Yasemin Yıldız

Ne istiyeyim yarimden Ne istiyeyim aşkımdan O güzel yüreğini ayırmasın Kalbimden.. *** Ben bir kere sevmişim O da beni seviyor ! Bu büyük sevdamızı Cümle alem biliyor ! *** Ağladım ben ağladım Kaderime ağladım ! Acılara ağladım.. Ha bu yalan dünya da ben hiç mutlu olmadım , Aşkımıza ağladım ! *** Bu çileler tabipti Seven seveni aldı Acı geçen günlerin Hepsi geride kaldı ! *** Ağlamakla (özlemekle) geçirdik bu günlerimizi Çok şükür allah'ıma aldık birbirimizi ! *** Ağladım ben ağladım Kaderime ağladım ! Acılara ağladım.. Ha bu yalan dünya da ben hiç mutlu olmadım , Aşkımıza ağladım !