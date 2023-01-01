Yaşlı Amca

Öyle bir cefa biriktirdim Hiçbir kadeh bulamadı cevap İçimden geçeni istedim ama Hiçbir kadın yetemedi bana Sen dışında Sen dışında *** Kime tutulmuş yanarsın Ben oluyorum evham, veba Bekleye bekleye paslanır bu sevda Sen dışında Sen dışında *** Sıcak bir aralık gecesi Islatır yanmış tenimi Yaklaşır o güzel bedeni Kendisi yakamoz güzeli *** Yakamoz, yakamoz güzeli Yakamoz, yakamoz güzeli Bence o endam güzeli Ya-ah-a yakamoz güzeli *** Sıcak bir aralık gecesi Islatır yanmış tenimi Yaklaşır o güzel bedeni Kendisi yakamoz güzeli *** Yakamoz, yakamoz güzeli Yakamoz, yakamoz güzeli Bence o endam güzeli Ya-ah-a yakamoz güzeli *** Her defasında tahrik eder beni O teni, bedeni Sevmeye sevmeye unutmuş İltifat etmeyi Ben dışında Ben dışında *** Sıcak bir aralık gecesi Islatır yanmış tenimi Yaklaşır o güzel bedeni Kendisi yakamoz güzeli *** Yakamoz, yakamoz güzeli Yakamoz, yakamoz güzeli Bence o endam güzeli Ya-ah-a yakamoz güzeli *** Sıcak bir aralık gecesi Islatır yanmış tenimi Yaklaşır o güzel bedeni Kendisi yakamoz güzeli *** Yakamoz, yakamoz güzeli Yakamoz, yakamoz güzeli Bence o endam güzeli Ya-ah-a yakamoz güzeli *** Dağılmış elbiseleri Uzanmış beklerdi beni Görünürdü ince bedeni Kendisi yakamoz güzeli