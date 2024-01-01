Yavuz Bingöl

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Ah be İstanbul, güzel İstanbul
Türlü sevda içinde canım İstanbul
Aramızda yollar var aşılmaz değil
Köpürür arada denizler geçilmez değil
***
Sen karşı kıyıda bir güneş, ben ay misali
Yakamozlarda buluşuruz geç kalma bari
Sen karşı kıyıda bir güneş, ben ay misali
Yakamozlarda buluşuruz geç kalma bari
***
Ah seni can seni can
İçimdeki bu heyecan
Gel bahar solmadan
İkimizide taşır bu can
***
Ah seni can seni can
İçimdeki bu heyecan
Gel bahar solmadan
İkimizide taşır bu can
İkimizide taşır bu can
***
Ah be İstanbul, güzel İstanbul
Türlü sevda içinde canım İstanbul
***
Ah be İstanbul, güzel İstanbul
Türlü sevda içinde canım İstanbul
-
-
Senden ayrı aylar geçti yıl geçti
Şu ömrüme dolu vurdu yaz geçti
Dağlar ağlarım karalar bağlarım yarim için
Dağlar ağlarım yarime gideyim yol ver geçim
***
Bin yıl oldu hiç yüzünü görmedim
Senden ayrı konuşmadım gülmedim
Dağlar ağlarım karalar bağlarım yarim için
Dağlar ağlarım yarime gideyim yol ver geçim
***
Her seherde yollarını gözlerim
İnan seni, seni ne çok özledim
Dağlar ağlarım karalar bağlarım yarim için
Dağlar ağlarım yarime gideyim yol ver geçim
-
İki dağın arasında kalmışam
Bülbül gibi daldan dala konmuşam oy konmuşam oy
Bülbül gibi daldan dala konmuşam oy konmuşam oy
***
Ne gün görmüş ne de murad almışam
Ana beni bir kötüye verdiler oy verdiler oy
Verdiler de günahıma girdiler oy girdiler oy
Verdiler de günahıma girdiler oy girdiler oy
***
Bir tasa olsa ezer içerim
İçerim de bu canımdan geçerim oy geçerim oy
İçerim de bu canımdan geçerim oy geçerim oy
***
Ben yarimi nerde olsa seçerim
Ana beni bir zalıma verdiler oy verdiler oy
Verdiler de günahıma girdiler oy girdiler oy
Verdiler de günahıma girdiler oy girdiler oy
-
Fidanım gül fidanım
Gonca günler içinde ağlayanım
Canım hey...
Bir küçük öfke uğruna gitme
***
Acılar olur olur
Kavga olur, olabilir
Bir an için her şey mümkün olur, olabilir
Acılar olur olur
Kavga olur, olabilir
Ayrılık yok değil olmaz ama olur
Gitme...gitme...
***
Çok uzak gecelerde
Bir sen bir yalnız ben
Aşılmaz dönülmezlerden uzaklara
Gitme...gitme...
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Olmasın gönlünün bir küçük yarası
Lokmanı yoktur, ilacı yoktur
Acısı çoktur hicranın
El değer kanar, tel değer kanar
Bir onu arar şu gönlüm
Yel eser aldırma, gönlünü kandırma
Ateşin yandırma hicranın
Yar alır aklım başımdan
Bir kara gözün kaşından
Gönül o yarin peşinden
Giderse öyle, gitmezse böyle
Yinede söyle, yar aman
***
Ayrılık ateşten gömleğin giydirir
Lokmanı yoktur, ilacı yoktur
Acısı çoktur hicranın
El değer kanar, tel değer kanar
Bir onu arar şu gönlüm
Yel eser aldırma, gönlünü kandırma
Ateşin yandırma hicranın
-
Fırın üstünde fırın
Duyun komşular duyun
Ben bir yare vuruldum
Çaresini siz bulun
***
Tara laylay lay lom
Pammuk atıyor
El atına binmiş
Çalım satıyor
***
Fırın üstünde mimler
Bülbül yuvada inlar
Benim sevdiğim sensin
Senin sevdiğin kimler
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Bir incecik aman, dumanda tüter
Amman aman bacadan
Ah oku derler aman, böylede zerhoş
Algın yarim hocada
Yar yollamış aman, selamda
Gemiş amma yüceden
Ah kınalıdır amma, on parmağı
Algın yari kınalı
Ah alamadım amman, dertlide başım
Aldım yarin belalı
***
Yeşil olur amma, odasının ama boyası
Ah mercanmıdır aman, yazması
Aldım yarin boyası
Nettim sana aman; bir mevlada aman kulası
Ah kınalıdır amma, on parmağı
Algın yari kınalı
Ah alamadım amman, dertlide başım
Aldım yarin belalı
-
Güle yazdım adını
Bülbül duysa kıskanır
Yar aşkından divaneyim
Kim görse mecnun sanır
***
Yar beni güllere yaz
Yaz beni gönlüne yaz
Al ömrümü al canım
Al senin ömrüne yaz
***
Güle sordum adını
Gün açılsın gör dedi
Yare ömrün vermezsen
Aşka ermen zor dedi
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Dividimi kalemimi getirin
Feleğe yazılacak yazılarım var
Aman dostlar sonunu siz bitirin
Yarım kalan nice arzularım var
***
Der Şahsenem devri dönsün feleğin
Kabul olunmadı hiçbir dileğim
Bana öl derseniz nasıl öleyim
Arkamdan ağlayan kuzularım var
-
Hadi hadi ver ver kalbini
Tutam yar, yar elini
Bana bana bak, Allah aşkına
Bir kez görem gözlerini
***
Gel yanıma, gir koynuma
Yandım kız aşkına ben
Gel yanıma, gir koynuma
Yandım yar aşkına ben