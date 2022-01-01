Uzun Yol Türküleri Şarkı Sözleri
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Yavuz Bingöl
Uzun Yol Türküleri
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Beyaz giyme toz olur
Siyah giyme söz olur
Gel beraber gezelim
Muradımız tez olur
***
Salına da salına da gel haydi yavrum
Dön dolaş yine bana gel
***
Gel beraber gezelim
Muradımız tez olur
***
Salına da salına da gel haydi yavrum
Dön dolaş yine bana gel
***
Beyaz giyme tanırlar
Seni yolcu sanırlar
Zaten bende talih yok
Seni benden alırlar
***
Salına da salına da gel haydi yavrum
Dön dolaş yine bana gel
***
Zaten bende talih yok
Seni benden alırlar
***
Salına da salına da gel haydi yavrum
Dön dolaş yine bana gel
***
Salına da salına da gel haydi yavrum
Dön dolaş yine bana gel
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Şu Metris'in önü bir uzun alan
Bir tek seni sevdim, gerisi yalan
Senin hasretindir hücreme dolan
Bir tek seni sevdim, gerisi yalan
Senin hasretindir hücreme dolan
Bir tek seni sevdim, gerisi yalan
Gerisi yalan
***
Hücremdeyim, hasretinle yanarım
Senin için her gün, her gün ağlarım
Kanım hep içime akar, kanarım
Beni anlamadın, ona yanarım
Kanım hep içime akar, kanarım
Beni anlamadın, ona yanarım
Ona yanarım
***
Şu Metris'in önü bir uzun alan
Bir tek seni sevdim, gerisi yalan
Şu Metris'in önü bir uzun alan
Bir tek seni sevdim, gerisi yalan
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