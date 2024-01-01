Yasin Keleş

Yanarım senin aşkına Gel kaçma gel gel *** Derdinden döndüm şaşkına Gel kaçma gel gel *** Mecnunum bu çöllerde Bülbülüm şu güllerde *** Kaldım gurbet ellerde Gel kaçma gel gel *** Hasretin dağlar beni Gel kaçma gel gel *** Zülfüne bağlar beni Gel kaçma gel gel *** Mecnunum bu çöllerde Bülbülüm şu güllerde *** Kaldım gurbet ellerde Gel kaçma gel gel

Ne zaman aklıma gelsen Yüzümde tebessümler Ki o zaman gördüğün düşler İçten içten ateşler Yalnızlık zindanında Parmaklıkmış resimler Sarar bütün bedenimi Hüzün gam keder Sabır makamına Bir de efkar kattım Yanar döner duygular ne varsa Hepsinden kattım Özledim diyemeden özlemlere Bir kibrit çaktım Sabır makamında müebbet aldım Ben seni her daim sevdim Her halin sevdim Yalnızlık zindanında Parmaklıkmış resimler Sarar bütün bedenimi Hüzün gam keder Sabır makamına Bir de efkar kattım Yanar döner duygular ne varsa Hepsinden kattım Özledim diyemeden özlemlere Bir kibrit çaktım Sabır makamında müebbet aldım Vay aman vay aman geceler