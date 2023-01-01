Yaşlı Amca

Ben yeniden sevemem Ait olmadığım kadının İçinden geçemem Deneyelim istersen *** Sonu yok çünkü sonu yok Yalnızlığın çaresi yok Bir ricam olacak Alışalım istersen Kafam karışık *** Ben sizleri bilemem Aşık olmadığım kadının Kahrını çekemem Deneyelim istersen *** Ahhh dertli çok dertsizi yok Mızmızlanmanın alemi yok Bir ricam olacak Alışalım istersen *** Aman tutuşuyorum Dert derman dinleyemem yani Yalnızlıktan korkuyorum Yok yavrum ben yapamam yani *** Aman tutuşuyorum Dert derman dinleyemem yani Evlenmekten korkuyorum Yok yavrum ben yapamam yani *** Aslında hata bende hani en başından Dedim ya sana değişirim istersen Offf yalan dolan değişemem istersen Son defa soracağım delirelim istersen *** Aman tutuşuyorum Dert derman dinleyemem yani Yalnızlıktan korkuyorum Yok yavrum ben yapamam yani *** Aman tutuşuyorum Dert derman dinleyemem yani Evlenmekten korkuyorum Yok yavrum ben yapamam yani Yapamam yani, yapamam yani Kafam karışık