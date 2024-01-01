Sabır Makamı (feat. Bahadır Tatlıöz) Şarkı Sözleri
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Yasin Keleş
Sabır Makamı (feat. Bahadır Tatlıöz)
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Yanarım senin aşkına
Gel kaçma gel gel
***
Derdinden döndüm şaşkına
Gel kaçma gel gel
***
Mecnunum bu çöllerde
Bülbülüm şu güllerde
***
Kaldım gurbet ellerde
Gel kaçma gel gel
***
Hasretin dağlar beni
Gel kaçma gel gel
***
Zülfüne bağlar beni
Gel kaçma gel gel
***
Mecnunum bu çöllerde
Bülbülüm şu güllerde
***
Kaldım gurbet ellerde
Gel kaçma gel gel
-
Ne zaman aklıma gelsen
Yüzümde tebessümler
Ki o zaman gördüğün düşler
İçten içten ateşler
Yalnızlık zindanında
Parmaklıkmış resimler
Sarar bütün bedenimi
Hüzün gam keder
Sabır makamına
Bir de efkar kattım
Yanar döner duygular ne varsa
Hepsinden kattım
Özledim diyemeden özlemlere
Bir kibrit çaktım
Sabır makamında müebbet aldım
Ben seni her daim sevdim
Her halin sevdim
Yalnızlık zindanında
Parmaklıkmış resimler
Sarar bütün bedenimi
Hüzün gam keder
Sabır makamına
Bir de efkar kattım
Yanar döner duygular ne varsa
Hepsinden kattım
Özledim diyemeden özlemlere
Bir kibrit çaktım
Sabır makamında müebbet aldım
Vay aman vay aman geceler