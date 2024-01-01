Kavuştur Artık Bizi Şarkı Sözleri
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Yasemin Yıldız
Kavuştur Artık Bizi
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Dopʒilat gyuli şǩimi papatyaşi dudepe
Duğuniti paťeren mjora iyas ndğalepe
Dopʒilat gyuli şǩimi papatyaşi dudepe
Duğuniti paťeren mjora iyas ndğalepe
***
Mati vulur mati vulur e yarişǩimi
Nay viğare nay viğare ham derdişǩimi
***
Ela e gyuli şkimi mo iǩum arťuk nazi
İris ti uşǩurtan, si şkimi do ma sǩani
Ela e gyuli şkimi mo iǩum arťuk nazi
İris ti uşǩurtan, si şkimi do ma sǩani
***
Mati vulur mati vulur e yarişǩimi
Nay viğare nay viğare ham derdişǩimi
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Az mı taşlamadun oy penceremun camini
Az mı taşlamadun oy da penceremun camini
Babam görürse seni kesecek elleruni
Babam görürse seni da kesecek elleruni
***
Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani
Babam nerden bulacak da senin gibi damadi
Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani
Babam nerden bulacak da senin gibi damadi
***
Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani
Babam nerden bulacak da senin gibi damadi
Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani
Babam nerden bulacak da senin gibi damadi
***
Babam izin vermeyi yarimlen görüşmeme
Babam izin vermeyi da yarimlen görüşmeme
Eller ne derse desun ben kaçacam Ali'me
Eller ne derse desun da ben kaçacam Ali'me
***
Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani
Babam nerden bulacak da senin gibi damadi
Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani
Babam nerden bulacak da senin gibi damadi
***
Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani
Babam nerden bulacak da senin gibi damadi
Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani
Babam nerden bulacak da senin gibi damadi
***
Alacaksan al beni yaşım geldi elliye
Alacaksan al beni de yaşım geldi elliye
Babam verecek beni yoksa deli Veli'ye
Babam verecek beni de yoksa deli Veli'ye
***
Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani
Babam nerden bulacak da senin gibi damadi
Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani
Babam nerden bulacak da senin gibi damadi
***
Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani
Babam nerden bulacak da senin gibi damadi
Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani
Babam nerden bulacak da senin gibi damadi
-
Bir kez anlamadun yâr benum hâlumi
Sen da vurdun gittun, al artuk canumi oy
Bir kez anlamadun yâr benum hâlumi
Sen da vurdun gittun, al artuk canumi oy
***
Oy bana, oy bana
Yârum acı bana
Ne olur dön bana vay
***
Çok çileler çektum
Bu canumdan bıktum
Bırakma bir daha vay
***
Bilurum bir daha beni sevmeyecek
Başkasinun oldi, geri dönmeyecek oy
Bilurum bir daha beni sevmeyecek
Başkasinun oldi, geri dönmeyecek oy
***
Oy bana, oy bana
Yârum acı bana
Ne olur dön bana vay
***
Çok çileler çektum
Bu canumdan bıktum
Bırakma bir daha vay
***
Ne senden vazgeçer ne başka severum
Düğün hediyem olsun bu cansuz bedenum oy
Ne senden vazgeçer ne başka severum
Düğün hediyem olsun bu cansuz bedenum oy
***
Oy bana, oy bana
Yârum acı bana
Ne olur dön bana vay
***
Çok çileler çektum
Bu canumdan bıktum
Bırakma bir daha vay
***
Oy bana, oy bana...
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Sevdumda eller gibi
Murada eremedum
Seneler geldi geçti
Yaşadum diyemedum
***
Yazdiler fermanumi
Kestiler dermanumi
Derdumi kederumi
Oy sevduğum oy
Kimseye diyemedum
***
Ağladum kaderume
Gelen güldi halume
Kar yağdi dağlarume
Üşudum diyemedum
***
Yazdiler fermanumi
Kestiler dermanumi
Derdumi kederumi
Oy sevduğum oy
Kimseye diyemedum
***
Gün doğdi ocağume
Bahar geldi bağume
Çok şükür sevduğume
Kavuştum diyemedum
***
Yazdiler fermanumi
Kestiler dermanumi
Derdumi kederumi
Oy sevduğum oy
Kimseye diyemedum
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Istedum vermedunuz da yarumi alamadum
Çok istedim olmadi da gulmedum gulemedum
Bende her insan gibi yuvami kuramadum
Yuvami kuramadum
***
İki cift lafim vardirda anam ile babama
Koydunuz kurtuldunuzda bizi kara topraga
Sevdadan oldu yazinda benim mezar taşime
Terkediyorum sizida doyamadan yaşume
***
Soleyinda soyleyun oy bizden ne istedunuz
Bir can yetmedi sizeda iki cana kiydinuz
***
Bile bile kiydiniz da yarimden ayirdinuz
Elinize ne gectida muradami erdunuz
Vicdaniniz rahatmi şimdi mutlumusunuz
Şimdi mutlumusunuz
***
İki cift lafim vardirda anam ile babama
Koydunuz kurtuldunuzda bizi kara topraga
Sevdadan oldu yazinda benim mezar taşime
Terkediyorum sizida doyamadan yaşume
***
Soleyinda soyleyun oy bizden ne istedunuz
Bir can yetmedi sizeda iki cana kiydinuz
***
İki cift lafim vardirda anam ile babama
Koydunuz kurtuldunuzda bizi kara topraga
Sevdadan oldu yazinda benim mezar taşime
Terkediyorum sizida doyamadan yaşime
***
Soleyinda soyleyun oy bizden ne istedunuz
Bir can yetmedi sizeda iki cana kiydinuz
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