Yavuz Bingöl

Ah be İstanbul, güzel İstanbul Türlü sevda içinde canım İstanbul Aramızda yollar var aşılmaz değil Köpürür arada denizler geçilmez değil *** Sen karşı kıyıda bir güneş, ben ay misali Yakamozlarda buluşuruz geç kalma bari Sen karşı kıyıda bir güneş, ben ay misali Yakamozlarda buluşuruz geç kalma bari *** Ah seni can seni can İçimdeki bu heyecan Gel bahar solmadan İkimizide taşır bu can *** Ah seni can seni can İçimdeki bu heyecan Gel bahar solmadan İkimizide taşır bu can İkimizide taşır bu can *** Ah be İstanbul, güzel İstanbul Türlü sevda içinde canım İstanbul *** Ah be İstanbul, güzel İstanbul Türlü sevda içinde canım İstanbul