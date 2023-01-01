Kaybediyorum Yeniden Şarkı Sözleri
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Yaşlı Amca
Kaybediyorum Yeniden
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Belli ki haklısın kavgalar da özlenir
Seviyorum aman seni, bir daha da söylemem
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Kaybediyorum yeniden, saldırıyor anıları
Gözlerimiz bağlı, ellerimizin yerine
Kaybediyorum yeniden, saldırıyor anıları
Gözlerimiz bağlı, ellerimizin yerine
***
Bakamadım ki gönlüne, bulamadım ki kendimi
İstesem de göremedim, görmüyor ki gözlerim
***
Kaybediyorum yeniden, saldırıyor anıları
Gözlerimiz bağlı, ellerimizin yerine
Kaybediyorum yeniden, saldırıyor anıları
Gözlerimiz bağlı, ellerimizin yerine
Kaybediyorum yeniden, saldırıyor anıları
Gözlerimiz bağlı, ellerimizin yerine