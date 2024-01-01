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7/24 Dinle Bir Zamanlar III

Bir Zamanlar III Şarkı Sözleri

Yasemin Kumral Bir Zamanlar III şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yasemin Kumral Bir Zamanlar III şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Zamanlar III sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yasemin Kumral

Yasemin Kumral

Bir Zamanlar III

  • Bim Bam Bom

  • Yere Bakan Yürek Yakan

  • Söyletme Beni

  • Senden Başka

  • Bir Gün Beni Ararsan

  • Küçük Kız

  • Günler Aylar

  • Sen Bensiz Ben Sensiz

  • Benim Balonlarım Vardı

  • Hal Hal

  • Gözümüz Aydın

  • Tanımazsın Beni

  • Son Verdim Kalbimin İşine

  • Büklüm Büklüm

  • Kara Sevda

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