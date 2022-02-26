Bitlis'te Beş Minare Şarkı Sözleri
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Yavuz Bingöl
Bitlis'te Beş Minare
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Bitlis'te beş minare, beri gel oğlan beri gel
Yüreğim dolu yâre, beri gel oğlan beri gel
Yüreğim dolu yâre, beri gel oğlan beri gel
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İsterim yanan gelem, beri gel oğlan beri gel
Cebimde yok beş param, beri gel oğlan beri gel
Cebimde yok beş param, beri gel oğlan beri gel
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Tüfengim dolu saçma, beri gel oğlan beri gel
Sevdiğim benden kaçma, beri gel oğlan beri gel
Sevdiğim benden kaçma, beri gel oğlan beri gel
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99 yarem var, beri gel oğlan beri gel
Bir yare de sen açma, beri gel oğlan beri gel
Bir yare de sen açma, beri gel oğlan beri gel
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Bir yare de sen açma, beri gel oğlan beri gel
Bir yare de sen açma, beri gel canan beri gel
Bir yare de sen açma, beri gel oğlan beri gel