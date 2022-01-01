Yavuz Bingöl

Beyaz giyme toz olur Siyah giyme söz olur Gel beraber gezelim Muradımız tez olur *** Salına da salına da gel haydi yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Gel beraber gezelim Muradımız tez olur *** Salına da salına da gel haydi yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Beyaz giyme tanırlar Seni yolcu sanırlar Zaten bende talih yok Seni benden alırlar *** Salına da salına da gel haydi yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Zaten bende talih yok Seni benden alırlar *** Salına da salına da gel haydi yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Salına da salına da gel haydi yavrum Dön dolaş yine bana gel