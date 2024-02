Yasemin Kumral

Oldu en sonunda oldu bim bam bom Rüyalarım gerçek oldu bim bam bom Duyduk duymadık demesin hiç kimse İşte ilan ediyorum herkese *** Oh oh oh çok şükür dostlar Benimde artık bir sevgilim var Hırsından çatlasın düşmanlar Şimdi benimde bir sevgilim var *** Kim demiş kimse ona bakmaz diye Kimse onu koluna takmaz diye Evde kalmaktan kurtulamaz diye Çatlasın patlasın dönsün deliye *** Ha ha ha dinleyin dostlar Benimde artık bir sevgilim var Hırsından çatlasın düşmanlar Şimdi benimde bir sevgilim var *** Suratım asıkmış hiç gülmezmişim İki laf etmesini bilmezmişim Doğrusu hiç mi hiç çekilmezmişim Gördünüz mü meğerse ben neymişim *** Bim bam bom çok şükür dostlar Benimde artık bir sevgilim var Bim bam bom çatlasın düşmanlar Artık benimde bir sevgilim var *** Ne yapsam nafile bu iş olmazmış Benden daha çirkini bulunmazmış Yüz yıl bekar kalsa beni almazmış Milyonlar versem yanımda durmazmış *** Ha ha ha dinleyin dostlar Benimde artık bir sevgilim var Hırsından çatlasın düşmanlar Benimde artık bir sevgilim var *** Ha ha ha dinleyin dostlar Benimde artık bir sevgilim var Hırsından çatlasın düşmanlar Benimde artık bir sevgilim var *** Ha ha hay dinleyin dostlar Benimde artık bir sevgilim var Hırsından çatlasın düşmanlar Benimde artık bir sevgilim var