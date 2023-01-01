Yaşlı Amca

Gümbür Gümbür Şarkı Sözleri
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İlk bakışta aşk mı olur?
Yoktur öyle şey
Kandırıldım a dostlar
Varmış öyle şey
***
Gelin görün halimi
Gelin görün halimi
***
Eskilerim sarhoşluk eseri
Ama hanımefendi sarhoşluk sebebi
***
Ve onla bakıştıktan sonra ben kesildim
Ne Roma, ne Londra
Ne Madrid, ne Viyana
***
Bir İstanbul beyefendisi gibi
Bir İstanbul beyefendisi
Agresif ama oldukça nazik
Bir İstanbul beyefendisi
***
Ve paylaşmıyor sevgisini
Bir İstanbul beyefendisi
Ve centilmenlik akıyor her yanımdan
Bu aşkın hanımefendisi
***
Gamzesiz gülümsüyor
Ki bence çok güzel
Ki bence çok güzel
Yıllara bedel
Yıllara bedel
***
Diğerleri yalnızlık eseri
Ama hanımefendi yalnızlık sebebi
***
Ve onla bakıştıktan sonra ben kesildim
Ne Roma, ne Londra
Ne Madrid, ne Viyana
***
Bir İstanbul beyefendisi gibi
Bir İstanbul beyefendisi
Agresif ama oldukça nazik
Bir İstanbul beyefendisi
***
Ve paylaşmıyor sevgisini
Bir İstanbul beyefendisi
Ve centilmenlik akıyor her yanımdan
Bu aşkın hanımefendisi
***
Bir İstanbul beyefendisi gibi
Önümde İstanbul hanımefendisi
Kaynatır köpüklü kahvemi (Adeta)
Bir İstanbul hanımefendisi
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Paylaşmıyor sevgisini (Adeta)
Bir İstanbul hanımefendisi
Ve çekingenlik akıyor her yanından (Adeta)
Bu aşkın efendisi
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Bir İstanbul beyefendisi gibi (Adeta)
Bir İstanbul beyefendisi
Agresif ama oldukça nazik
Bir İstanbul beyefendisi
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