Yaşlı Amca

Sonuna geldik Çocuk aklı ermez hiç Her ayrılığa Görmez olmasın gönül, unutmasın hikayeyi O ahşap yazlık evi *** Rengi gözlerinden of kokusu rüzgarından Yüzer miyiz? Dediğin denizin kumsalından Şimdi bak ne uzak küstüğümüz baharlar Adını kazıdığım masum ağaçlar *** Yıldızlara bak, biz küçüktük Demez miydin hep sevdikçe büyürsün Gözlerini kapat biz büyüktük Birbirimizden büyük sevdikçe küçüldük Ve geçti zaman Eridi sevdam *** Bi' tekne vardı senin bizim olsun dediğin Geceleri gizlice çıkardık güverteye Gün geçtikçe yüzüne bakmaz oldun Hani nerde o, hani nerde o En azından seni bana hatırlatır *** Rengi gözlerinden of kokusu rüzgarından Yüzer miyiz? Dediğin denizin kumsalından Şimdi bak ne uzak küstüğümüz baharlar Adını kazıdığım masum ağaçlar *** Yıldızlara bak, biz küçüktük Demez miydin hep sevdikçe büyürsün Gözlerini kapat biz büyüktük Birbirimizden büyük sevdikçe küçüldük *** Yıldızlara bak, biz küçüktük Demez miydin hep sevdikçe büyürsün Gözlerini kapat biz büyüktük Birbirimizden büyük sevdikçe küçüldük Ve geçti zaman Eridi sevdam