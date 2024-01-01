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7/24 Dinle Kavuştur Artık Bizi

Kavuştur Artık Bizi Şarkı Sözleri

Yasemin Yıldız Kavuştur Artık Bizi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yasemin Yıldız Kavuştur Artık Bizi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kavuştur Artık Bizi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yasemin Yıldız

Yasemin Yıldız

Kavuştur Artık Bizi

  • İki Cana Kıydınız

  • Oy Ali Ali

  • Oy Bana

  • Yeri Göğü Yaradan

  • Diyemedim

  • Dam Başında Sarı Sarı Kediler

  • Mati Vulur

  • Bırakında Öleyim

  • Karadeniz Lazları

  • Oy Trabzon Trabzon

  • Geç Anladım

  • Potpori

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