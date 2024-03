Yavuz Bingöl

Ağlama yar, ağlama anam Mavi yazma bağlama Ağlama yar, ağlama anam Mavi yazma bağlama *** Mavi yazma tez solar anam Yüreğimi dağlama Mavi yazma tez solar anam Yüreğimi dağlama *** Ayva nar olanda gel anam Bahçe bağ olanda gel Ayva nar olanda gel anam Bahçe bağ olanda gel *** Hasta düştüm gelmedin anam Bari can verende gel Hasta düştüm gelmedin anam Bari can verende gel Hasta düştüm gelmedin anam Bari can verende gel