Yaşlı Amca

Kafam Karışık Şarkı Sözleri
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Ben yeniden sevemem
Ait olmadığım kadının
İçinden geçemem
Deneyelim istersen
***
Sonu yok çünkü sonu yok
Yalnızlığın çaresi yok
Bir ricam olacak
Alışalım istersen
Kafam karışık
***
Ben sizleri bilemem
Aşık olmadığım kadının
Kahrını çekemem
Deneyelim istersen
***
Ahhh dertli çok dertsizi yok
Mızmızlanmanın alemi yok
Bir ricam olacak
Alışalım istersen
***
Aman tutuşuyorum
Dert derman dinleyemem yani
Yalnızlıktan korkuyorum
Yok yavrum ben yapamam yani
***
Aman tutuşuyorum
Dert derman dinleyemem yani
Evlenmekten korkuyorum
Yok yavrum ben yapamam yani
***
Aslında hata bende hani en başından
Dedim ya sana değişirim istersen
Offf yalan dolan değişemem istersen
Son defa soracağım delirelim istersen
***
Aman tutuşuyorum
Dert derman dinleyemem yani
Yalnızlıktan korkuyorum
Yok yavrum ben yapamam yani
***
Aman tutuşuyorum
Dert derman dinleyemem yani
Evlenmekten korkuyorum
Yok yavrum ben yapamam yani
Yapamam yani, yapamam yani
Kafam karışık