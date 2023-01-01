Kediler ve Şarkılar Şarkı Sözleri
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Yaşlı Amca
Kediler ve Şarkılar
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Doluyorsa gözlerim
Sendin sebebim
Korkuyor hayallerim
Tıpkı gençliğim gibi
Noktasıydın her şeyin
Ve bu hikayenin
Kediler ve şarkılar
Bize yeterli değil
Sana ben gerek
***
Sallanırdı şarkılarımızla her yana
Bakardım gülerdim hep uzaklara
Ve sen derdin ki
***
Kediler ve şarkılar
Bize yeterli değil
Sana, sana, sana
Ben gerek
***
Kediler ve şarkılar
Bize yeterli değil
Sana, sana
Ben gerek
***
Doluyorsa gözlerim
Sendin sebebim
Korkuyor hayallerim
Tıpkı gençliğim gibi
Noktasıydın her şeyin
Ve bu hikayenin
Kediler ve şarkılar
Bize yeterli değil
Sana ben gerek
***
Her şeyi sana benzetirdim
Ama hiç kimse benzemezdi sana
Ve ben derdim ki
***
Kediler ve şarkılar
Bize yeterli değil
Sana, sana, sana
Ben gerek
***
Kediler ve şarkılar
Bize yeterli değil
Sana, sana
Ben gerek
***
Kediler ve şarkılar
Bize yeterli değil
Sana sana sana
Ben gerek
***
Kediler ve şarkılar
Bize yeterli değil
Sana sana sana
Ben gerek
***
Sana ben gerek
Of, of sana ben gerek
Sana ben gerek
Of, of sana ben...