Yasemin Yıldız

Istedum vermedunuz da yarumi alamadum Çok istedim olmadi da gulmedum gulemedum Bende her insan gibi yuvami kuramadum Yuvami kuramadum *** İki cift lafim vardirda anam ile babama Koydunuz kurtuldunuzda bizi kara topraga Sevdadan oldu yazinda benim mezar taşime Terkediyorum sizida doyamadan yaşume *** Soleyinda soyleyun oy bizden ne istedunuz Bir can yetmedi sizeda iki cana kiydinuz *** Bile bile kiydiniz da yarimden ayirdinuz Elinize ne gectida muradami erdunuz Vicdaniniz rahatmi şimdi mutlumusunuz Şimdi mutlumusunuz *** İki cift lafim vardirda anam ile babama Koydunuz kurtuldunuzda bizi kara topraga Sevdadan oldu yazinda benim mezar taşime Terkediyorum sizida doyamadan yaşume *** Soleyinda soyleyun oy bizden ne istedunuz Bir can yetmedi sizeda iki cana kiydinuz *** İki cift lafim vardirda anam ile babama Koydunuz kurtuldunuzda bizi kara topraga Sevdadan oldu yazinda benim mezar taşime Terkediyorum sizida doyamadan yaşime *** Soleyinda soyleyun oy bizden ne istedunuz Bir can yetmedi sizeda iki cana kiydinuz

Az mı taşlamadun oy penceremun camini Az mı taşlamadun oy da penceremun camini Babam görürse seni kesecek elleruni Babam görürse seni da kesecek elleruni *** Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani Babam nerden bulacak da senin gibi damadi Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani Babam nerden bulacak da senin gibi damadi *** Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani Babam nerden bulacak da senin gibi damadi Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani Babam nerden bulacak da senin gibi damadi *** Babam izin vermeyi yarimlen görüşmeme Babam izin vermeyi da yarimlen görüşmeme Eller ne derse desun ben kaçacam Ali'me Eller ne derse desun da ben kaçacam Ali'me *** Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani Babam nerden bulacak da senin gibi damadi Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani Babam nerden bulacak da senin gibi damadi *** Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani Babam nerden bulacak da senin gibi damadi Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani Babam nerden bulacak da senin gibi damadi *** Alacaksan al beni yaşım geldi elliye Alacaksan al beni de yaşım geldi elliye Babam verecek beni yoksa deli Veli'ye Babam verecek beni de yoksa deli Veli'ye *** Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani Babam nerden bulacak da senin gibi damadi Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani Babam nerden bulacak da senin gibi damadi *** Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani Babam nerden bulacak da senin gibi damadi Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani Babam nerden bulacak da senin gibi damadi