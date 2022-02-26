Yavuz Bingöl

Ağlama Yar Şarkı Sözleri
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Ağlama yar, ağlama anam
Mavi yazma bağlama
Ağlama yar, ağlama anam
Mavi yazma bağlama
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Mavi yazma tez solar anam
Yüreğimi dağlama
Mavi yazma tez solar anam
Yüreğimi dağlama
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Ayva nar olanda gel anam
Bahçe bağ olanda gel
Ayva nar olanda gel anam
Bahçe bağ olanda gel
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Hasta düştüm gelmedin anam
Bari can verende gel
Hasta düştüm gelmedin anam
Bari can verende gel
Hasta düştüm gelmedin anam
Bari can verende gel