Yan Yana Yana Yana Şarkı Sözleri
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Yasin Aydın
Yan Yana Yana Yana
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Bordo mavi renklerin ürküttü rakipleri
Aşkın divane etti sen dolu yürekleri
Biz taşıyoruz fırtınam biz taşıyoruz inan
Şanlı tarihinle sardığın bütün gönülleri
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Yan yana , yana yana bu aşk gider sonsuza
Şampiyonluk yolunda sen Trabzon
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İnanalım çocuklar şampiyonluk bu sene
Biz hep bize yeteriz yan yana ve el ele
Karadeniz onuru Türkiyemizin gururu
Hüznüm sevincin herşeyim yürüyelim ecele
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Yan yana yana yana bu aşk gider sonsuza
Şampiyonluk yolunda sen Trabzon