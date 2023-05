Yaşlı Amca

Doluyorsa gözlerim Sendin sebebim Korkuyor hayallerim Tıpkı gençliğim gibi Noktasıydın her şeyin Ve bu hikayenin Kediler ve şarkılar Bize yeterli değil Sana ben gerek *** Sallanırdı şarkılarımızla her yana Bakardım gülerdim hep uzaklara Ve sen derdin ki *** Kediler ve şarkılar Bize yeterli değil Sana, sana, sana Ben gerek *** Kediler ve şarkılar Bize yeterli değil Sana, sana Ben gerek *** Doluyorsa gözlerim Sendin sebebim Korkuyor hayallerim Tıpkı gençliğim gibi Noktasıydın her şeyin Ve bu hikayenin Kediler ve şarkılar Bize yeterli değil Sana ben gerek *** Her şeyi sana benzetirdim Ama hiç kimse benzemezdi sana Ve ben derdim ki *** Kediler ve şarkılar Bize yeterli değil Sana, sana, sana Ben gerek *** Kediler ve şarkılar Bize yeterli değil Sana, sana Ben gerek *** Kediler ve şarkılar Bize yeterli değil Sana sana sana Ben gerek *** Kediler ve şarkılar Bize yeterli değil Sana sana sana Ben gerek *** Sana ben gerek Of, of sana ben gerek Sana ben gerek Of, of sana ben...