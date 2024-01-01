Aşkımıza Ağladım Şarkı Sözleri
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Yasemin Yıldız
Aşkımıza Ağladım
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Ne istiyeyim yarimden
Ne istiyeyim aşkımdan
O güzel yüreğini ayırmasın
Kalbimden..
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Ben bir kere sevmişim
O da beni seviyor !
Bu büyük sevdamızı
Cümle alem biliyor !
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Ağladım ben ağladım
Kaderime ağladım !
Acılara ağladım..
Ha bu yalan dünya da
ben hiç mutlu olmadım ,
Aşkımıza ağladım !
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Bu çileler tabipti
Seven seveni aldı
Acı geçen günlerin
Hepsi geride kaldı !
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Ağlamakla (özlemekle) geçirdik
bu günlerimizi
Çok şükür allah'ıma
aldık birbirimizi !
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Ağladım ben ağladım
Kaderime ağladım !
Acılara ağladım..
Ha bu yalan dünya da
ben hiç mutlu olmadım ,
Aşkımıza ağladım !
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