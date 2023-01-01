Yaşlı Amca

Belli ki haklısın kavgalar da özlenir Seviyorum aman seni, bir daha da söylemem *** Kaybediyorum yeniden, saldırıyor anıları Gözlerimiz bağlı, ellerimizin yerine Kaybediyorum yeniden, saldırıyor anıları Gözlerimiz bağlı, ellerimizin yerine *** Bakamadım ki gönlüne, bulamadım ki kendimi İstesem de göremedim, görmüyor ki gözlerim *** Kaybediyorum yeniden, saldırıyor anıları Gözlerimiz bağlı, ellerimizin yerine Kaybediyorum yeniden, saldırıyor anıları Gözlerimiz bağlı, ellerimizin yerine Kaybediyorum yeniden, saldırıyor anıları Gözlerimiz bağlı, ellerimizin yerine