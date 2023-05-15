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7/24 Dinle Yaşlı Amca
Zıtlıklarına Hastayım

Zıtlıklarına Hastayım

Alternatif Müzik

11 Parça | 41:38
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Zıtlıklarına Hastayım

Yaşlı Amca 03:35
02

İstanbul Beyefendisi

Yaşlı Amca 03:53
03

Giderdi Hoşuma

Yaşlı Amca 03:40
04

Yıldızlara Bak

Yaşlı Amca 04:00
05

Ve Ben

Yaşlı Amca 04:05
06

Yakamoz Güzeli

Yaşlı Amca 04:28
07

Hep De Yorgun

Yaşlı Amca 03:05
08

Kediler ve Şarkılar

Yaşlı Amca 03:48
09

Kaybediyorum Yeniden

Yaşlı Amca 03:21
10

Kafam Karışık

Yaşlı Amca 03:46
... KAPAT
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