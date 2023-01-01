Yaşlı Amca

Hep de yorgun argın olmasa Az da bana zaman ayırsa Klasik olsa şöyle bensizliğe alışmak sana zor gelse *** Hep de yorgun argın olmasa Az da bana zaman ayırsa Klasik olsa şöyle bensizliğe alışmak sana zor gelse Yani seni de bi' görsem *** Sebepsizim, sensizim İçimdeki çarpmıyor Alışkanlık de, aşk de Gün doğarkenki gölgeye *** Vaz da geçmiyorum of Vaz da geçmiyorum of *** Hep de yorgun argın olmasa Az da bana zaman ayırsa Klasik olsa şöyle bensizliğe alışmak sana zor gelse *** Hep de yorgun argın olmasa Az da bana zaman ayırsa Klasik olsa şöyle bensizliğe alışmak sana zor gelse Yani seni de bi' görsem Görsem Görsem