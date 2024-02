Yasemin Yıldız

Dopʒilat gyuli şǩimi papatyaşi dudepe Duğuniti paťeren mjora iyas ndğalepe Dopʒilat gyuli şǩimi papatyaşi dudepe Duğuniti paťeren mjora iyas ndğalepe *** Mati vulur mati vulur e yarişǩimi Nay viğare nay viğare ham derdişǩimi *** Ela e gyuli şkimi mo iǩum arťuk nazi İris ti uşǩurtan, si şkimi do ma sǩani Ela e gyuli şkimi mo iǩum arťuk nazi İris ti uşǩurtan, si şkimi do ma sǩani *** Mati vulur mati vulur e yarişǩimi Nay viğare nay viğare ham derdişǩimi

Istedum vermedunuz da yarumi alamadum Çok istedim olmadi da gulmedum gulemedum Bende her insan gibi yuvami kuramadum Yuvami kuramadum *** İki cift lafim vardirda anam ile babama Koydunuz kurtuldunuzda bizi kara topraga Sevdadan oldu yazinda benim mezar taşime Terkediyorum sizida doyamadan yaşume *** Soleyinda soyleyun oy bizden ne istedunuz Bir can yetmedi sizeda iki cana kiydinuz *** Bile bile kiydiniz da yarimden ayirdinuz Elinize ne gectida muradami erdunuz Vicdaniniz rahatmi şimdi mutlumusunuz Şimdi mutlumusunuz *** İki cift lafim vardirda anam ile babama Koydunuz kurtuldunuzda bizi kara topraga Sevdadan oldu yazinda benim mezar taşime Terkediyorum sizida doyamadan yaşume *** Soleyinda soyleyun oy bizden ne istedunuz Bir can yetmedi sizeda iki cana kiydinuz *** İki cift lafim vardirda anam ile babama Koydunuz kurtuldunuzda bizi kara topraga Sevdadan oldu yazinda benim mezar taşime Terkediyorum sizida doyamadan yaşime *** Soleyinda soyleyun oy bizden ne istedunuz Bir can yetmedi sizeda iki cana kiydinuz