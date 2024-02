Yasmin Levy

Sevda Que hermosa es, igual que los ríos Los ríos que llegan a la mar Esa tristeza de tu alma No te deja olvidar *** Tantas sonrisas, tratan de cubrir Una vida entera, no dejas de mentir Ay, ¿por qué te castigas? No mereces sufrir *** Sevda, Sevda, la vida vale la pena de vivir Sevda, ay, Sevda aunque te cueste morir *** Ojos muertos de tanto llorar Igual que un pájaro herido que no es capaz de volar Ay, la cuerda de tu corazón llora Como el llanto de un violín *** Esta es la historia de tu vida Una vida de una mujer engañada Ay, estos años tan perdidos Jamás te van a perdonar *** Sevda, Sevda, la vida vale la pena de vivir Sevda, ay, Sevda aunque te cueste morir Sevda, Sevda, la vida vale la pena de vivir Sevda, ay, Sevda aunque te cueste morir *** Sevda, Sevda, la vida vale la pena de vivir Sevda, ay, Sevda Aunque te cueste morir

İntizar Sakın bir söz söyleme Yüzüme bakma sakın Sesini duyan olur Sana göz koyan olur Sakın bir söz söyleme Yüzüme bakma sakın Sesini duyan olur Sana göz koyan olur Düşmanımdır seni kim Bulursa cana yakın Anan bile okşasa Benim bağrım taş olur Düşmanımdır seni kim Bulursa cana yakın Annen bile okşasa Benim bağrım kan olur Dilerim Tanrı'dan ki Sana açık kucaklar Bir daha kapanmadan Kara toprakla dolsun Dilerim Tanrı'dan ki Sana açık kucaklar Bir daha kapanmadan Kara toprakla dolsun Anmasınlar adını Candan anan dudaklar Sana benim gözümle Bakan gözler kör olsun Anmasınlar adını Candan anan dudaklar Sana benim gözümle Bakan gözler kör olsun Bakan gözler kör olsun

At Kadehi Elinden Bu gece son gecemiz Acı günler yakında Bir ömür böyle geçti Olamadık farkında At kadehi elinden Bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere Hâtıralar gömülsün Dolu dolu içerdik Kadehlerde aşkı biz Güneş bizde doğardı Ne mutluyduk ikimiz At kadehi elinden Bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere Hâtıralar gömülsün Geçmişi yâd etmede Bilmem fayda var mı ki Şimdi beni sevmeyen Vefâlı o yâr mı ki At kadehi elinden Bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere Hâtıralar gömülsün

Bir Garip Yolcu Bir garip yolcuyum, hayat yolunda Yolumu kaybetmiş, perişanım ben Mecnun misali, gurbet ellerde Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben Yalan dünya, her şey bomboş Hancı sarhoş, yolcu sarhoş Bir gün gibi sanki, geçti seneler Ümidim kayboldu, perişanım ben Alın yazımmış, hayat yolunda Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş yolcu sarhoş

Dinlendi Başım Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde Bir gözleri âhû ki tam on-sekizinde Bir gözleri âhû ki tam on-sekizinde Anmıştı gönül aşkını yıllarca izinde Anmıştı gönül aşkını yıllarca izinde Bir gözleri âhû ki tam onsekizinde Bir gözleri âhû ki tam onsekizinde Kâm almak için gençliğimin sevgi çağından Kâm almak için gençliğimin sevgi çağından Yüz sürdüm o gün yerlere, öptüm ayağından Yüz sürdüm o gün yerlere, öptüm ayağından Aşkın bütün iksirini içtim dudağından Aşkın bütün iksirini içtim dudağından Bir gözleri âhû ki tam on-sekizinde Bir gözleri âhû ki tam on-sekizinde

Elbet Birgün Buluşacağız Elbet bir gün buluşacağız Bu böyle yarım kalmayacak Elbet bir gün buluşacağız Bu böyle yarım kalmayacak İkimizin de saçları ak Böyle durup bakışacağız İkimizin de saçları ak Böyle durup bakışacağız Belki bir deniz kenarında El ele maziyi konuşacağız Belki bir deniz kenarında El ele maziyi konuşacağız Benim içimde yanan ateş var Sevgilim ne zaman buluşacağız Benim dönüm de yanan ateş var Sevgilim ne zaman buluşacağız Sevgilim ne zaman kavuşacağız

Geçti Sevdalarla Ömrüm Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyâr oldum bugün İhtiyâr oldum bugün Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyâr oldum bugün İhtiyâr oldum bugün Ak pak olmuş saçlarımla bi' karâr oldum bugün ah Bi' karâr oldum bugün Ak pak olmuş saçlarımla bi' karâr oldum bugün ah Bi' karâr oldum bugün Bir muhabbet neş'esiyle bir karar oldum bugün Bir karar oldum bugün Ben huzurunda yer öptüm, tacidâr oldum bugün ah Tacidâr oldum bugün Ben huzurunda yer öptüm, tacidâr oldum bugün ah Tacidâr oldum bugün

Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar Yeryüzünde sizin kadar yalnızım Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar Yeryüzünde sizin kadar yalnızım Bir haykırsam belki duyulur sesim Ben yalnzım ben yalnızım Yalnızım Bir haykırsam belki duyulur sesim Ben yalnzım ben yalnızım Yalnızım Kaderim bu böyle yazılmış yazım Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım Ben yalnızım ben yalnızım Yalnızım Bir yalnızlık şarkısı söyler sesim Ben yalnızım ben yalnızım Yalnızım Tatmadığım zevk kalmadı dünyada Hangi kalbe girdimse kaldı izim Tatmadığım zevk kalmadı dünyada Hangi kalbe girdimse kaldı izim Taşa geçer kendime geçmez sözüm Ben yalnızım ben yalnızım Yalnızım Taşa geçer kendime geçmez sözüm Ben yalnızım ben yalnızım Yalnızım Kaderim bu böyle yazılmış yazım Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm Bir yalnızlık şarkısı söyler sesim Ben yalnzım ben yalnızım Yalnızım Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım Ben yalnızım ben yalnızım Yalnızım Yalnızım Yalnızım

Gülünce Gözlerinin İçi Gülüyor Gülünce gözlerinin içi gülüyor Kendimi senden alamıyorum Bilmem bakışların neler söylüyor Cesaretim yok ki soramıyorum Bilmem bakışların neler söylüyor Cesaretim yok ki soramıyorum İçime dert oldu mahzun bakışın Seni düşünmeden duramıyorum Beni öylesine aldın ki benden Kendimi arayıp bulamıyorum Beni öylesine aldın ki benden Kendimi arayıp bulamıyorum Kendimi arayıp bulamıyorum

Hangi Rüzgar Attı Seni Hangi rüzgar attı seni? Özlemişim görmeyeli Giderken böyle değildin Sen de yıkılmışsın belli Pişmanlıktan hasretten mi? Söyle neden döndün geri? Kaybettin de her şeyini Kimse sevmedi mi seni? Kimse sevmedi mi seni? Pişmanlıktan hasretten mi? Söyle neden döndün geri? Kaybettin de her şeyini Kimse sevmedi mi seni? Kimse sevmedi mi seni? Hangi rüzgar attı seni? Yitirmişsin ümidini Gözlerinde o ışık yok O renkli rüyalar hani? Pişmanlıktan hasretten mi? Söyle neden döndün geri? Kaybettin de her şeyini Kimse sevmedi mi seni? Kimse sevmedi mi seni? Pişmanlıktan hasretten mi? Söyle neden döndün geri? Kaybettin de her şeyini Kimse sevmedi mi seni? Kimse sevmedi mi seni? Kimse sevmedi mi seni? Kimse sevmedi mi seni?

Kemancı Halime bak dertli çal Kemanci basimin taci Gitme bu gece bende kal Benim halim çok aci Degistin kemanci Neden efkârli çalmiyorsun Benim dünyam yikilmis Sen neme aciyorsun Gözümden kaçmiyor Benden hep bir sey sakliyorsun Yeter artik derken Kemanci neden agliyorsun.

Kıskanırım Seni Ben Saçın yüzüne değse tenini kıskanırım Birine söz söylesen dilini kıskanırım Kıskanırım seni ben kıskanırım kendimden Bu nasıl aşk Allahım öleceğim derdimden Deli ediyor beni gezinir her yerini Okşadıkça tenini elini kıskanırım Kıskanırım seni ben kıskanırım kendimden Bu nasıl aşk Allahım öleceğim derdimden

Madem Küstün Dargındın Madem küstün, dargındın Neden geldin, ağladın? Neden geldin, ağladın? Rıhtımda boynun büküp Bana mendil salladın Bana mendil salladın Rıhtımda boynun büküp Bana mendil salladın Bana mendil salladın Bu hâlinle beni, bil Şifasız yaraladın Şifasız yaraladın Rıhtımda boynun büküp Bana mendil salladın Bana mendil salladın

Olmaz İlaç Olmaz ilaç sine-i sad pareme Çare bulunmaz bilirim yareme Baksa tabiban-ı cihan çareme Çare bulunmaz bilirim yareme Kastediyor tir-i müjen canıma Gözleri girecek en son canıma Şehr edemem halimi cananıma Çare bulunmaz bilirim yareme

Pişman Olur da Bir Gün Pişman olur da bir gün Dönersen bana geri Dönersen bana geri Gönül kapım açıktır Çalmadan gir içeri Çalmadan gir içeri Gönül kapım açıktır Çalmadan gir içeri Çalmadan gir içeri Sana sevgiler sonsuz Henüz geçmedi zaman Henüz geçmedi zaman Gönül kapım açıktır Çalmadan gir içeri Çalmadan gir içeri Gönül kapım açıktır Çalmadan gir içeri Çalmadan gir içeri

Ruhumda Ölen Nağmede Ruhunda ölen nağmede sevda sesi var mı Ruhunda ölen nağmede sevda sesi var mı Anlat bana ey sevgili aşkın bu kadar mı Anlat bana ey sevgili aşkın bu kadar mı Kumral saçının telleri hicranı sarar mı Kumral saçının telleri hicranı sarar mı Anlat bana ey sevgili aşkın bu kadar mı Anlat bana ey sevgili aşkın bu kadar mı

Sevmekten Kim Usanır Sevmekten kim usanır Tadına doyum olmaz Hangi gönül uslanır Sevenle oyun olmaz Kaç kere yemin ettim Kaç gönüle de girdim Sensiz yapamıyorum Bak yine geri geldim İster yüzümü güldür İstersen ağlat beni Bir gecenin koynunda Bin geceye at beni Kaç kere yemin ettim Kaç gönüle de girdim Sensiz yapamıyorum Bak yine geri geldim...

Tadı Yok Sensiz Geçen Günlerin Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın Kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın Sarıldım kadehlere derman olur diyerek Kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın

Tez Geçsede Tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır Bin hatıra vardır Sevda denilen şey, yaşayan hâtıralardır Sevda denilen şey Yaşayan, yaşayan, yaşayan hâtıralardır Sevmek de sevilmek de bahar Bahar ömrü kadardır Sevda denilen şey, yaşayan hâtıralardır Sevda denilen şey Yaşayan, yaşayan, yaşayan hâtıralardır