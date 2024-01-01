Bir Çift Turna Şarkı Sözleri
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Yavuz Bingöl
Bir Çift Turna
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Bir çift turna gördüm, durur dallarda
Seversen Mevlayı, kalma yollarda
Sizi bekleyen var bizim ellerde
Bizim ele doğru gidin, turnalar
Sizi bekleyen var bizim ellerde
Bizim ele doğru gidin, turnalar
***
Turnam, dertli öttün, derdimi deştin
El vurdun, yaremin başını açtın
Eşinden mi ayrıldın, yolun' mu şaştın?
Doğru bir katere gidin, turnalar
Eşinden mi ayrıldın, yolun' mu şaştın?
Doğru bir katere gidin, turnalar
***
Fazla gitmen bizim ile varınca
Selam söylen eşe, dosta sorunca
Sağ selamet menziline varınca
Benden yare selam edin, turnalar
Sağ selamet menzile varınca
Benden yare selam edin, turnalar