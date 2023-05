Simidini fırlatırdı Kaparlardı martılar Dalgalar korkuturdu Deniz tutardı yengenizi Midyeciler bağırırdı Şafak sökerdi dillerinden Ah benim o mühürlü dilime Hiç bi iltifat gitmezdi ama *** Ne giyerse giderdi hoşuma Öyle tatlı bela ki başıma Darlamasa bide her durumda Öyle bir sevicem ki sonra *** Ne giyerse giderdi hoşuma Öyle tatlı bela ki başıma Darlamasa bide her durumda Öyle bir sevicem ki sonra *** Dalgalarla demlenirdik Tuz kokardı şarkılar Utanırdı atardı içine Aşk tutardı yengenizi İçli içli mırıldanırdı Of çekerdim gizlice Bende bunları hayal ederken Hiç de belli etmezdim ama *** Ne giyerse giderdi hoşuma Öyle tatlı bela ki başıma Darlamasa bide her durumda Öyle bir sevicem ki sonra *** Ne giyerse giderdi hoşuma Öyle tatlı bela ki başıma Darlamasa bide her durumda Öyle bir sevicem ki sonra *** Ne giyerse giderdi hoşuma Öyle tatlı bela ki başıma Darlamasa bide her durumda Öyle bir sevicem ki sonra *** Ne giyerse giderdi hoşuma Bela ki başıma Darlamasa bide her durumda Öyle bir sevicem ki sonra *** Ne giyerse giderdi hoşuma Öyle tatlı bela ki başıma Darlamasa bide her durumda Öyle bir