Yaşlı Amca

İlk bakışta aşk mı olur? Yoktur öyle şey Kandırıldım a dostlar Varmış öyle şey *** Gelin görün halimi Gelin görün halimi *** Eskilerim sarhoşluk eseri Ama hanımefendi sarhoşluk sebebi *** Ve onla bakıştıktan sonra ben kesildim Ne Roma, ne Londra Ne Madrid, ne Viyana *** Bir İstanbul beyefendisi gibi Bir İstanbul beyefendisi Agresif ama oldukça nazik Bir İstanbul beyefendisi *** Ve paylaşmıyor sevgisini Bir İstanbul beyefendisi Ve centilmenlik akıyor her yanımdan Bu aşkın hanımefendisi *** Gamzesiz gülümsüyor Ki bence çok güzel Ki bence çok güzel Yıllara bedel Yıllara bedel *** Diğerleri yalnızlık eseri Ama hanımefendi yalnızlık sebebi *** Ve onla bakıştıktan sonra ben kesildim Ne Roma, ne Londra Ne Madrid, ne Viyana *** Bir İstanbul beyefendisi gibi Bir İstanbul beyefendisi Agresif ama oldukça nazik Bir İstanbul beyefendisi *** Ve paylaşmıyor sevgisini Bir İstanbul beyefendisi Ve centilmenlik akıyor her yanımdan Bu aşkın hanımefendisi *** Bir İstanbul beyefendisi gibi Önümde İstanbul hanımefendisi Kaynatır köpüklü kahvemi (Adeta) Bir İstanbul hanımefendisi *** Paylaşmıyor sevgisini (Adeta) Bir İstanbul hanımefendisi Ve çekingenlik akıyor her yanından (Adeta) Bu aşkın efendisi *** Bir İstanbul beyefendisi gibi (Adeta) Bir İstanbul beyefendisi Agresif ama oldukça nazik Bir İstanbul beyefendisi