün sana doymadan göçüp gidersem eğer Son nefeste adın dilimde *** Her şey sende başlar, seninle biter Sevilmek ümidi sevmekten beter Nazar değmesin sana, eller değmesin sana Sensizlik ölüm bana, of *** Seni benim gibi seven bulamazsın Tanrım bu rüyadan hiç uyandırmasın Ömrün vefası yok, korkum aşkımdan çok Gönül sensiz kalmasın, of *** Korkulu rüyam Gülen bahtımsın Sen benim, sen benim Sen, sen benim dünyamsın

Gönül Nedir bu çektiğim senden? Gönül, derdin hiç bitmiyor Yediğin darbelere bak Bu da mı sana yetmiyor, gönül? *** Her çiçekten bal alırsın Her gördüğünle kalırsın Sen kendini ne sanırsın? Belki bir gün uslanırsın, gönül Gönül, gönül *** Uslan artık deli gönül Bak gelip geçiyor ömür Uslan artık deli, divane gönül *** Uslan artık deli gönül Bak gelip geçiyor ömür Uslan artık deli, divane gönül *** Dünya sana kalır sanma Geleceği dünden sorma Her gün gördüğün rüyayı Aldanıp da hayra yorma gönül *** Hepimiz bir misafiriz Zaman gelince göçeriz Ecel acı can alırken Her şeyimizden geçeriz, gönül Gönül, gönül *** Uslan artık deli gönül Bak gelip geçiyor ömür Uslan artık deli, divane gönül *** Uslan artık deli gönül Bak gelip geçiyor ömür Uslan artık deli, divane gönül Divane gönül Divane Gönül

Hayat Devam Ediyor (O G) Üzülme kahretme kaybettim onu diye Kendini yok etme artık yok diye Yazıktır canına ömrüne yazık Hediye Tanrı'dan bu can hediye Yazıktır canına ömrüne yazık Hediye Tanrı'dan bu can hediye *** Baksana yaşamak tüm güzelliğiyle devam ediyor Her şeye ağlamak insana ömrü haram ediyor Üzülme üzülme kahretme kahretme ağlama ağlama Hayat devam ediyor hayat devam ediyor *** Çıkmaz bir sokağa girip de kalsan da Pişmanlık duyduğun bir hata yapsan da Ümitler bizimdir çareler bizim Gönülden çok derin yaralar alsan da Ümitler bizimdir çareler bizim Gönülden çok derin yaralar alsan da *** Baksana yaşamak tüm güzelliğiyle devam ediyor Her şeye ağlamak insana ömrü haram ediyor Üzülme üzülme kahretme kahretme ağlama ağlama Hayat devam ediyor hayat devam ediyor

Bir Teselli Ver (O G) Bir teselli ver Bir teselli ver Yarattığın Mecnun'a Bir teselli ver *** Sevenin halinden Sevenler anlar Gel gör şu halimi Bir teselli ver *** Aramızda başka Biri var ise Tertemiz aşkımı Bana geri ver *** Ben zaten her acının Tiryakisi olmuşum Ömür boyu bitmeyen Derdinle yoğrulmuşum *** Gülemem sevgilim Ben sensiz ah yaşayamam Yaşayamam *** Bana ne gerek Bana ne gerek Senin aşkından başka Bana ne gerek *** Aşkın zehir olsa Yine içerim Yolun ecel olsa Korkmam geçerim *** Yeter ki sevdim de Ben bu aşk ile Dünyanın kahrına Gülüp geçerim *** Ben zaten her acının Tiryakisi olmuşum Ömür boyu bitmeyen Derdinle ile yoğrulmuşum *** Gülemem sevgilim Ben sensiz ah yaşayamam Yaşayamam yaşayamam

Kabahat Seni Sevende (O G) Hayat rüya gibi, aşk bi' kumar gibi Kaybettim seni sevgili Yağmur gibi yaşlar akar gözlerimden Kahrettin beni sevgili *** Aşk dolu geceler Kadar yalnızım Sensizim Sensiz *** Seni başıma taç, gözlerime yaş ettim Şu hasta kalbime aşkını ilaç ettim Sen mesut ol diye ben kendi kendimi Kaderimle avutup nasıl da harap ettim *** Aşk bu mudur ey sevgili? Bir aşk vardır bi' gönülde Kabahat seni seven Şu benim deli, deli gönlümde *** Sen başka dünyada, ben sanki rüyada Bilemedim ey sevgili Ben mi çaresizim, sen mi vefasızsın? Bulamadım ey sevgili *** Aşk dolu geceler Kadar yalnızım Sensizim Sensiz *** Her nereye baksam acı hatıran var Mazi hançer gibi derinden yaralar Ölmeyen aşkımı öldüren sen oldun Korkarım ki eyvah bize de ayrılık var *** Aşk bu mudur ey sevgili? Bir aşk vardır bir gönülde Kabahat seni seven Şu benim deli, deli gönlümde *** Aşk bu mudur ey sevgili? Bir aşk vardır bir gönülde Kabahat seni seven Şu benim deli, deli gönlümde

Gitti De Gitti (O G) Gitti de gitti sevgilim gitti, Ardına bile bakmadan gitti de gitti, Bu gönül onundu almadan gitti, En güzel ümidimi en güzel yıllarımı çaldı da gitti, *** Bir gönül oyunu oynamıştı benimle, Kaybeden ben oldum, kendi ellerimle, Yaşamadım böyle derdi daha beter yerine, Baş başayım talihimin en acı kaderiyle, *** Beklemek faydasız, dönmeyeceksin, Anladım ki beni inandım ki beni sevmeyeceksin, Başka bir sevgili bulmuşsun dediler, Korkarım benim gibi onu da perişan edeceksin, Korkarım benim gibi ona da mutluluk vermeyeceksin, *** Bir gönül oyunu oynamıştı benimle, Kaybeden ben oldum, kendi ellerimle, Yaşamadım böyle derdi daha beter yerine, Baş başayım talihimin en acı kaderiyle,

Beni Biraz Anlasaydın (O G) Beni biraz anlasaydın Darılmazdık Bana biraz katlansaydın Ayrılmazdık * Belki sevmek yetersiz Belki bu aşk kadersiz Bir bilseydik şimdi biz ağlamazdık Anlasaydık belki de * Düşünceler ümitsiz Kelimeler yetersiz Talihsiz bu aşk, talihsiz * Düşünceler ümitsiz Kelimeler yetersiz Talihsiz bu aşk, talihsiz Hani mâzi bağlıyordu * Anılar hep ağlıyordu Hani gönlün seviyordu Beni biraz anlasaydın Darılmazdık * Bana biraz katlansaydın Ayrılmazdık Böyle mi tanıdın? * Böyle mi anladın? Yıllardan beri beni Kolay mı ayrılık? Unutmak, veda etmek Terk etmek seni * Ömrünce ızdırap Ömrünce bin çile Çekmek istemiyorsan Son bir defa daha Dinleyip de öyle git Sevdiğim beni * Hala seni seviyorum Mutluluğum diyorum Ayrılık zor, biliyorum * Beni biraz anlasaydın Darılmazdık Bana biraz katlansaydın Ayrılmazdık * Beni biraz anlasaydın Ayrılmazdık Ayrılmazdık

Gurbet (O G) Gurbet elde hasta düştüm ağlarım Bu gönül kahrını çekemez oldum Açılmış yarama ateş bağlarım Aşk sırrını yare açamaz oldum Bir güzelin mecnunuyum efendim Sel bastı ovamı yıkıldı bendim Derdimi bilmiyom ben kendi kendim Dert ile sevinci seçemez oldum Son sözüm! Sana olan hudutsuz sevdamı, Manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp Senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki Anlatabileyim Senin yanıbaşında ve şevkat dolu göğüsünde uyumalıyım Çünkü ben senin her yanı çiçek açmış, Yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret YAŞAYAMAM!!! Son hayalim, son hasretim, son sözüm, nartanem, Yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, Kadınım benim, Kadınım, Kadınım benim... Kaşların kemandır kirpiğin oktur Bilinmez dertlerin sayısı çoktur Bilirim sevdiğim ettiğin haktır Gönül sana bağlı kaçamaz oldu Bir güzelin mecnunuyum efendim Sel bastı ovamı yıkıldı bendim Derdimi bilmiyom ben kendi kendim Dert ile sevinci seçemez oldum

Dilenci (O G) Sevmek çok zormus Sevmemek çok zor Sevilmemek çok zor Sevdim ama sevildimmi Bilemiyorum Aglamak çok zor Aglamamak çok zor Aglayamamak çok zor Hergün seni kaderimden dileniyorum Bir dilenciyim senden aski dilenen Her firsatta hor görülüp belki gülüp alay edilen Bir dilenciyim gelecegini bilmeyen Senden ne para ne pul nede acimani bekleyen Kirdim kirilmayan Gururumu ve o çok deger verdigim onurumu Serdim yollarina ömür boyu besledigim büyüttügüm Yasatan umudumu Bekliyorum hergün Sen görmek için ve çizmen için kaderimin yolunu Beklemek zormus Sabretmek çok zor Bekletilmek çok zor Ömrümün her kösesinde seni bekliyorum Ask olmasaydi böylesine yanmazdim Senden bir melek yaratip secde edip kalmazdim Ben ne dilenci Ne de bir gurursuzum Çok sevdigim için böyle asik böyle mutsuzum Kirdim kirilmayan Gururumu ve o çok deger verdigim onurumu Serdim yollarina ömür boyu besledigim büyüttügüm Yasatan umudumu Bekliyorum hergün Sen görmek için ve çizmen için kaderimin yolunu