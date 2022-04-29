Yasin Aydın

Bordo mavi renklerin ürküttü rakipleri Aşkın divane etti sen dolu yürekleri Biz taşıyoruz fırtınam biz taşıyoruz inan Şanlı tarihinle sardığın bütün gönülleri *** Yan yana , yana yana bu aşk gider sonsuza Şampiyonluk yolunda sen Trabzon *** İnanalım çocuklar şampiyonluk bu sene Biz hep bize yeteriz yan yana ve el ele Karadeniz onuru Türkiyemizin gururu Hüznüm sevincin herşeyim yürüyelim ecele *** Yan yana yana yana bu aşk gider sonsuza Şampiyonluk yolunda sen Trabzon