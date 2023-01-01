Zıtlıklarına Hastayım Şarkı Sözleri
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Yaşlı Amca
Zıtlıklarına Hastayım
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Kim dedi bana seni gör diye
Umutsuzluğumu gölgeleme
Yıldırım aşkına karşıyım
Zıtlıklarına hastayım
***
Herkes benzerlik arar
Benzer dostluklar kurar
Halbuki biz çok farklıyız
Zıtlıklarına hastayım
Zıtlıklarına hastayım
***
Gel der bana, git derim ona
Hiç de perişan olmadan
Sabahtan beri, evrimden beri
Böyle hayvan oğlu görmemiş
***
Sevgilim sana her şeyim feda
Vallahi sana hastayım
Olmuyor deme, olmuyor deme
Olmuyor deme, inanırım
***
Aslında sen sahtesin
Bu kadar güzel değilsin
Farz et yalnızım diye
Makyajlarına razıyım
***
Farz et yalnızım diye
Makyajlarına razıyım
Makyajlarına razıyım
***
Gel der bana, git derim ona
Hiç de perişan olmadan
Sabahtan beri, evrimden beri
Böyle hayvan oğlu görmemiş
***
Sevgilim sana her şeyim feda
Vallahi sana hastayım
Olmuyor deme, olmuyor deme
Olmuyor deme, inanırım
***
Sevgilim sana her şeyim feda
Vallahi sana hastayım
Olmuyor deme, olmuyor deme
Olmuyor deme, inanırım