Yavuz Bingöl

Bitlis'te beş minare, beri gel oğlan beri gel Yüreğim dolu yâre, beri gel oğlan beri gel Yüreğim dolu yâre, beri gel oğlan beri gel *** İsterim yanan gelem, beri gel oğlan beri gel Cebimde yok beş param, beri gel oğlan beri gel Cebimde yok beş param, beri gel oğlan beri gel *** Tüfengim dolu saçma, beri gel oğlan beri gel Sevdiğim benden kaçma, beri gel oğlan beri gel Sevdiğim benden kaçma, beri gel oğlan beri gel *** 99 yarem var, beri gel oğlan beri gel Bir yare de sen açma, beri gel oğlan beri gel Bir yare de sen açma, beri gel oğlan beri gel *** Bir yare de sen açma, beri gel oğlan beri gel Bir yare de sen açma, beri gel canan beri gel Bir yare de sen açma, beri gel oğlan beri gel