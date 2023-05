Yaşlı Amca

Kim dedi bana seni gör diye Umutsuzluğumu gölgeleme Yıldırım aşkına karşıyım Zıtlıklarına hastayım *** Herkes benzerlik arar Benzer dostluklar kurar Halbuki biz çok farklıyız Zıtlıklarına hastayım Zıtlıklarına hastayım *** Gel der bana, git derim ona Hiç de perişan olmadan Sabahtan beri, evrimden beri Böyle hayvan oğlu görmemiş *** Sevgilim sana her şeyim feda Vallahi sana hastayım Olmuyor deme, olmuyor deme Olmuyor deme, inanırım *** Aslında sen sahtesin Bu kadar güzel değilsin Farz et yalnızım diye Makyajlarına razıyım *** Farz et yalnızım diye Makyajlarına razıyım Makyajlarına razıyım *** Gel der bana, git derim ona Hiç de perişan olmadan Sabahtan beri, evrimden beri Böyle hayvan oğlu görmemiş *** Sevgilim sana her şeyim feda Vallahi sana hastayım Olmuyor deme, olmuyor deme Olmuyor deme, inanırım *** Sevgilim sana her şeyim feda Vallahi sana hastayım Olmuyor deme, olmuyor deme Olmuyor deme, inanırım