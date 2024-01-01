Üşüdüm Biraz Şarkı Sözleri
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Yavuz Bingöl
Üşüdüm Biraz
-
Yolları, dağları aşar gidersin
Tomurcuk gülleri biçer gidersin
Yolları, dağları aşar gidersin
Tomurcuk gülleri biçer gidersin
***
Bilirim, bu sevda çok gelir sana
Varır, bir kötüyü seçer gidersin
Bilirim, bu sevda çok gelir sana
Varır, bir kötüyü seçer gidersin
***
Delerim dağları, "Gel" de be yârim
Bir selamını sal, sal benim yârim
Delerim dağları, "Gel" de be yârim
Bir selamını sal, sal benim yârim
***
Yolları gözlerim gelirsin diye
Baharı beklerim dönersin diye
Yolları gözlerim gelirsin diye
Baharı beklerim dönersin diye
***
Bir nazlı ekine durur tarlalar
Yine bu yollara düşersin diye
Bir nazlı ekine durur tarlalar
Yine bu yollara düşersin diye
***
Delerim dağları, "Gel" de be yârim
Bir selamını sal, sal benim yârim
Delerim dağları, "Gel" de be yârim
Bir selamını sal, sal benim yârim
-
Bekle kar altında kalan buğday tanesi
Yine onun sularıyla yeşereceksin
Gözyaşların çare değil ağlama büyü
Başını dik tutabilirsen boy vereceksin
Gözyaşların çare değil ağlama büyü
Başını dik tutabilirsen boy vereceksin
***
Her yanımda allı morlu
Güller açar türlü türlü
Bu fırtına dünden belli
Baş edeceksin
***
Her yanımda allı morlu
Güller açar türlü türlü
Bu fırtına dünden belli
Baş edeceksin
***
Korku kar eylemez bir kez yola düşene
Sen bir aşkın içindesin yaşayacaksın
Dört yanını börtü böcek sarsa ne çıkar
Toprağa sıkı sarıl baş edeceksin
Dört yanını börtü böcek sarsa ne çıkar
Toprağa sıkı sarıl baş edeceksin
***
Her yanımda allı morlu
Güller açar türlü türlü
Bu fırtına dünden belli
Baş edeceksin
***
Her yanımda allı morlu
Güller açar türlü türlü
Bu fırtına dünden belli
Baş edeceksin
***
Her yanımda allı morlu
Güller açar türlü türlü
Bu fırtına dünden belli
Baş edeceksin
-
-
Harman yeri sürseler
Oy sanem, oy sanem
Yerine gül ekseler
Esmer gaday ben alim
***
Yerine gül ekseler
Esmer gaday ben alim
***
Bahtılı kız başına
Oy sanem, oy sanem
Sevdiğine verseler
Esmer gaday ben alim
***
Sevdiğine verseler
Esmer gaday ben alim
***
Harman yeri, yaş yeri
Oy sanem, oy sanem
Yavaş yürü, hoş yürü
Esmer gaday ben alim
***
Yavaş yürü, hoş yürü
Esmer gaday ben alim
***
Gel beraber gezelim
Oy sanem, oy sanem
Sevdiğim gitme geri
Esmer gaday ben alim
***
Sevdiğim gitme geri
Esmer gaday ben alim
***
Sevdiğim gitme geri
Esmer gaday ben alim
Sevdiğim gitme geri
Esmer gaday...
-
-
Aşkın bir sürgün yeri
Yine düştüm ben yola
Hasretimi vurdum dağlara
***
Buğulandı yine camlar
Yalnızlığı çeken anlar
Mutlu muyduk bir zamanlar
***
Sensiz doğan güneşi
Söyle ben neyleyim
Aşkın ile bak divaneyim
***
Buğulandı yine camlar
Yalnızlığı çeken anlar
Mutlu muyduk bir zamanlar
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Bülbülün kanadı sarı
Ben ağlarım zarı zarı
Elimden aldılar yari
Garip garip ötme bülbül
***
Benim derdim bana yeter
Bir dahi sen katma bülbül
***
Bülbülün kanadı beyaz
Gece buzlu gündüz ayaz
Al kalemi derdini yaz
Garip garip ötme bülbül
***
Benim derdim bana yeter
Bir dahi sen katma bülbül
-
-
Mor kuşaklı karlı dağlar ararsa beni
Uçurumlar kayalıklar sorarsa beni
Yarim yıldızlara bakıp anarsa beni
Deyin yardan ayrılalı tutmuyor eli
***
Yarim yıldızlara bakıp anarsa beni
Deyin yardan ayrılalı tutmuyor eli
***
Oy leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar
Yardan ayrı benim gönlüm
Her gün sonbahar
***
Leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar
Yardan ayrı benim gönlüm
Her gün sonbahar
***
Kuşlar uçup yaylalarda ararsa beni
Ayışığı gecelerden sorarsa beni
Anam çıkıp yollarıma bakarsa benim
Deyin yardan ayrılalı tutmuyor eli
***
Anam çıkıp yollarıma bakarsa benim
Deyin yardan ayrılalı tutmuyor eli
***
Oy leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar
Yardan ayrı benim gönlüm
Her gün sonbahar
***
Leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar
Yardan ayrı benim gönlüm
Her gün sonbahar
***
Leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar
Yardan ayrı benim gönlüm
Her gün sonbahar
***
Leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar
-
Ah İstanbul (Beyim Aman) Sen Bir Han Mısın
Varan Yiğitleri (De Beyler Aman) Yudan Sen Misin
Gelinleri Yarsız Goyan (Bi Danem) Sen Misin
Gidip De Gelmeyen (De Beyler Aman) Yari Ben Neyleyim
Vakitsiz Açılan (Da Beyler Aman) Gülü Ben Neyleyim
***
Ah İstanbul (Beyim Aman) Issız Kalası
Taşına Toprağına (Da Beyler Aman) Güller Dolası
O Da Bencileyin (Aman) Yarsız Galası
Gidip De Gelmeyen (De Beyler Aman) Yari Ben Neyleyim
Vakitsiz Açılan (Da Beyler Aman) Gülü Ben Neyleyim