Yakamoz Güzeli Şarkı Sözleri
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Yaşlı Amca
Yakamoz Güzeli
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Öyle bir cefa biriktirdim
Hiçbir kadeh bulamadı cevap
İçimden geçeni istedim ama
Hiçbir kadın yetemedi bana
Sen dışında
Sen dışında
***
Kime tutulmuş yanarsın
Ben oluyorum evham, veba
Bekleye bekleye paslanır bu sevda
Sen dışında
Sen dışında
***
Sıcak bir aralık gecesi
Islatır yanmış tenimi
Yaklaşır o güzel bedeni
Kendisi yakamoz güzeli
***
Yakamoz, yakamoz güzeli
Yakamoz, yakamoz güzeli
Bence o endam güzeli
Ya-ah-a yakamoz güzeli
***
Sıcak bir aralık gecesi
Islatır yanmış tenimi
Yaklaşır o güzel bedeni
Kendisi yakamoz güzeli
***
Yakamoz, yakamoz güzeli
Yakamoz, yakamoz güzeli
Bence o endam güzeli
Ya-ah-a yakamoz güzeli
***
Her defasında tahrik eder beni
O teni, bedeni
Sevmeye sevmeye unutmuş
İltifat etmeyi
Ben dışında
Ben dışında
***
Sıcak bir aralık gecesi
Islatır yanmış tenimi
Yaklaşır o güzel bedeni
Kendisi yakamoz güzeli
***
Yakamoz, yakamoz güzeli
Yakamoz, yakamoz güzeli
Bence o endam güzeli
Ya-ah-a yakamoz güzeli
***
Sıcak bir aralık gecesi
Islatır yanmış tenimi
Yaklaşır o güzel bedeni
Kendisi yakamoz güzeli
***
Yakamoz, yakamoz güzeli
Yakamoz, yakamoz güzeli
Bence o endam güzeli
Ya-ah-a yakamoz güzeli
***
Dağılmış elbiseleri
Uzanmış beklerdi beni
Görünürdü ince bedeni
Kendisi yakamoz güzeli