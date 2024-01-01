Yavuz Bingöl

Baharım Sensin Baharı beklerim güllerim bitsin Yarimi beklerim ocağım tütsün Baharım sensin güllerim bitsin Ocağım tütsün ütsün oy *** Baharım sensin güllerim bitsin Ocağım tütsün tütsün *** Gel ey yar baharım sensin güllerim bitsin Ocağım tütsün tütsün oy Baharım sensin güllerim bitsin Ocağım tütsün tütsün *** Sevdalı gönlüme doğmadı güneş Aradım yıllardır bulamadım bir eş Muradım gele güllerim bite Ocağım tüte tüte oy *** Muradım gele güllerim bite Ocağım tüte tüte Gele yar *** Baharım sensin güllerim bitsin Ocağım tütsün tütsün oy Baharım sensin güllerim bitsin Ocağım tütsün tütsün *** Baharım sensin güllerim bitsin Ocağım tütsün tütsün oy Baharım sensin güllerim bitsin Ocağım tütsün tütsün *** Baharım sensin güllerim bitsin

Eğin Türküsü Eğin Dedikleri De Gurban Küçük Bir Şehir Ölem Ölem Ana Ben yetimem Nedem Kurban Çekemem Kahrı *** Yediğim İçtiğim De Kurban Ağuyla Zehir Ölem Ölem Dön gel Yavrum dön gel Canım Eğin'li Misin Sılaya dönmeye kurban Yeminli Misin *** Eğin viran olmuş aman Baykuşlar öter ölem ölem Diken olan yerde kurban Güller mi biter *** Benim bu derdime kurban Derman mı yeter ölem ölem ya ben ağlamayım kurban Kimler ağlasın Şu garip gönlümü de kurban kimler eğlesin

Eğin Türküsü Eğin Dedikleri De Gurban Küçük Bir Şehir Ölem Ölem Ana Ben yetimem Nedem Kurban Çekemem Kahrı *** Yediğim İçtiğim De Kurban Ağuyla Zehir Ölem Ölem Dön gel Yavrum dön gel Canım Eğin'li Misin Sılaya dönmeye kurban Yeminli Misin *** Eğin viran olmuş aman Baykuşlar öter ölem ölem Diken olan yerde kurban Güller mi biter *** Benim bu derdime kurban Derman mı yeter ölem ölem ya ben ağlamayım kurban Kimler ağlasın Şu garip gönlümü de kurban kimler eğlesin

Ağlama Yar Ağlama yar, ağlama anam Mavi yazma bağlama Ağlama yar, ağlama anam Mavi yazma bağlama *** Mavi yazma tez solar anam Yüreğimi dağlama Mavi yazma tez solar anam Yüreğimi dağlama *** Ayva nar olanda gel anam Bahçe bağ olanda gel Ayva nar olanda gel anam Bahçe bağ olanda gel *** Hasta düştüm gelmedin anam Bari can verende gel Hasta düştüm gelmedin anam Bari can verende gel Hasta düştüm gelmedin anam Bari can verende gel

Değmen Benim Değmen benim gamlı yaslı gönlüme Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım (oy) Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım (oy) *** Evvel bağban idim dostun bağında Talan vurdu ayva nardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım (oy) Talan vurdu ayva nardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım (oy) *** Garip kaldım şimdi gurbet ellerde Ben gönlümü çalan yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım (oy) Ben gönlümü çalan yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım (oy) *** Çok ağladım mecnun gibi çöllerde Ferhat gibi nazlı yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım (oy) Ferhat gibi nazlı yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım (oy)

Gel Hele Seher yeli selam söyle yarime Gel hele de gülüm, gel hele Beni kula, kul eyledi bu sene Gel hele de gülüm, gel hele *** Değme kuşlar konmaz iken dalına Gel hele de gülüm, gel hele Gurbet eli yol eyledik bu sene Gel hele de gülüm, gel hele *** Gurbet eli yol eyledik bu sene Gel hele de gülüm, gel hele *** Hasretin acısı bağrımı deler Gel hele de gülüm, gel hele Nedendir ki ben ağlarım el güler Gel hele he gülüm, gel hele *** Ne bir mektup gelir ne haber salar Gel hele de gülüm, gel hele Postaneyi yol eyledik bu sene Gel hele de gülüm, gel hele *** Postaneyi yol eyledik bu sene Gel hele de gülüm, gel hele *** Aşığın sinesi benzer sazına Gel hele de gülüm, gel hele Geceleri uyku girmez gözüme Gel hele de gülüm, gel hele *** Takatim yok sular indi dizime Gel hele de gülüm, gel hele Hastaneyi yol eyledik bu sene Gel hele de gülüm, gel hele *** Hastaneyi yol eyledik bu sene Gel hele de gülüm, gel hele Hastaneyi yol eyledik bu sene Gel hele de gülüm, gel hele Hastaneyi yol eyledik bu sene

Kızılırmak Ağıdı Şu sılanın gülten yüzü Yazın açar gül nergisi Kör olasın zalim felek Yarsız koydun gelin kızı Kör olasın zalim felek Yarsız koydun gelin kızı *** Oy dağlar sıra dağlar Eteğinde yarim ağlar Oy dağlar sıra dağlar Eteğinde yarim ağlar *** Nazlı nazlı gezemedik Bir araya gelemedik Felek aldı nazlı yari Doyasıya sevemedik Felek aldı nazlı yari Doyasıya sevemedik *** Oy dağlar sıra dağlar Eteğinde yarim ağlar Oy dağlar sıra dağlar Eteğinde yarim ağlar

Neredesin Sen Şu garip halimden bilen işverin azlı Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen Tatli dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen, neredesin sen Tatli dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen Neredesin sen, neredesin sen *** Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor Hiç bir tabip şu yarama melhem olmuyor Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyor Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen, neredesin sen Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyor Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen, neredesin sen Neredesin sen, neredesin sen, neredesin sen