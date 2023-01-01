Yıldızlara Bak Şarkı Sözleri
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Yaşlı Amca
Yıldızlara Bak
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Sonuna geldik
Çocuk aklı ermez hiç
Her ayrılığa
Görmez olmasın gönül, unutmasın hikayeyi
O ahşap yazlık evi
***
Rengi gözlerinden of kokusu rüzgarından
Yüzer miyiz?
Dediğin denizin kumsalından
Şimdi bak ne uzak küstüğümüz baharlar
Adını kazıdığım masum ağaçlar
***
Yıldızlara bak, biz küçüktük
Demez miydin hep sevdikçe büyürsün
Gözlerini kapat biz büyüktük
Birbirimizden büyük sevdikçe küçüldük
Ve geçti zaman
Eridi sevdam
***
Bi' tekne vardı senin bizim olsun dediğin
Geceleri gizlice çıkardık güverteye
Gün geçtikçe yüzüne bakmaz oldun
Hani nerde o, hani nerde o
En azından seni bana hatırlatır
***
Rengi gözlerinden of kokusu rüzgarından
Yüzer miyiz?
Dediğin denizin kumsalından
Şimdi bak ne uzak küstüğümüz baharlar
Adını kazıdığım masum ağaçlar
***
Yıldızlara bak, biz küçüktük
Demez miydin hep sevdikçe büyürsün
Gözlerini kapat biz büyüktük
Birbirimizden büyük sevdikçe küçüldük
***
Yıldızlara bak, biz küçüktük
Demez miydin hep sevdikçe büyürsün
Gözlerini kapat biz büyüktük
Birbirimizden büyük sevdikçe küçüldük
Ve geçti zaman
Eridi sevdam