Yavuz Bingöl

Ay Balam Kaç zaman oldu haber gelmedi Nerdesin yar neredesin Kaç zaman oldu haber gelmedi Nerdesin yar neredesin *** Ay balam sen bana mı küstün Ay balam niye haberi kestin Ay balam sen bana mı küstün Ay balam niye haberi kestin *** Ay balam sen bana mı küstün Ay balam niye haberi kestin Ay balam sen bana mı küstün Ay balam niye haberi kestin *** Gözlerim yolda gelmez misin Sana ölürüm bilmez misin Gözlerim yolda gelmez misin Sana ölürüm bilmez misin *** Ay balam sen bana mı küstün Ay balam niye haberi kestin Ay balam sen bana mı küstün Ay balam niye haberi kestin *** Ay balam sen bana mı küstün Ay balam niye haberi kestin Ay balam sen bana mı küstün Ay balam niye haberi kestin

Kaleden İniş Mi Olur? Kaleden iniş mi olur Nanay nanay,zalim nanay,kibar nanay Ham demir gümüşmolur Yad ele bakma,ciğerim yakma Evvelden ikrar verip Nanay nanay,zalim nanay,kibar nanay Sonradan dönüşmolur Yad ele bakma ciğerim yakma *** Bu dağlar kömürdendir Nanay nanay,zalim nanay,kibar nanay Geçen gün ömürdendir Yad ele bakma ciğerim yakma Feleğin bir kuşu var Nanay nanay,zalim nanay,kibar nanay Çırnağı demirdendir Yad ele bakma,ciğerim yakma *** Bu dağlar eze dağlar Nanay nanay,zalim nanay,kibar nanay Yar gele geze dağlar Yad ele bakma,ciğerim bakma Suları şarabolmuş Nanay nanay,zalim nanay,kibar nanay Çiçeği meze dağlar Yad ele bakma ciğerim yakma

Dağlar Dağlar Ses verin sesime dağlar Benim kuzum ordamıdır Hiç haberin alamadım Yoksa başı dardamıdır Hiç haberin alamadım Yoksa başı dardamıdır *** Dağlar dağlar, uzun dağlar Yüreğimde sızın dağlar Kurdu kuşu sen sakladın Nerde benim kuzum dağlar Kurdu kuşu sen sakladın Nerde benim kuzum dağlar *** Ateş düştü yakar yavrum Bir gül gibi kokar yavrum Yüzün gözümün onünde Yaş içime akar yavrum Yüzün gözümün onünde Yaş içime akar yavrum *** Dağlar dağlar, uzun dağlar Yüreğimde sızın dağlar Kurdu kuşu sen sakladın Nerde benim kuzum dağlar Kurdu kuşu sen sakladın Nerde benim kuzum dağlar

Fincanın Etrafı Fincanın etrafı yeşil aman aman Fincanın etrafı yeşil aman aman At kolun', kolların boynumdan aşır At kolun', kolların boynumdan aşır *** Sarhoşam dilim dolaşır aman aman Sarhoşam dilim dolaşır aman aman Aman kız, canım kız, öldürdün beni El ettin göz ettin mahvettin beni Aman kız canım kız öldürdün beni El ettin göz ettin mahvettin beni *** Fincanın etrafı sarı aman aman Fincanın etrafı sarı aman aman Ağlarım sızlarım ben zarı zarı Ağlarım sızlarım ben zarı zarı *** Elimden aldılar yâri aman aman Elimden aldılar yâri aman aman Aman kız canım kız öldürdün beni El ettin göz ettin mahvettin beni Aman kız canım kız öldürdün beni El ettin göz ettin mahvettin beni

Kaldım Bekar Giderim yolum yaya Cemalin benzer aya Giderim yolum yaya Cemalin benzer aya *** Eridim helak oldum Günleri saya saya Eridim helak oldum Günleri saya saya *** Oof oof böyle kar Bu yılda kaldık bekar Oof oof böyle kar Bu yılda kaldık bekar *** Giderim yolum dardır Vay bu ne eyvanlıı baldır Giderim yolum dardır Vay bu ne eyvanlıı baldır *** Ben kazanam yar yesin Niceki canım sağdır Ben kazanam yar yesin Niceki canım sağdır *** Oof oof böyle kar Bu yılda kaldık bekar Oof oof böyle kar Bu yılda kaldık bekar *** Oof oof böyle kar Bu yılda kaldık bekar Oof oof böyle kar Bu yılda kaldık bekar

Allı Turnam Allı turnam bizim ele varırsan Allı turnam bizim ele varırsan Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle *** Gülüm gülüm kırıldı kolum Tutmuyor elim turnalar hey Oy gülüm gülüm kırıldı kolum Tutmuyor elim turnalar hey *** Eğer bizi sual eden olursa Eğer bizi sual eden olursa Boynu bükük benzi soluk yar söyle *** Gülüm gülüm kırıldı kolum Tutmuyor elim turnalar hey Oy gülüm gülüm kırıldı kolum Tutmuyor elim turnalar hey *** Allı turnam ne gezersin havada? Allı turnam ne gezersin havada? Arabam devrildi kaldım burada *** Gülüm gülüm kırıldı kolum Tutmuyor elim turnalar hey Oy gülüm gülüm kırıldı kolum Tutmuyor elim turnalar hey *** Ne olmamış kurulmuşum dünyada Ne olmamış kurulmuşum dünyada Akşam oldu telli de turnam dön geri *** Gülüm gülüm kırıldı kolum Tutmuyor elim turnalar hey Oy gülüm gülüm kırıldı kolum Tutmuyor elim turnalar hey

Evlerinin Önü Mersin Evlerinin önü mersin Ah sular akmaz gadınım tersin tersin Ah sular akmaz gadınım tersin tersin *** Mevlâm seni bana versin Al hançerini gadınım vur ben öleyim Ah kapınızda bidenem, kul ben olayım Al hançerini gadınım vur ben öleyim Ah kapınızda bidenem, kul ben olayım *** Evlerinin önü susam Ah su bulsam da gadınım çevremi yuğsam Ah su bulsam da gadınım çevremi yuğsam *** Açsam yüzünü baksam dursam Al hançerini gadınım vur ben öleyim Ah kapınızda bidenem, kul ben olayım Al hançerini gadınım vur ben öleyim Ah kapınızda bidenem, kul ben olayım

Hüseynik Hüseynik`ten çıktım şeher yoluna Can ağrısı tesir etti canıma Yaradanım merhamet et kuluna *** Yazık oldu yazık şu genç ömrüme Bilmem şu feleğin bana kastı ne *** Telgrafın direkleri sayılmaz Ati hanım baygın düşmüş ayılmaz Böyle canlar teneşire koyulmaz *** Lütfü gelsin telgırafın başına Bir tel versin musul`da kardaşıma Bu gençlikte neler geldi başıma