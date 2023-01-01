Yaşlı Amca

Hep De Yorgun Şarkı Sözleri
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Hep de yorgun argın olmasa
Az da bana zaman ayırsa
Klasik olsa şöyle bensizliğe alışmak sana zor gelse
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Hep de yorgun argın olmasa
Az da bana zaman ayırsa
Klasik olsa şöyle bensizliğe alışmak sana zor gelse
Yani seni de bi' görsem
***
Sebepsizim, sensizim
İçimdeki çarpmıyor
Alışkanlık de, aşk de
Gün doğarkenki gölgeye
***
Vaz da geçmiyorum of
Vaz da geçmiyorum of
***
Hep de yorgun argın olmasa
Az da bana zaman ayırsa
Klasik olsa şöyle bensizliğe alışmak sana zor gelse
***
Hep de yorgun argın olmasa
Az da bana zaman ayırsa
Klasik olsa şöyle bensizliğe alışmak sana zor gelse
Yani seni de bi' görsem
Görsem
Görsem