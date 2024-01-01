Yasemin Yıldız

Bir kez anlamadun yâr benum hâlumi Sen da vurdun gittun, al artuk canumi oy Bir kez anlamadun yâr benum hâlumi Sen da vurdun gittun, al artuk canumi oy *** Oy bana, oy bana Yârum acı bana Ne olur dön bana vay *** Çok çileler çektum Bu canumdan bıktum Bırakma bir daha vay *** Bilurum bir daha beni sevmeyecek Başkasinun oldi, geri dönmeyecek oy Bilurum bir daha beni sevmeyecek Başkasinun oldi, geri dönmeyecek oy *** Oy bana, oy bana Yârum acı bana Ne olur dön bana vay *** Çok çileler çektum Bu canumdan bıktum Bırakma bir daha vay *** Ne senden vazgeçer ne başka severum Düğün hediyem olsun bu cansuz bedenum oy Ne senden vazgeçer ne başka severum Düğün hediyem olsun bu cansuz bedenum oy *** Oy bana, oy bana Yârum acı bana Ne olur dön bana vay *** Çok çileler çektum Bu canumdan bıktum Bırakma bir daha vay *** Oy bana, oy bana...

Az mı taşlamadun oy penceremun camini Az mı taşlamadun oy da penceremun camini Babam görürse seni kesecek elleruni Babam görürse seni da kesecek elleruni *** Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani Babam nerden bulacak da senin gibi damadi Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani Babam nerden bulacak da senin gibi damadi *** Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani Babam nerden bulacak da senin gibi damadi Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani Babam nerden bulacak da senin gibi damadi *** Babam izin vermeyi yarimlen görüşmeme Babam izin vermeyi da yarimlen görüşmeme Eller ne derse desun ben kaçacam Ali'me Eller ne derse desun da ben kaçacam Ali'me *** Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani Babam nerden bulacak da senin gibi damadi Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani Babam nerden bulacak da senin gibi damadi *** Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani Babam nerden bulacak da senin gibi damadi Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani Babam nerden bulacak da senin gibi damadi *** Alacaksan al beni yaşım geldi elliye Alacaksan al beni de yaşım geldi elliye Babam verecek beni yoksa deli Veli'ye Babam verecek beni de yoksa deli Veli'ye *** Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani Babam nerden bulacak da senin gibi damadi Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani Babam nerden bulacak da senin gibi damadi *** Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani Babam nerden bulacak da senin gibi damadi Oy Ali Ali Ali da gel ha böle bu yani Babam nerden bulacak da senin gibi damadi